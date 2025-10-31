Río de Janeiro: un experto en narcotráfico advirtió que “la capacidad de fuego” de los grupos criminales “es inimaginable”

La violencia narco en Brasil no cesa. En Río de Janeiro, la organización de crimen organizado Comando Vermelho (CV) “prometió represalias” y encendió los alertas de la Policía Civil y Militar. Para analizar ese contexto, el abogado Carlos Broitman visitó los estudios de LN+, donde manifestó que “la capacidad de fuego de esta banda es inimaginable”.

LN+: Carlos Broitman, abogado especialista en narcotrafico

“No hay una comprensión total de lo que pasa en Río. Hasta trajeron armas de los Balcanes”, subrayó Broitman. Además del armamento que viene desde esa península europea, en los allanamientos que se produjeron en el complejo de favelas Penha, también encontraron un fusil FAL argentino.

En palabras del especialista en narcotráfico, “hay un mercado negro para comprar armas y drones que puede llegar a comercializar hasta US$500 millones". “Por eso es que en Brasil muchas personas murieron a sangre y fuego”, justificó.

Consultado sobre las posibilidades de hallar un arreglo pacífico, Broitman expuso: “Esto no tiene solución si no se aplica mano dura. Por otro lado, este problema tiene su incumbencia política".

Al referirse al contexto judicial, el abogado mencionó: “Cuando se pone en peligro la vida de terceros y se pone en riesgo la seguridad pública, el garantismo tiene un límite”. “En mi opinión, en casos como lo que está pasando en Río, lo mejor sería llamar a una intervención de EE.UU.”, apuntó.

Una postal de las víctimas fatales entre las fuerzas de seguridad y la banda narco Comando Vermelho GABRIEL DE PAIVA - GDA

“Lamentablemente, en estos episodios de violencia muchos murieron a sangre y fuego, concluyó.