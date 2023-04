Rusia dice que avanza en Bakhmut y presiona con una ola de bombardeos en varias zonas de Ucrania

escuchar

MOSCÚ.– Poco después de una nueva ola de ataques aéreos con misiles, artillería y aviones en varias zonas de Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso anunció hoy que sus fuerzas habían capturado más territorio en Bakhmut, en su intento de hacerse con el control total de la ciudad.

La batalla por Bakhmut se ha convertido en una de las más sangrientas de los 14 meses de guerra, con la ciudad del este de Ucrania casi completamente destruida por los bombardeos de artillería y los combates urbanos.

Vista general de Bakhmut, el sitio de intensa lucha con las tropas rusas en la región Donetsk, Ucrania, el viernes 21 de abril de 2023.

Rusia afirma que la toma de Bakhmut le permitirá organizar nuevas ofensivas en el este de Ucrania. Si tienen éxito, es probable que las fuerzas de Moscú se enfrenten a batallas urbanas aún mayores por las ciudades cercanas de Kramatorsk y Sloviansk.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que las tropas habían asegurado otros dos bloques en los distritos occidentales de Bakhmut y que unidades aerotransportadas estaban reforzando el norte y al sur.

Yevgeny Prigozhin, jefe de la fuerza militar privada Wagner que dirige el asalto a la ciudad, había afirmado que sus tropas controlan el 80% de Bakhmut. Kiev niega las afirmaciones de que sus fuerzas estén a punto de retirarse.

La presión rusa continuó también con un ola de bombardeos a ciudades ucranianas con misiles, morteros, fuego de artillería y ataques aéreos durante el fin de semana, matando al menos a una persona y destruyendo viviendas e infraestructura crítica, dijeron funcionarios ucranianos.

Los informes de daños procedían de varios puntos críticos: Kherson; Kharkiv, en el nordeste; y la sitiada Bakhmut, en la región ucraniana de Donbass, una prioridad para el presidente de Rusia, Vladimir V. Putin.

Voluntarios de la brigada de asalto "Espartana" de la Guardia Nacional de Ucrania, que forma parte de la "Guardia Ofensiva", participan en lecciones de conducción y evacuación de un vehículo blindado de transporte de tropas BTR-4E durante unos ejercicios de entrenamiento en la región de Kharkiv el 21 de abril de 2023. SERGEY BOBOK - AFP

“La amenaza de más misiles y ataques aéreos en todo el territorio de Ucrania sigue siendo alta”, dijo el Ministerio de Defensa ucraniano en un comunicado.

En solo dos regiones del sur, Zaporiyia y Kherson, las fuerzas rusas atacaron más de 30 asentamientos con morteros y fuego de artillería en las últimas 24 horas. En el área de Zaporiyia, que ocupa parcialmente Rusia, las fuerzas rusas estaban construyendo fortificaciones, desplegando armas antitanques y colocando muchas minas, en caso de una contraofensiva.

En otro orden, las tropas rusas estaban reubicando por la fuerza a personas de las áreas ocupadas cerca de la ciudad de Kherson, en el sur de Ucrania, dijo un funcionario ucraniano, lo que indicaría que las fuerzas de Moscú podrían estar preparándose para retirarse de esa área antes de una contraofensiva ucraniana anticipada.

Las fuerzas rusas se retiraron de Kherson en noviembre y acamparon al otro lado del río Dnipro, desde donde continuaron lanzando frecuentes ataques contra la ciudad. En las últimas semanas, el Ejército ucraniano advirtió que las autoridades de ocupación rusas se han estado preparando para evacuar a los civiles del territorio que aún controla en la región más amplia de Kherson antes de cualquier posible contraofensiva.

El jefe ucraniano del consejo regional de Kherson, Oleksandr Samoylenko, dijo que habían comenzado las evacuaciones. “Tengo información de que la evacuación comienza hoy con la excusa de proteger a los civiles de las consecuencias de los intensos combates en la zona”, dijo Samoylenko, y agregó que las tropas estaban “tratando de robar tanto como pudieran” mientras se retiraban.

Bomberos del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania apagan el fuego tras el bombardeo ruso que afectó a una zona industrial en Kherson, Ucrania, el viernes 3 de febrero de 2023. LIBKOS - AP

Recuperar partes del territorio ocupado por Rusia en el sur de Ucrania es un objetivo potencial de una contraofensiva anticipada de Kiev, y los comentarios de Samoylenko se produjeron cuando los analistas militares informaron que pequeños equipos de fuerzas ucranianas se habían apoderado recientemente de islas pantanosas en un tramo del Dnipro cerca de Kherson, que está en manos de Ucrania.

Citando a blogueros militares rusos, analistas del Instituto del Estudio de la Guerra, un grupo de investigación con sede en Washington, dijeron en un informe que las fuerzas ucranianas habían estado atacando a las tropas rusas atrincheradas en las riberas de los ríos. Los residentes de la ciudad dijeron que el Ejército ucraniano había estado cada vez más activo a lo largo del río.

Kiev no reconoció los movimientos de sus tropas. Natalia Humeniuk, la vocera del comando militar sur de Ucrania, no confirmó ni negó los informes de que las fuerzas ucranianas avanzaban por el Dnipro. Dijo que las fuerzas rusas estaban “robando todo lo que podían tener en sus manos: electrodomésticos, equipos de fábrica, incluso cajeros automáticos”, y agregó: “Cada vez que los rusos comienzan a robar todo, significa que no van a regresar”.

Agencias AP, Reuters y ANSA

LA NACION