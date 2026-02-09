Sin combustible y con menos transporte, Cuba aplica un plan de emergencia para evitar el colapso

LA HABANA.– Ausencia de transporte público, racionamiento de combustible, teletrabajo y clases a distancia: Cuba comenzó a aplicar este lunes medidas de emergencia para enfrentar la crisis energética que golpea a su población, agudizada por la presión de Estados Unidos.

En La Habana, el tráfico era menor de lo habitual y sus habitantes, que ya llevan años sufriendo apagones diarios, escasez de todo tipo y una inflación galopante, no ocultan su preocupación.

Un hombre pasa junto a una estación de servicio sin combustible Ramon Espinosa - AP

“Son medidas de resistencia, para que el país no colapse, pero a la vez generan mucha incertidumbre”, declaró Rosa Ramos. Esta enfermera de 37 años llevaba más de una hora esperando un taxi o un autobús para llegar al trabajo.

Usuarios de taxis privados dijeron que las tarifas se habían disparado de la noche a la mañana.

Para ahorrar energía, el gobierno comunista dispuso el viernes la restricción de la venta de combustible, la reducción de los viajes entre provincias por ómnibus y trenes, el cierre temporal de algunas empresas estatales, así como el teletrabajo y la disminución de la semana laboral a cuatro días (de lunes a jueves).

Un hombre con una chaqueta con los colores de la bandera de Venezuela hace fila para comprar combustible en una estación de servicio Ramon Espinosa - AP

Pero las medidas “no nos remedian el problema”, afirmó la jubilada Clara Rumbau, de 65 años, quien debió caminar más de 10 kilómetros para hacer un trámite personal.

Situación “realmente crítica”

La isla, con 9,6 millones de habitantes y bajo embargo comercial de Estados Unidos desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica.

Ahora también dejó de recibir petróleo de Venezuela, cuyo mandatario, Nicolás Maduro, fue derrocado el 3 de enero en una incursión militar estadounidense.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.

Hace semanas que no llega a Cuba ningún combustible ni ningún petrolero extranjero, según expertos en seguimiento del transporte marítimo.

Un avión de Turkish Airlines se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, Cuba Ramon Espinosa - AP

México, que también solía proveer de crudo a Cuba, negocia con Washington la manera de volver a abastecer a la isla sin sufrir represalias de su principal socio comercial. El domingo envió dos barcos con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria.

Es “muy injusto” que Estados Unidos amenace con imponer gravámenes a los países que suministren petróleo a Cuba, dijo el lunes la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

Moscú también acusó a Washington de aplicar “medidas asfixiantes”.

“La situación en Cuba es realmente crítica”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Estamos estudiando posibles soluciones con nuestros amigos cubanos”.

Un taxista de bicicleta descansa en su vehículo en La Habana Vieja Ramon Espinosa� - AP�

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó que el objetivo de Washington “como siempre, es doblegar la voluntad política de los cubanos”.

“El escenario es duro y reclamará gran sacrificio”, afirmó en X.

El viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga dijo que las medidas de emergencia buscan favorecer la producción de alimentos y electricidad, así como permitir “la protección de las actividades fundamentales que generan divisas”, y citó en particular el sector del tabaco.

Hoteles cerrados

El turismo, que ya sufría el impacto de la crisis económica que castiga al país desde hace seis años, se verá gravemente afectado, lo que reducirá aún más la entrada de divisas.

Como señal de la gravedad de la crisis, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que el suministro de combustible quedará congelado durante un mes a partir del lunes a medianoche.

Air Canada dijo el lunes que suspendía los vuelos a Cuba. En los próximos días, enviará aviones vacíos para recoger a unos 3000 clientes en Cuba y llevarlos a casa.

Y varias compañías, como Air France, Iberia o Air Europa ya anunciaron que realizarán una escala para reabastecer sus aeronaves en otra naciones del Caribe con el fin de continuar sus operaciones.

Además, el gobierno anunció el cierre de algunos hoteles con baja ocupación y la reubicación de los turistas.

“Ya están cerrando hoteles en Varadero”, el principal balneario de Cuba, a unos 150 km al este de La Habana, “pero también en otras provincias”, comentó una trabajadora del sector quien pidió no mencionar su nombre.

Las universidades funcionan ahora a distancia o en modalidad semipresencial.

Conductores hacen una larga fila para ingresar a una estación de servicio en Cuba Ramon Espinosa - AP

“Las medidas lo que me generan es inseguridad respecto a qué va a pasar con mi semestre universitario”, señaló Maura Linsay Pérez, de 18 años, estudiante de la Universidad de La Habana.

