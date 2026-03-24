Rusia lanzó una nuevo ataque masivo contra Ucrania y Zelensky advierte por el impacto de la guerra con Irán

KIEV.- Rusia relanzó su ofensiva de primavera tras el fin del invierno con un ataque masivo de drones y misiles contra zonas civiles de Ucrania, que dejó al menos cuatro muertos y 27 heridos. El nuevo golpe de Moscú provocó la reacción inmediata del presidente Volodimir Zelensky, quien advirtió por el impacto del conflicto en Medio Oriente en su país.

Rusia lanzó casi 400 drones de largo alcance contra Kiev durante la noche, en el mayor ataque en semanas, según informó la fuerza aérea ucraniana. La ofensiva se extendió hasta la mañana del martes, cuando decenas de drones volvieron a apuntar contra la capital a plena luz del día.

A su vez, Moscú disparó 23 misiles de crucero y siete balísticos que impactaron en al menos 10 puntos del país.

No se trata de un ataque aislado, en los últimos días las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias áreas estratégicas, según advirtió el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi.

“Se produjeron combates feroces a lo largo de toda la línea de contacto”, afirmó Syrskyi el lunes en la aplicación de mensajería Telegram, al tiempo que indicó que Rusia lanzó 619 ataques en cuatro días.

“Los ocupantes están intentando acercar nuevas unidades y se están preparando para continuar los ataques”, alertó Syrskyi.

Ataques a zonas residenciales

Los misiles y drones rusos cayeron sobre áreas residenciales e infraestructuras energéticas y de transporte en toda Ucrania, dijeron las autoridades. En Poltava, el jefe de la administración regional, Vitali Diakivnich, reportó al menos dos fallecidos y 12 heridos, incluido un niño de cinco años que permanece bajo cuidados intensivos.

En Zaporiyia, el administrador regional, Ivan Fedorov, anunció un “ataque masivo combinado de misiles y drones” rusos que mató a una persona e hirió a nueve.Un pasajero de 61 años que viajaba en un tren en la región nororiental de Járkov “murió en el acto”, luego de que su vagón fue alcanzado por un dron, informó la fiscalía regional.

Y en Jersón, los ataques rusos “mataron a un civil en su propia casa”, según las autoridades locales.En el campo de batalla, el ejército ruso informó el mates que capturó una aldea ucraniana en la región de Járkov.

El ataque nocturno ocurrió en momentos de preocupación para Ucrania sobre su capacidad de repeler los bombardeos rusos, al agotarse sus existencias de sistemas estadounidenses de defensa aérea debido a la guerra en Medio Oriente.

Recovery efforts are underway in our regions following last night’s massive Russian attack. In Zaporizhzhia and Poltava, ordinary apartment buildings were damaged, and fires broke out. Nearly 40 drones were launched against Shostka in the Sumy region. In Slatyne, in the Kharkiv… pic.twitter.com/BMMZshMS67 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2026

El reclamo de Zelensky

Bajo este contexto, Zelensky expresó su preocupación por redes sociales y reclamó ayuda a Estados Unidos y los países aliados.

“Estas cifras claramente muestran que se necesita más protección para salvar vidas de los ataques rusos”, destacó Zelenski. “Es importante continuar apoyando a Ucrania y asegurar que todos los acuerdos de defensa aérea sean implementados a tiempo”, agregó.

“La situación geopolítica se ha complicado debido a la guerra contra Irán, y lamentablemente, esto envalentona a Rusia. Pero las circunstancias fundamentales no han cambiado”, marcó el mandatario, en alusión a la incidencia en el conflicto de la guerra en Medio Oriente.

“Rusia continúa esta guerra y su desestabilización de Europa, apoya al régimen iraní con inteligencia y, por lo tanto, prolonga la guerra en esa región, al tiempo que se prepara para nuevos conflictos en los próximos años. Esta amenaza de guerra constante en todo el mundo debe detenerse”, sentenció luego.

Las declaraciones de Zelensky se dan en medio de una pausa de las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto, afectadas por la guerra en Medio Oriente. Desde entonces, Ucrania ha intentado canjear su tecnología y capacidad antidrones por misiles de defensa aérea, que requiere con urgencia, y envió expertos militares a los países del Golfo que enfrentan ataques con drones iraníes.

En su discurso televisivo diario del lunes por la noche, Zelenski había advertido de la posibilidad de un “ataque masivo” ruso.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y ocupa grandes extensiones en el sur y este del país, al tiempo que lanza ataques diarios con drones y misiles contra su país vecino.

Agencias AFP y Reuters