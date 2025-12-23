Rusia ordena el arresto por apología pública del terrorismo del opositor y ajedrecista Garry Kasparov

MOSCÚ.– La justicia rusa volvió a colocar en su mira al campeón mundial de ajedrez y destacado activista de la oposición, Garry Kasparov. El tribunal de Zamoskvoretski de Moscú dictó este martes una orden de arresto en ausencia contra el ajedrecista, acusándolo de “apología pública del terrorismo”, un delito tipificado en el Código Penal ruso que conlleva penas de entre cinco y siete años de prisión.

Esta medida judicial, solicitada formalmente el 22 de diciembre y con entrada en vigor prevista para el 26 del mismo mes, establece una prisión preventiva de dos meses que solo se hará efectiva en el momento en que Kasparov sea detenido en suelo ruso o extraditado.

Kasparov, quien reside en el extranjero desde hace más de una década –actualmente en Nueva York–, ha sido una de las voces más críticas contra el Kremlin y la invasión a Ucrania.

El político y cofundador del Foro Rusia Libre, Garry Kasparov, asiste a una sesión pública del "Foro Rusia Libre" el 1 de diciembre de 2022 en Vilna, Lituania. El "Foro Rusia Libre" fue organizado en 2016 por figuras de la oposición que promueven la democracia, la libertad y los derechos humanos en Rusia. Oleg Nikishin - Getty Images Europe

Aunque no se han difundido todos los pormenores de las acusaciones actuales, estas se vinculan con el apoyo de Kasparov a Ucrania y su participación en plataformas opositoras en el exilio.

A mediados de octubre, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ya había acusado a Kasparov y a otros 22 activistas del “Comité contra la guerra” –entre ellos el ex oligarca Mijaíl Jodorkovski y el periodista Vladimir Kara-Murzá– de participar en actividades terroristas e intentar una “toma del poder por métodos violentos”.

El fundamento de estas graves acusaciones reside en la creación de la “Plataforma de las fuerzas democráticas rusas”, presentada como una alternativa gubernamental y una asamblea constituyente para un periodo de transición.

Garry Kasparov, en la redacción de La Nación Soledad Aznarez

Según el FSB, el estatuto de dicho comité, conocido como la “Declaración de Berlín” (adoptada el 30 de abril de 2023), plantea la necesidad de “eliminar al actual gobierno ruso”, lo que las autoridades de Moscú consideran una amenaza directa a la seguridad nacional.

Un historial de persecución política

La escalada legal contra Kasparov no es nueva. En mayo de 2022, poco después del inicio de la invasión a gran escala en Ucrania, fue incluido en el registro de “agentes extranjeros”.

Posteriormente, en marzo de 2024, su nombre fue añadido a la lista de financiadores del terrorismo y extremistas de la agencia Rosfinmonitoring, lo que limita severamente las transacciones bancarias y el uso de cuentas financieras en Rusia.

Nacido en 1963 en Azerbaiyán, entonces perteneciente a la Unión Soviética (URSS), Kasparov fue uno de los mayores jugadores de ajedrez de la historia, antes de convertirse en un feroz opositor de Putin.

Garry Kasparov, mente brillante y férreo opositor de Putin y de la invasión rusa a Ucrania, vio antes que nadie que los humanos y las máquinas deben trabajar en equipo SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Kasparov abandonó su exitosa carrera para dedicarse a la política y se convirtió en una figura clave de la oposición.

En 2013, temiendo represalias, se exilió en Estados Unidos. En 2016, fundó, en Vilna, Lituania, el Foro Rusia Libre, organización que la Fiscalía General rusa declaró “indeseable” en 2023 por considerarla un peligro para el orden constitucional.

El contraste entre dos leyendas

Curiosamente, dentro de la oposición en el exilio existen tensiones: recientemente se abrió una fractura interna en el Comité contra la guerra debido a diferencias estratégicas entre Kasparov y Kara–Murzá respecto a los métodos de lucha política.

El campeón de ajedrez Garry Kasparov durante su partida contra la computadora Deep Blue de IBM en mayo de 1997. Jack Manning - NYTNS

La visión de Kasparov contrasta radicalmente con el de su histórico rival en el tablero, Anatoly Karpov.

Mientras Kasparov califica irónicamente su inclusión en las listas de terroristas como un “honor” que define al “régimen fascista” de Putin, Karpov ha seguido un camino opuesto: se integró en la estructura de poder como diputado del partido oficialista y apoyó públicamente al gobierno ruso.

Para Kasparov, la defensa de la libertad es una prioridad absoluta. Cita frecuentemente que “la moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud”. Sin embargo, para Moscú, su activismo representa una amenaza que ahora buscan neutralizar mediante órdenes de captura internacionales y graves cargos penales.

