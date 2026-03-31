Secuestran a una periodista estadounidense en Irak en medio de la expansión de la guerra en Medio Oriente
El rapto sucedió en la capital del país, cuando la víctima fue abordada por desconocidos al volante de dos vehículos; se sospecha de milicias proiraníes
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BAGDAD.– Una periodista estadounidense fue secuestrada en Bagdad este martes y las fuerzas de seguridad iraquíes buscan a sus captores, según informaron las autoridades.
El Ministerio del Interior de Irak indicó en un comunicado que una periodista extranjera fue secuestrada, sin ofrecer más detalles. Dos funcionarios de seguridad dijeron luego bajo anonimato que se trataba de una estadounidense.
Algunos medios señalaron más tarde que su nombre es Shelly Kittleson, y que fue secuestrada en el distrito de Karrada, en el centro de la capital.
Las autoridades indicaron que en el secuestro participaron dos autos, uno de los cuales chocó y fue interceptado, mientras que un segundo vehículo huyó del lugar con la periodista, dirigiéndose hacia el sur de Bagdad.
El Ministerio del Interior afirmó que la policía lanzó una operación para localizar a los secuestradores, “actuando con base en información de inteligencia precisa y mediante intensas operaciones sobre el terreno”, después de interceptar un vehículo perteneciente a los secuestradores que volcó cuando intentaban escapar.
El comunicado indicó que un sospechoso fue detenido y que uno de los vehículos utilizados en el secuestro fue incautado, pero que otros siguen prófugos. La embajada de Estados Unidos en Bagdad declinó hacer comentarios.
El polvorín regional
No estaba claro si el secuestro estaba relacionado con la guerra regional en curso, pero milicias respaldadas por Irán en Irak han lanzado ataques regulares contra instalaciones de Estados Unidos en el país desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
Si bien durante los primeros días del conflicto las partes implicadas presentes en Irak actuaron con cautela, durante la última semana se ha producido una escalada de violencia con ataques cruzados que han causado la muerte de una treintena de personas. Irak se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de este conflicto regional.
El primer ministro, Mohamed Shia al-Sudani, condenó los bombardeos contra sedes de las fuerzas de seguridad y convocó a los más altos representantes de Irán y Estados Unidos. Shia al-Sudani, un islamista moderado chií que ascendió al poder en 2022 tras más de una década de experiencia en varios ministerios, está realizando complejos equilibrios para evitar que el país vuelva a caer en una espiral de violencia.
Desde el comienzo de la guerra, la embajada de Estados Unidos ha advertido sobre riesgos de secuestro e instó a los ciudadanos a irse del país. Milicias iraquíes también habían secuestrado a extranjeros antes de la guerra.
Elizabeth Tsurkov, una estudiante de posgrado de Princeton con ciudadanía israelí y rusa, desapareció en Bagdad en 2023. Después de que fue liberada y entregada a autoridades de Estados Unidos en septiembre de 2025, manifestó que estuvo retenida por la milicia iraquí aliada de Irán, Kataib Hezbollah. El grupo nunca se atribuyó oficialmente la responsabilidad de su secuestro.
Los grupos de libertad de prensa también han pedido sistemáticamente al país que haga más para proteger a los periodistas de la intimidación y la violencia.
“Entre la inestabilidad política y las presiones financieras, los periodistas se enfrentan a amenazas de todas partes y a la debilidad del Estado, que no cumple con su deber de protegerlos”, afirma Reporteros sin Fronteras en su sitio web.
La organización también señaló que los secuestros “a menudo se utilizan para aterrorizar y silenciar” a los periodistas.
“Los periodistas influyentes y de alto perfil solían ser los principales objetivos de esta forma de intimidación, pero hoy en día también se utiliza contra periodistas menos conocidos", afirmó el grupo.
Agencias AP y Reuters
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