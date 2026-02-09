Cuba advirtió que en 24 horas se quedará sin combustible para aviones

LA HABANA.– Cuba advirtió el domingo que podría quedarse sin combustible para aviones en un plazo de 24 horas, una señal crítica del agravamiento de la crisis energética que atraviesa la isla, en un contexto de creciente presión de Estados Unidos que el gobierno cubano y Rusia califican como un “estrangulamiento” económico deliberado. La escasez ya obligó a La Habana a aplicar severas restricciones en el suministro de combustibles, la generación eléctrica y el transporte, con impacto directo en la vida cotidiana y en el turismo internacional, uno de los principales generadores de divisas del país.

La advertencia, realizada por autoridades cubanas en el marco de un plan de emergencia, encendió alarmas entre aerolíneas, operadores turísticos y gobiernos extranjeros con ciudadanos en la isla. Aunque el Ejecutivo aseguró que se priorizarán los vuelos esenciales y el arribo de alimentos, medicamentos e insumos críticos, reconoció que las reservas disponibles son mínimas y que el racionamiento se profundizará en las próximas horas.

El Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana YAMIL LAGE� - AFP�

La escasez energética ya se refleja en el sector turístico. Según informó la cadena canadiense CTV News, decenas de turistas extranjeros, en su mayoría canadienses, comenzaron a ser reubicados en una sola instalación hotelera en el balneario de Cayo Coco para reducir el consumo de combustible y electricidad. Fuentes del sector confirmaron el cierre temporal de hoteles y el traslado de visitantes internacionales, especialmente en Varadero y en los cayos del norte.

El gobierno reconoció que aplica una estrategia de “compactación” del turismo. El viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga afirmó que el combustible disponible “es y será utilizado para la protección de los servicios esenciales de la población y las actividades económicas imprescindibles”, y que se priorizará la producción agroalimentaria frente al incremento de la “hostilidad de Estados Unidos”.

Pérez-Oliva explicó que la generación eléctrica se sostiene con producción nacional de crudo, gas y fuentes renovables, aunque admitió que el sistema opera con márgenes muy reducidos. Cuba produce apenas el 40% del combustible que consume y depende de importaciones hoy severamente restringidas.

Cuba experimenta una de las peores críticas energéticas de su historia YAMIL LAGE� - AFP�

Las limitaciones se extienden al transporte. El ministro Eduardo Rodríguez anunció restricciones en los traslados terrestres, marítimos y aéreos, con prioridad para operaciones portuarias y aeroportuarias que garanticen la llegada de alimentos, combustibles e insumos médicos. Los vuelos se mantendrán según la disponibilidad de las aerolíneas. El transporte marítimo entre Batabanó y Nueva Gerona quedará reducido a dos servicios semanales y el ferrocarril disminuirá recorridos.

El rol de Rusia

Mientras tanto, el Kremlin afirmó este lunes que la situación del combustible en Cuba es crítica y acusó a Estados Unidos de aplicar tácticas “asfixiantes” para estrangular la economía de la isla. “Estamos discutiendo con nuestros amigos cubanos posibles maneras de resolver estos problemas”, declaró el vocero presidencial ruso Dmitri Peskov, en referencia a las sanciones estadounidenses destinadas a cortar el suministro de petróleo a la isla.

El embajador ruso Viktor Coronelli recordó que Moscú suministró petróleo a Cuba en los últimos años y prevé continuar haciéndolo.

El mensaje de Donald Trump sobre Cuba tras la captura de Maduro en Venezuela Captura

El endurecimiento del cerco se consolidó tras la firma, la semana pasada, de una orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump para imponer aranceles a los países que envíen combustible a Cuba, una medida orientada a presionar por un cambio de modelo político en la isla.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la política como un “bloqueo energético” y advirtió que impedir la llegada de combustible afecta de manera directa al transporte de alimentos, el funcionamiento de hospitales, escuelas y a toda la economía nacional.

En las calles, la crisis se siente. Las filas en las estaciones de servicio se extienden por cuadras y el transporte público funciona de manera irregular. “Se está viviendo como se puede”, resumió una vecina de La Habana.

La ayuda de México

En este contexto, México anunció el envío a Cuba de dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene, en medio del endurecimiento del cerco estadounidense. Una de las embarcaciones transporta 536 toneladas de víveres, entre ellos leche líquida, productos cárnicos, arroz, frijoles, atún, sardinas y aceite vegetal.

El segundo buque traslada más de 277 toneladas de leche en polvo. La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su preocupación por la crisis y afirmó que México evalúa vías diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo sin exponerse a sanciones. “No queremos que haya sanciones para México, pero estamos en diálogo”, sostuvo.

México enviará ayuda humanitaria a Cuba en los próximos días mientras continúa negociando con Washington la posibilidad de sortear un cerco petrolero estadounidense HANDOUT (JITENDRA RAJ BAJRACHARY� - FOREIGN MINISTRY OF MEXICO�

Antes del anuncio de Trump, la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba. La interrupción coincidió con el freno de los suministros venezolanos y dejó a la isla en una situación especialmente vulnerable, en una crisis que ahora amenaza incluso con paralizar la aviación civil.

Agencias AP, ANSA y Reuters