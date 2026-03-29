Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 29 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Ataque de EE.UU. e Israel en un puerto cercano al estrecho de Ormuz dejó cinco muertos
Bombaderos israelías y estadounidenses atacaron este domingo a una ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz, según informó AFP. Como consecuencia de la ofensiva, murieron cinco personas.
“El enemigo estadounidense-sionista efectuó un ataque criminal en el muelle de Bandar Jamir, matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro”, informó la agencia oficial de noticias Irna.
Israel confirmó la muerte de un soldado en el sur del Líbano
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó la muerte del sargento Moshe Yitzhak Hacohen Katz, integrante del 890º Batallón de la Brigada Paracaidista, durante combates en el sur del Líbano. “Deseo expresar mis más sentidas condolencias a la familia […] quien cayó en combate”, escribió.
“Moshe decidió dejar atrás una vida en Estados Unidos para emigrar a Israel y alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”, señaló Katz. El ministro también indicó: “Le rindo homenaje por su heroísmo y su contribución a la seguridad del Estado de Israel”.
Irán atacó objetivos en Irak
Según reportó Al Jazeera, Irán atacó con drones diferentes ubicaciones en la ciudad de Bagdad, la capital de Irak. Por el momento se desconocen las consecuencias del ataque y no se han notificado heridos.
Ejército de Israel detecta lanzamiento de misil desde Yemen
El ejército israelí anunció que fue lanzado un nuevo misil desde Yemen hacia Israel, y añadió que sus sistemas de defensa aérea “están en acción para interceptar la amenaza”.
Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron el sábado dos ataques con misiles contra Israel, los primeros desde el estallido del conflicto el 28 de febrero.
Las fuerzas armadas israelíes “han identificado el lanzamiento de un misil desde Yemen hacia territorio israelí; los sistemas de defensa aérea están operando para interceptar la amenaza”, señalaron en un comunicado.
La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. en Medio Oriente
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar las universidades estadounidenses en Medio Oriente, tras haber informado sobre la destrucción de dos universidades iraníes por bombardeos estadounidenses e israelíes.
Numerosas universidades estadounidenses tienen campus en los países del Golfo, como la Universidad Texas A&M, en Catar, o la Universidad de Nueva York en los Emiratos Árabes Unidos.
“Si el gobierno estadounidense quiere que estas universidades de la región no sufran represalias (...), debe condenar el bombardeo de las universidades en un comunicado oficial antes del lunes 30 de marzo al mediodía”, declararon los Guardianes en un comunicado difundido por medios iraníes.
Los Guardianes de la Revolución, ejército ideológico de la república islámica, aconsejaron en particular “a los empleados, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses de la región que se alejen un kilómetro” de los campus que puedan ser blanco de ataques.
Con información de AFP.
Putin intensifica su ofensiva en Ucrania favorecido por el caos en Medio Oriente
PARIS.– Cuatro años, un mes y cinco días después de la invasión rusa a Ucrania, la guerra sigue cobrándose su número de muertos y pérdidas materiales de ambos lados, sin solución de continuidad.
Pero, si bien Moscú continúa atacando indiscriminadamente blancos civiles, sin poder avanzar, Ucrania ha conseguido extender su respuesta a territorio ruso, afectando sensiblemente sus infraestructuras portuarias, instalaciones energéticas y logísticas más distantes.
“Ucrania está extendiendo la guerra al territorio ruso. La retaguardia rusa ya no está segura. Lo que el Kremlin durante años ha vendido a su pueblo como una ‘guerra lejana’ está lenta, metódica y muy concretamente llegando a casa”, afirma Alexandre Melnik, ex diplomático ruso, profesor del ICN Business School.
17 muertos por ataques israelíes en el sur del Líbano
El Ministerio de Salud libanés infoomó de un ataque perpetrado esta noche en la ciudad de Hanniyeh, en la provincia de Tiro, dejó siete muertos (seis sirios, entre ellos un niño, y un libanés) y nueve heridos.
En la provincia de Nabatiyeh, un ataque en Deir al-Zahrani causó siete muertos y ocho heridos, mientras que otro ataque en Kfartabnit dejó tres muertos y cuatro heridos, informó el Ministerio de Salud.
Intensos ataques a lo largo de Teherán
Según reportaron testigos a la agencia AP, los ataques fueron prácticamente continuos durante dos horas. El ejército israelí declaró haber completado una oleada de ataques en Teherán contra infraestructura gubernamental.
Los hutíes lanzaron un segundo ataque con misiles contra Israel
El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes de Yemen, informó del ataque con “misiles de crucero y drones” en dirección a “varios objetivos vitales y militares” en Israel en un comunicado pregrabado transmitido por el canal de televisión satelital Al-Masirah del grupo, reportaron las agencias AP y AFP.
Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron varios objetivos en el sur de Israel para que coincidieran con los ataques de Irán y Hezbollah, afirmó Saree. No brindó detalles sobre las ubicaciones contra las que apuntaron.
Los rebeldes, que atacaron regularmente a Israel entre 2023 y 2025 en apoyo a Hamas durante la guerra de Gaza, reivindicaron más temprano el sábado su primer ataque contra el Estado judío desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.
“Desde el principio estábamos preparados para la posible incorporación de los hutíes”, declaró la portavoz militar israelí, la general de brigada Effie Defrin.
BREAKING: Yemen's Houthi military spokesman Yahya Saree said the group has carried out its first military attack against Israel. pic.twitter.com/N8cbNVu6aq— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 28, 2026
Buque de asalto anfibio de Estados Unidos llegó a Medio Oriente
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a Medio Oriente. Su arribo ocurre en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.
El navío, cuya base habitual está en Japón, llegó a la región el viernes. El Comando precisó que este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a “unos 3500” marineros y soldados del Cuerpo de Marines. El grupo también incluye “aviones de transporte y de combate, así como medios de asalto anfibio y activos tácticos”.
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán habló con su homólogo iraní e instó a la desescalada del conflicto
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, conversó con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, el sábado por la noche, instándolo a “poner fin a todos los ataques y hostilidades” en la región.
La llamada se produjo antes de una reunión en Islamabad de altos diplomáticos de Arabia Saudita, Turquía y Egipto. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que Dar le comunicó a Araghchi que Pakistán mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad regionales.
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