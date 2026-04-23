Reportan sirenas antiaéreas y explosiones en Teherán en medio de una tregua incierta

TEHERÁN.– Sirenas antiaéreas se activaron este jueves en la capital iraní ante la detección de “objetivos hostiles”, mientras medios locales reportaron explosiones en distintos puntos de la ciudad. Según la agencia Mehr y otros medios estatales, los sistemas de defensa aérea fueron desplegados en varias zonas, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre el origen de la alerta ni confirmaron incidentes específicos.

En este contexto, el Canal 12 de Israel, citando a fuentes militares, aseguró que Israel no está llevando a cabo ataques contra Irán en este momento.

“Israel no está atacando a Irán”, afirmó la fuente de seguridad israelí. Horas antes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país estaba “preparado para reanudar la guerra contra Irán” y que esperaba la luz verde de Estados Unidos para “devolver a Irán a la Edad de Piedra”.

Following reports that Iranian air defenses were active in Tehran, Israel’s Channel 13 News has said that a military source tells them that there is “no Israeli activity in Iranian airspace.”

The active air defense, which seems to be all gun-based, seems to be performative for… pic.twitter.com/LuX7ZqfSCp — OSINTdefender (@sentdefender) April 23, 2026

La activación de las defensas se produce en un escenario de extrema fragilidad diplomática. Apenas dos días antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la extensión indefinida del alto el fuego con Irán, una tregua que originalmente expiraba el miércoles por la noche y que Washington decidió prolongar para dar margen a nuevas negociaciones.

Sin embargo, el proceso muestra señales de desgaste. Una nueva ronda de conversaciones prevista en Islamabad fue pospuesta sin fecha, lo que alimenta la incertidumbre sobre la viabilidad del diálogo. En paralelo, según varios medios israelíes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, habría renunciado a su rol al frente de las negociaciones con Estados Unidos, en un indicio de tensiones internas dentro del liderazgo iraní. Sin embargo, fuentes iraníes lo desmienten.

Además, Estados Unidos ha intensificado su despliegue en la región. El portaviones USS George H.W. Bush está en aguas de Medio Oriente, según informó el jueves el ejército estadounidense, con lo que ya son tres los buques de guerra de este tipo que Estados Unidos tiene desplegados en la región.

El USS George H.W. Bush navegaba “por el océano Índico, en la zona de responsabilidad del Mando Central de EEUU, el 23 de abril”, señaló el mando militar responsable de Medio Oriente en una publicación en X que incluía una imagen del portaviones con la cubierta repleta de cazas.

Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Desde Teherán, el vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, apuntó contra Washington tras un mensaje difundido por Trump en redes sociales. “El presidente de Estados Unidos ha republicado una declaración de un individuo que llama abiertamente a ‘matar a quienes no quieren un acuerdo’”, escribió. “Estados Unidos, que alguna vez se presentó como una cuna de la democracia, la libertad y los valores humanos, ahora parece convertirse en un promotor del terrorismo, el asesinato y la violencia masiva. ¿Cómo llamar a esto, si no es un profundo fracaso moral?”, agregó.

The President of the United States has reposted a statement from an individual openly calling for “killing the ones who don't want a deal.”



The United States, which once presented itself as a cradle of democracy, freedom, and human values, now appears to become a promoter of… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 23, 2026

El propio Trump redobló la presión con un extenso mensaje en su red Truth Social, en el que rechazó estar apurado por cerrar la guerra con Irán. “Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no —el reloj está corriendo!”, escribió. El mandatario afirmó además que la marina iraní está “en el fondo del mar”, que su fuerza aérea fue “destruida” y que el bloqueo es “hermético y fuerte”, al sostener que cualquier acuerdo solo se concretará cuando sea conveniente para Estados Unidos y sus aliados.

“Un acuerdo solo se concretará cuando sea apropiado y conveniente para Estados Unidos, nuestros aliados y, de hecho, el resto del mundo”, agregó.

Sin embargo, un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense aseguró a Al Jazeera que no hay cambios en el estado del cese el fuego.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, afirmó por su parte que las instituciones del país continúan funcionando y sostuvo que eso refleja el “fracaso” de los intentos de Israel de desarticular al liderazgo iraní durante la guerra. “El campo de batalla y la diplomacia son frentes plenamente coordinados de la misma guerra. Los iraníes están todos unidos, más que nunca”, señaló.

El impacto de la tensión también se trasladó a los mercados. El aumento de los precios del petróleo se intensificó este jueves ante la falta de perspectivas de reanudación del diálogo entre Irán y Estados Unidos. Hacia las 17.55 GMT, el barril de Brent del mar del Norte subía 5,16% hasta los 107,17 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 5,63% hasta los 98,19 dólares.

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Agencias Reuters y AFP