Rusia evacuará a sus turistas de Cuba y suspenderá los vuelos a la isla por la escasez de combustible

MOSCÚ. – Rusia planea sacar a sus turistas de Cuba en los próximos días y luego suspender todos los vuelos hasta que se alivie la escasez de combustible para aviones, dijo este miércoles el regulador de aviación Rosaviatsia.

“En los próximos días, Rossiya Airlines operará una serie de vuelos de regreso exclusivamente de carga desde La Habana y Varadero a Moscú para garantizar la evacuación de los turistas rusos que se encuentran en Cuba. Posteriormente, el programa de vuelos de la aerolínea se suspenderá temporalmente hasta que la situación mejore“, declaró Rosaviatsia en un comunicado.

Además de Rossiya, parte del grupo Aeroflot, también entrará en el mismo esquema de emergencia la aerolínea Severny Veter, de Nordwind. Según anunciaron las dos empresas, la medida entrará en vigor el jueves.

La avenida del Malecón, totalmente vacía por la escasez de combustible Adalberto Roque / AFP via Getty Images

El gobierno del presidente Donald Trump declaró a Cuba “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y afirmó que la isla comunista ya no recibirá petróleo de Venezuela. Washington amenazó asimismo con imponer aranceles a otros proveedores, como México, si continúan enviando combustible a la isla.

La propia Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que a partir del martes ya no habría combustible para aviones disponible en el país.

El Ministerio de Economía ruso aconsejó este miércoles a los turistas que suspendan todos los viajes a Cuba hasta que la situación se normalice y pidió a los operadores turísticos rusos que no realicen ventas.

En Telegram, la agencia rusa de aviación civil confirmó que estas decisiones se deben “a las dificultades de abastecimiento de combustible” y que las autoridades rusas y cubanas “buscan soluciones alternativas para reanudar el programa de vuelos en ambas direcciones”.

El presidente Miguel Díaz-Canel se dirige a los cubanos por el tema del combustible YAMIL LAGE / AFP via Getty Images

Las compañías rusas se sumaron así a Air Canada y a las también canadienses Air Transat y WestJet, que ya suspendieron sus vuelos a la isla.

Otras compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otras naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones con Cuba.

Medidas de emergencia

El gobierno cubano anunció la semana pasada medidas de emergencia, incluida una semana laboral de cuatro días para las empresas públicas, y restricciones en la venta de combustible.

Rusia y Cuba colaboran estrechamente desde la época soviética y han reforzado sus lazos desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022. El lunes, el Kremlin denunció los “métodos asfixiantes” de Estados Unidos contra el régimen de la isla.

Un avión de la aerolínea rusa Aeroflot Constanza

También Venezuela, otro histórica aliado de Cuba, anunció la suspensión temporal de los vuelos de la aerolínea nacional Conviasa a Cuba y Nicaragua, hasta el 19 de febrero. Según el comunicado oficial, la decisión se debe a “factores externos” que obligaron a reorganizar toda la programación de la ruta Caracas-La Habana-Managua.

Conviasa explicó que un comunicado emitido por las autoridades cubanas indica serias dificultades para el reabastecimiento de combustible en los aeropuertos de la isla, debido a la escasez de aviones Jet A-1 causada por la actual crisis energética.

Además, la aerolínea citó los nuevos requisitos migratorios impuestos por el gobierno de Managua como una razón adicional para revisar los horarios y frecuencias a la capital nicaragüense. Esto reveló a la vez quizás insospechadas tensiones entre el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que intenta plegarse a los dictados de Estados Unidos, y la dictadura de Daniel Ortega, hasta el año pasado socios indisolubles.

Los vuelos programados originalmente se han reprogramado con un itinerario reducido, que incluye algunas conexiones entre Caracas y La Habana en fechas específicas y una única conexión a Managua el 19 de febrero, todas operadas con aeronaves A-340, dijo el gobierno venezolano.

Agencias AFP, ANSA y Reuters