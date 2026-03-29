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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 29 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Columna de humo tras un bombardeo de artillería israelí sobre la aldea de Qlaileh, visto desde la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, el sábado 28 de marzo de 2026
Columna de humo tras un bombardeo de artillería israelí sobre la aldea de Qlaileh, visto desde la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, el sábado 28 de marzo de 2026Hussein Malla - AP

Ataque de EE.UU. e Israel en un puerto cercano al estrecho de Ormuz dejó cinco muertos

Bombaderos israelías y estadounidenses atacaron este domingo a una ciudad portuaria cercana al estrecho de Ormuz, según informó AFP. Como consecuencia de la ofensiva, murieron cinco personas.

“El enemigo estadounidense-sionista efectuó un ataque criminal en el muelle de Bandar Jamir, matando a cinco personas e hiriendo a otras cuatro”, informó la agencia oficial de noticias Irna.

Israel confirmó la muerte de un soldado en el sur del Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó la muerte del sargento Moshe Yitzhak Hacohen Katz, integrante del 890º Batallón de la Brigada Paracaidista, durante combates en el sur del Líbano. “Deseo expresar mis más sentidas condolencias a la familia […] quien cayó en combate”, escribió.

“Moshe decidió dejar atrás una vida en Estados Unidos para emigrar a Israel y alistarse en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”, señaló Katz. El ministro también indicó: “Le rindo homenaje por su heroísmo y su contribución a la seguridad del Estado de Israel”.

El ministro de defensa de Israel informó que murió un soldado en Líbano
El ministro de defensa de Israel informó que murió un soldado en LíbanoX Israel Katz

Irán atacó objetivos en Irak

Según reportó Al Jazeera, Irán atacó con drones diferentes ubicaciones en la ciudad de Bagdad, la capital de Irak. Por el momento se desconocen las consecuencias del ataque y no se han notificado heridos.

Ejército de Israel detecta lanzamiento de misil desde Yemen

El ejército israelí anunció que fue lanzado un nuevo misil desde Yemen hacia Israel, y añadió que sus sistemas de defensa aérea “están en acción para interceptar la amenaza”.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron el sábado dos ataques con misiles contra Israel, los primeros desde el estallido del conflicto el 28 de febrero.

La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar universidades de EE.UU. en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con atacar las universidades estadounidenses en Medio Oriente, tras haber informado sobre la destrucción de dos universidades iraníes por bombardeos estadounidenses e israelíes.

Numerosas universidades estadounidenses tienen campus en los países del Golfo, como la Universidad Texas A&M, en Catar, o la Universidad de Nueva York en los Emiratos Árabes Unidos.

Putin intensifica su ofensiva en Ucrania favorecido por el caos en Medio Oriente

Luisa Corradini

PARIS.– Cuatro años, un mes y cinco días después de la invasión rusa a Ucrania, la guerra sigue cobrándose su número de muertos y pérdidas materiales de ambos lados, sin solución de continuidad.

Pero, si bien Moscú continúa atacando indiscriminadamente blancos civiles, sin poder avanzar, Ucrania ha conseguido extender su respuesta a territorio ruso, afectando sensiblemente sus infraestructuras portuarias, instalaciones energéticas y logísticas más distantes.

17 muertos por ataques israelíes en el sur del Líbano

El Ministerio de Salud libanés infoomó de un ataque perpetrado esta noche en la ciudad de Hanniyeh, en la provincia de Tiro, dejó siete muertos (seis sirios, entre ellos un niño, y un libanés) y nueve heridos.

En la provincia de Nabatiyeh, un ataque en Deir al-Zahrani causó siete muertos y ocho heridos, mientras que otro ataque en Kfartabnit dejó tres muertos y cuatro heridos, informó el Ministerio de Salud.

Intensos ataques a lo largo de Teherán

Según reportaron testigos a la agencia AP, los ataques fueron prácticamente continuos durante dos horas. El ejército israelí declaró haber completado una oleada de ataques en Teherán contra infraestructura gubernamental.

Los hutíes lanzaron un segundo ataque con misiles contra Israel

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar de los hutíes de Yemen, informó del ataque con “misiles de crucero y drones” en dirección a “varios objetivos vitales y militares” en Israel en un comunicado pregrabado transmitido por el canal de televisión satelital Al-Masirah del grupo, reportaron las agencias AP y AFP.

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron varios objetivos en el sur de Israel para que coincidieran con los ataques de Irán y Hezbollah, afirmó Saree. No brindó detalles sobre las ubicaciones contra las que apuntaron.

Buque de asalto anfibio de Estados Unidos llegó a Medio Oriente

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que el buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a Medio Oriente. Su arribo ocurre en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

El navío, cuya base habitual está en Japón, llegó a la región el viernes. El Comando precisó que este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a “unos 3500” marineros y soldados del Cuerpo de Marines. El grupo también incluye “aviones de transporte y de combate, así como medios de asalto anfibio y activos tácticos”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán habló con su homólogo iraní e instó a la desescalada del conflicto

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, conversó con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, el sábado por la noche, instándolo a “poner fin a todos los ataques y hostilidades” en la región.

La llamada se produjo antes de una reunión en Islamabad de altos diplomáticos de Arabia Saudita, Turquía y Egipto. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que Dar le comunicó a Araghchi que Pakistán mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos para restaurar la paz y la estabilidad regionales.

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