Un joven británico sufrió un accidente en marzo, antes de que comenzara la crisis sanitaria Crédito: Instagram Josephs Journey

Joseph Flavill tuvo coronavirus y no lo supo. Pero no se trata solamente de un paciente asintomático. Este joven británico de 19 años tuvo ya dos veces Covid pero no lo supo porque estuvo en coma 10 meses.

El 1 marzo del año pasado, cuando ya se conocían casos de Covid-19 pero la Organización Mundial de la Salud aún no había decretado que se trataba de una pandemia,Flavill fue atropellado por un auto mientras caminaba en Burton upon Trent, Staffordshire, tres semanas antes de que comenzara el primer confinamiento en el Reino Unido.

Entonces, tras sufrir una lesión cerebral traumática, entró en un coma del que está saliendo ahora, poco a poco. En el medio, hospitalizado, dio positivo de Covid en dos oportunidades.

Simplemente no sé por dónde empezar. (...) No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos

"Él no sabe nada sobre la pandemia porque estuvo durmiendo durante 10 meses. Su conciencia está empezando a mejorar ahora, pero no sabemos qué sabe", dijo al diario The Guardian su tía, Sally Flavill Smith. "Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a suceder durante el último año, no lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender lo que todos pasamos".

Es que el problema no es solo la cantidad de muertes, la suspensión de clases, el parate a la economía, la obligatoriedad del tapabocas o los encierros, sino que la familia del joven no puede estar a su lado. Las restricciones para los visitantes a los pacientes internados siguen vigentes en el país, como alrededor de casi todo el mundo.

Ante esta situación, la tía contó que la familia intentó explicar mediante una videollamada por qué no pueden estar con él en persona, pero todavía no especificaron la magnitud de todo lo que pasa. "Cuando esté bien despierto en su habitación, no tendrá ni idea de por qué está allí. Tratamos de hacerle saber que realmente queremos estar allí, tomados de la mano, pero no podemos debido a Covid".

"Pero al mismo tiempo tratamos de mantenerlo lo más simple posible, no tenemos el tiempo para adentrarnos en el tema y así simplemente no se siente real, ¿verdad? Cuando pueda tener contacto cara a cara, será la oportunidad de explicarle todo", agregó.

Sobre la salud de Flavill, la tía contó que primero fue tratado en el hospital general de Leicester y que ahora fue trasladado al centro de atención Adderley Green en Stoke-on-Trent para continuar con su recuperación. La mujer asimismo detalló que el joven comenzó a mover sus extremidades y que también sonríe y es capaz de seguir órdenes, como tocarse la oreja izquierda o derecha. "Aún nos queda un largo camino por recorrer, pero los pasos que dio en las últimas tres semanas fueron absolutamente increíbles", dijo.

Por último, respecto al coronavirus, contó que su sobrino se enfermó dos veces pero que en ningún momento eso agravó mucho su estado. Incluso dijo que se recuperó sin mayores inconvenientes.

Así, sin saberlo, Flavill entró en los reportes oficiales del país, que desde el comienzo de la pandemia registra más de 3.800.000 infectados y 106.774 muertos.

