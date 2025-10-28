Río de Janeiro: las imágenes más impactantes del megaoperativo contra la banda criminal Comando Vermelho
El gobierno de la ciudad contabiliza 64 muertos en el enfrentamiento de la Policía Civil y Militar en los complejos de favelas Penha y Alemão, de los cuales 60 eran sospechosos y cuatro eran agentes
Una escena de terror se vivió este martes en Río de Janeiro, Brasil. La Policía Civil y Militar realizó un megaoperativo contra la organización criminal Comando Vermelho en los complejos de favelas Penha y Alemão, donde por el momento se registran 64 muertos.
El gobierno de Río de Janeiro informó que abatieron a 60 sospechosos y que cuatro agentes murieron en los enfrentamientos, mientras que ocho resultaron heridos. Las autoridades aseguraron que trata del mayor operativo policial de su historia, cuyas escenas de violencia extrema fueron descriptas por las mismas autoridades como una “guerra”.
Las imágenes son escalofriantes. Varios residentes captaron el momento en el que ocurrieron los enfrentamientos y como, a lo largo del territorio involucrado, se distinguían incendios y columnas de humo que dominaban el paisaje local. De fondo, se escuchaban una gran cantidad de disparos y gritos.
El despliegue contó con 2500 agentes que tenían como objetivo ejecutar órdenes de arresto contra miembros del Comando Vermelho (CV) en las favelas que usaban como bases para el proyecto de expansión territorial del grupo.
Fue durante la madrugada que las fuerzas policiales irrumpieron en 32 vehículos blindados, apoyados con dos helicópteros y varios drones.
Por el momento, 81 personas fueron arrestadas y 42 fusiles incautados. Videos que se viralizaron en redes sociales mostraban a los sospechosos esposados y sentados en el piso amontonados, mientras los efectivos policiales los vigilaban.
El gobernador Claudio Castro anunció la operación en redes sociales y aseguró: “Nos mantenemos firmes frente al narcoterrorismo”.
El operativo ocurre a solo días de que la ciudad brasileña lleve adelante importantes eventos relacionados con la cumbre mundial sobre el clima, organizada por las Naciones Unidas (COP23).
A la COP23, se suman otras actividades. En particular, la cumbre mundial C40 de alcaldes que lucha contra el cambio climático y el Premio Earthshot del príncipe Guillermo, donde participarán celebridades como la cantante pop Kylie Minogue y el tetracampeón mundial de Fórmula 1 Sebastián Vettel.
No es inusual que la policía realice importantes operativos contra el crimen organizado antes de grandes acontecimientos en la ciudad. Ya lo hicieron en la previa del Mundial 2014, los Juegos Olímpicos de 2016, la cumbre del G20 en 2024 y la cumbre de los BRICS este año.
