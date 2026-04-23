Israel asegura que espera la luz verde de Trump para “devolver a Irán a la Edad de Piedra”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este jueves que el país está preparado para reanudar las hostilidades contra Irán y que espera la aprobación de Estados Unidos para avanzar sobre objetivos estratégicos del régimen.

Según consignó The Times of Israel, Katz sostuvo: “Israel está listo para reanudar la guerra contra Irán. Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas tanto para la defensa como para el ataque, y los objetivos están definidos”.

Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz Mark Schiefelbein - AP

El funcionario agregó que el plan contempla “completar la eliminación de la dinastía Khamenei”, en referencia al liderazgo político-religioso iraní, al que responsabilizó por promover acciones contra Israel.

“[Buscamos] devolver a Irán a la era de la oscuridad mediante la destrucción de sus principales instalaciones energéticas y el colapso de su infraestructura económica”, afirmó.

Indicó, además, que “esta vez el ataque será diferente y mortal, y asestará golpes devastadores en los puntos más vulnerables, tras los enormes golpes que el régimen terrorista iraní ya ha sufrido hasta ahora, que sacudirán y derrumbarán sus cimientos”.

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu Ohad Zwigenberg - AP

La orden de Trump

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a sus fuerzas armadas “disparar y matar” a pequeñas embarcaciones iraníes que desplieguen minas en el estrecho de Ormuz, un día después de que Irán volviera a mostrar su capacidad para frustrar el tráfico a través del canal.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump Alex Brandon - AP

La publicación de Trump en redes sociales se produjo luego de que la Armada de Estados Unidos se apoderara el jueves de otro petrolero vinculado al contrabando de petróleo iraní, lo que elevó la tensión en una disputa con Teherán por el estrecho por el que pasa el 20% de todo el crudo y el gas natural comercializados.

“Ordené a la Marina de Estados Unidos disparar y matar cualquier embarcación, por pequeñas que sean, que esté poniendo minas en las aguas del estrecho de Ormuz”, publicó Trump, y añadió que los barreminas estadounidenses “están despejando el estrecho ahora mismo”.

“Por la presente ordeno que esa actividad continúe, ¡pero a un nivel triplicado!”, agregó.

Nueva escalada

Paralelamente, el Departamento de Defensa difundió imágenes de video de fuerzas de Estados Unidos en la cubierta del petrolero Majestic X, que fue incautado en el océano Índico.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to… pic.twitter.com/SWF6Jt9Ci4 — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Esta medida se produjo un día después que la Guardia Revolucionaria de Irán atacara tres buques de carga en el estrecho y capturara a dos de ellos, en un asalto que generó nuevas preocupaciones sobre la seguridad de la navegación a través de la vía marítima.

Jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejei X

El jefe del Poder Judicial de Irán, Gholam Hossein Mohseni Ejei, sostuvo que “la demostración de fuerza de las fuerzas armadas de Irán en el estrecho de Ormuz es una fuente de orgullo”, según escribió en sus redes sociales, donde consideró además que los estadounidenses “carecen del valor” para acercarse al estrecho.