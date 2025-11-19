Rusia lanza uno de sus bombardeos más intensos y mata al menos 25 civiles en una ciudad cerca de Polonia

KIEV.- Un gran ataque con drones y misiles rusos golpeó una ciudad en el oeste de Ucrania y mató al menos 25 personas, incluidos tres menores, dijeron los servicios de emergencia el miércoles. Mientras, el presidente del país, Volodimir Zelensky, se dirigía a Turquía para mantener conversaciones de alto nivel en busca de más apoyo diplomático contra la invasión rusa de su país.

El operativo nocturno alcanzó dos edificios de nueve pisos en Ternopil, a unos 200 kilómetros de la frontera con Polonia, explicó el ministro del Interior, Ihor Klymenko. Los equipos de emergencias revisaban los escombros a la luz del día para dar con posibles sobrevivientes, agregó. Al menos 66 personas más resultaron heridas, incluyendo 16 niños, indicaron las autoridades.

Across many of our regions, work is underway to address the aftermath of Russia’s attack. It is confirmed that Russia launched more than 470 attack drones and 48 missiles of various types against Ukraine overnight – one ballistic and the rest cruise missiles.



La nueva ola de ataques de Moscú es la última de una campaña cada vez más intensa dirigida contra la infraestructura energética de Ucrania, que ha afectado a varios objetivos civiles a medida que se acerca el invierno boreal.

Rusia disparó 476 drones de ataque y señuelo, así como 48 misiles de varios tipos, contra objetivos ucranianos durante la noche, de acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania. El bombardeo incluyó 47 misiles de crucero, de los cuales todos menos seis fueron interceptados por las defensas antiaéreas, apuntó. Aviones F-16 y Mirage-2000 suministrados por Occidente interceptaron al menos 10 misiles de crucero, señaló.

“Cada ataque descarado contra la vida cotidiana indica que la presión sobre Rusia (para detener la guerra) es insuficiente“, escribió Zelensky en la aplicación de mensajería Telegram.

Cumbre en Turquía

El líder ucraniano indicó que se reuniría con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, más tarde el miércoles como parte de su campaña para aislar diplomáticamente al presidente de Rusia, Vladimir Putin, e intentar reactivar la participación norteamericana en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión del Kremlin. Por el momento, no obstante, el mandatario ruso se ha resistido a alcanzar compromisos, a pesar de la presión de Estados Unidos.

“En primer lugar, discutiremos las máximas capacidades para garantizar que Ucrania logre una paz justa“, dijo Zelensky acerca de sus conversaciones con Erdogan, agregando que mantienen una “buena relación”.

"Vemos algunas posiciones y señales de Estados Unidos, bueno, veremos mañana", agregó el mandatario.

Fotografía distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 19 de noviembre de 2025, muestra al personal de emergencias trabajando en Ternópil, Ucrania HANDOUT� - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE�

Aunque no ofreció más detalles, se espera que el viernes entren en vigor nuevas y duras sanciones norteamericanas a la industria petrolera rusa, diseñadas para llevar a Putin a la mesa de negociaciones.

Un alto funcionario turco dijo en un primer momento que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, se uniría a Zelensky en Turquía, pero más tarde en el día se retractó y señaló que Witkoff no viajaría. El funcionario habló el martes bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente.

Rescatistas apagan un incendio en un edificio residencial que resultó gravemente dañado tras un ataque ruso en Ternópil, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025 Vlad Kravchuk� - AP�

Turquía ha acogido tres rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania este año, que solo han dado lugar al intercambio de prisioneros y la repatriación de los cuerpos de los soldados muertos.

El Kremlin, por su parte, desestimó el miércoles la información publicada por el medio norteamericano Axios según la cual Estados Unidos ha estado trabajando en secreto junto a Moscú en un plan de paz de 28 puntos para Ucrania y dijo que no había novedades que anunciar desde la cumbre de agosto entre Putin y Trump.

Una paramédica llora de pie frente a un edificio residencial que resultó gravemente dañado por un ataque ruso, en Ternópil, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025 Vlad Kravchuk� - AP�

Cuando se le preguntó directamente si era cierto, como informó Axios, que una discusión conceptual había dado lugar a nuevas propuestas sobre la paz puestas por escrito, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo, “No. Hasta ahora no hay novedades al respecto de las que se pueda informar”.

Cuando se le pidió que aclarara si había novedades en lo referente a los términos rusos para la paz expuestos por Putin en 2024, Peskov dijo que -aparte de las discusiones en la cumbre de Anchorage- no había ninguna.

El ataque ruso

La ciudad ucraniana de Ternopil está en una zona del relativamente tranquilo oeste de Ucrania a donde se mudaron muchos residentes del sur y este del país que huían de los peligros del frente.

Casi 50 personas resultaron heridas en ataques rusos en otras tres regiones ucranianas en el nuevo ataque ruso.

El Ministerio de Defensa de Rusia explicó que atacó instalaciones energéticas ucranianas y objetivos de la industria militar, incluyendo depósitos de drones de largo alcance, en represalia por los operativos del Kiev en territorio ruso.

Fotografía distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 19 de noviembre de 2025, rescatistas ucranianos trabajan para apagar un incendio en Leópolis, Ucrania HANDOUT� - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE�

En el noreste de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, drones rusos hirieron a 46 personas, entre las que había dos niñas, escribió el jefe de la administración militar regional, Oleh Syniehubov, en Telegram. Los aviones no tripulados impactaron en varios distritos de la ciudad, en al menos 16 edificios residenciales, una central de ambulancias, una escuela y otra infraestructura civil, añadió el funcionario.

Cuerpos sin vida frente a un edificio residencial dañado tras un ataque ruso en Ternópil, Ucrania, el miércoles 19 de noviembre de 2025 Vlad Kravchuk� - AP�

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso dijo el miércoles que Ucrania disparó cuatro misiles ATACMS suministrados por Estados Unidos contra la ciudad de Voronezh el martes. Los cuatro proyectiles fueron interceptados, agregó el ministerio, pero los escombros dañaron una vivienda, un orfanato y un centro de mayores, aunque no se registraron víctimas.

El Estado Mayor Conjunto de Ucrania había reportado el martes el lanzamiento de misiles ATACMS contra Rusia sin ofrecer detalles.

Agencias AP, AFP y Reuters