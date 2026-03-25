Rusia derribó casi 400 drones ucranianos mientras se intensifican los ataques cruzados con Kiev

En una nueva escalada de la guerra con Ucrania, las defensas antiaéreas rusas derribaron 389 drones lanzados por Kiev, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Moscú. Se trata del mayor ataque nocturno registrado contra territorio ruso y Crimea desde el inicio de la invasión, hace más de cuatro años.

Los drones fueron interceptados sobre 13 regiones rusas y el ataque subrayó la creciente capacidad de los drones de largo alcance desarrollados y fabricados por Ucrania.

La ofensiva ucraniana ocurre un día después de que Rusia lanzara casi 1.000 drones y 34 misiles contra zonas civiles en el transcurso de 24 horas, extendiendo su habitual bombardeo nocturno a las horas diurnas en uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra.

Al menos 6 personas murieron y alrededor de 50 resultaron heridas en aquellos ataques, según indicaron las autoridades ucranianas.

Ataque con drones en Lviv, Ucrania, el 24 de marzo de 2026. (AP foto) Mykola Tys - AP

Ataques cruzados

En los últimos días las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias áreas estratégicas, según advirtió el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi.

“Se produjeron combates feroces a lo largo de toda la línea de contacto”, afirmó Syrskyi el lunes en la aplicación de mensajería Telegram, al tiempo que indicó que Rusia lanzó 619 ataques en cuatro días.

Los misiles y drones rusos cayeron sobre áreas residenciales e infraestructuras energéticas y de transporte en toda Ucrania, en momentos de preocupación para Kiev sobre su capacidad de repeler los bombardeos rusos, al agotarse sus existencias de sistemas estadounidenses de defensa aérea debido a la guerra en Medio Oriente.

Recovery efforts are underway in our regions following last night’s massive Russian attack. In Zaporizhzhia and Poltava, ordinary apartment buildings were damaged, and fires broke out. Nearly 40 drones were launched against Shostka in the Sumy region. In Slatyne, in the Kharkiv… pic.twitter.com/BMMZshMS67 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2026

En represalía, las fuerzas ucranianas también llevaron a cabo un ataque con misiles contra la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania, durante la noche, que dañó infraestructura energética, según afirmó su gobernador, Vyacheslav Gladkov. A raíz de ello, se interrumpieron los suministros de electricidad, agua y calefacción.

Alexander Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado, al norte de Moscú, señaló que allí se derribaron 56 drones, y que se produjo un incendio en el puerto del mar Báltico de Ust-Luga como resultado del ataque de Ucrania.

Drones extraviados

La oleada de drones ucranianos captó la atención pública en los estados bálticos, que se encuentran al noroeste de Ucrania y relativamente cerca de posibles objetivos rusos en la región de San Petersburgo.

Bajo ese contexto, dos drones militares ucranianos extraviados entraron en el espacio aéreo de Estonia y Letonia el miércoles por la mañana a través de Rusia; uno de ellos se estrelló contra una chimenea de una central eléctrica local, mientras que el otro realizó un aterrizaje forzoso, según informaron ambos países bálticos.

Se cree que los drones que impactaron en los países miembros de la OTAN formaban parte de un ataque ucraniano más amplio contra Rusia, según afirmaron las autoridades letonas yestonias. Se suman a otro dron ucraniano perdido que, según informó Lituania el lunes, cayó a un lago.

Los drones aterrizaron en Estoniay Letonia aproximadamente a la misma hora en que funcionarios rusos afirmaron que un ataque con drones ucranianos incendió instalaciones petroleras en los puertos rusos de Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico, importantes centros de exportación situados cerca de Estonia y Finlandia.

Ucrania ha intensificado los ataques con drones contra refinerías de petróleo y rutas de exportación rusas en las últimas semanas, en un intento por debilitar la economía de guerra de Rusia y ante el estancamiento de las conversaciones de paz, mediadas por Washington.

No se registraron heridos ni daños por el impacto del dron en la central eléctrica de Auvere, en Estonia, situada a solo 2 kilómetros de la frontera rusa, según informó el Gobierno estonio.

“El dron no iba dirigido contra Estonia. Se trata de una consecuencia concreta de la guerra de agresión a gran escala de Rusia”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Margus Tsahkna, en una publicación en la red social X.

El presidente letón, Edgars Rinkevics, sostuvo ante la prensa que el dron que se estrelló en Letonia era ucraniano y queformaba parte de un ataque contra objetivos rusos, según informó la cadena pública LSM.

Un tercer dron entró brevemente en el espacio aéreo letón a través de Bielorrusia antes de dirigirse a Rusia, según informaron las autoridades letonas.

Agencias Reuters y AP