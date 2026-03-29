Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 29 de marzo

Bombaderos israelías y estadounidenses atacaron este domingo a una ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz, según informó AFP. Como consecuencia de la ofensiva, murieron cinco personas.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó un ataque criminal en el muelle de Bandar Jamir, matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro”, informó la agencia oficial de noticias Irna.