Revelan un nuevo video de la salida forzosa del expresidente Hu Jintao del congreso del Partido Comunista en China: ¿tenía documentos clasificados?

PEKÍN.- Un nuevo video de los minutos previos a la extraña salida forzada del expresidente chino Hu Jintao del recinto donde se celebraba la ceremonia de clausura del Congreso del Partido Comunista el sábado muestra una nueva perspectiva sobre la confusa situación, que despertó especulaciones sobre lo que podría haber pasado un día antes de que el presidente Xi Jinping refuerce su posición en el poder.

Gran parte de la respuesta a lo que sucedió en el recinto podría estar en una carpeta roja con documentos clasificados.

Las imágenes captadas por Channel News Asia (CNA), con sede en Singapur, muestran una conversación entre el exmandatario y el miembro saliente del poder legislativo chino, Li Zhanshu, que aparece sentado a la izquierda de Hu en el auditorio principal del Gran Salón del Pueblo.

Mientras le habla al expresidente, de 79 años y visiblemente desconcertado, Li intenta quitarle el expediente. En más de una oportunidad puede verse como el exmandatario trata de recuperarla, sin éxito, ante los impedimentos de Li.

Minutos después Hu es escoltado fuera de la sala por dos funcionarios que siguen las instrucciones previamente dictadas por el presidente Xi Jinping, frente a decenas de otros funcionarios sentados en primera fila que se resisten a observar la escena y mantienen su mirada al frente.

El expresidente Hu Jintao es acompañado fuera del recinto durante el Congreso del Partido Comunista NOEL CELIS - AFP

Con evidente nerviosismo, en un momento Li intenta pararse para ayudar a Hu a levantarse de su asiento, pero Wang Huning, a su izquierda, lo toma del saco y lo retiene. Es en ese momento cuando Li toma un pañuelo y se limpia la frente, lo que deja en claro la tensión que experimentaba el funcionario.

El incidente, que se produjo un día antes de que Xi anunciara su tercer mandato junto a su equipo de “hombres leales”, despertó especulaciones a nivel mundial. Muchos se cuestionaron si se trataba de una señal de poder por parte del mandatario chino o si efectivamente Hu tuvo que se retirado del salón por problemas de salud, como anunció la línea oficial del partido.

Deng Yuwen, antiguo editor del periódico del Partido Comunista, Study Times, dijo que no hay razón para que el partido ponga un documento en manos de Hu cuando no estaba autorizado a leerlo en una reunión de tan alto nivel y un evento clave para el mandato de Xi.

“Fue una situación inusual”, dijo, citado por la BBC. “Nadie puede explicarlo hasta que haya más pruebas de lo que había dentro del expediente, o de lo que se decía en el lugar”.

Li Zhanshu se limpia la frente con un pañuelo, nervioso, ante la extraña situación en el Congreso del Partido Comunista captura

“A China le gusta el orden, especialmente en eventos de alto perfil como ese y especialmente en la era de Xi, donde todo es cuestión de control”, detalló al medio británico Wen-ti Sung, profesor de la Universidad Nacional de Australia, quien afirmó que las nuevas imágenes no son concluyentes.

“Así que un Hu posiblemente fuera de control y esta salida repentina definitivamente parece extraño, y por eso justifica muchos de los rumores. Pero eso no quiere decir que el rumor o la especulación sobre una purga sean necesariamente correctos”, agregó el experto, quien profundizó en que sí fue evidente el “efecto escalofriante en los funcionarios” que miraban al frente mientras Hu era conducido fuera del lugar.

En tanto, el artista disidente Ai Weiwei en declaraciones realizadas al día siguiente del suceso opinó que el hecho demuestra “cuando despiadados son los altos dirigentes del gobierno central”.

“Una gran nación -1400 millones de personas- está controlada por un grupo de gente que no tiene ningún respeto, no solo por las reglas, sino que realmente no tiene ni sentimientos personales ni emociones ni amistad ni [ganas] de preocuparse un poco” por la gente, dijo Weiwei, de 65 años, que vive en Europa desde 2015.

Con información de AFP

