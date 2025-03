“Rusia no se detendrá en Ucrania; Europa debe prepararse”, advirtió Macron en un dramático mensaje

PARÍS.- En un dramático mensaje a la nación, el presidente Emmanuel Macron apeló a los franceses este miércoles a la unidad y a hacer un esfuerzo sin precedentes para hacer frente a este momento de brutal cambio geopolítico para el mundo y sobre todo para Europa.

“La patria los necesita. La amenaza rusa está aquí y toca a todos los países de Europa”, lanzó Macron en un discurso de 15 minutos transmitido en directo por televisión. Su objetivo: responder a la “inquietud” de más del 60% de sus conciudadanos, alarmados ante un riesgo de una guerra en el Viejo Continente.

La situación lo justificaba. En momentos en que el mundo vive una revolución geopolítica sin precedentes desde 1945 después que Donald Trump parece haber renunciado a Occidente y después que decidió suspender la ayuda militar de su país a Kiev, los líderes europeos se activan para llenar el vacío dejado por Washington y reducir la dependencia europea en materia de defensa, un tema crucial que será tratado este jueves en la cumbre extraordinaria de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

Tres años después del comienzo de la guerra en Ucrania, Macron recordó que el conflicto, que “provocó cerca de un millón de muertos y heridos, continúa con la misma intensidad”, y deploró que “Estados Unidos, nuestro aliado, haya cambiado su posición sobre esta guerra y apoye menos a Ucrania permitiendo dudar de lo que sucederá después”. En claro, “nuestra prosperidad y nuestra seguridad” en Europa “se han vuelto inciertas”, dijo, reconociendo que “nos encontramos en una nueva era”.

Según el presidente francés, la amenaza rusa toca a todos los países de Europa. “Nos toca”, dijo, acusando a Moscú de haber “transformado el conflicto ucraniano en conflicto mundial, al utilizar soldados norcoreanos y armamento iraní o chino, ayudando así a esos países a armarse cada vez más”.

“Rusia pone a prueba nuestros límites: en el aire, el mar, el espacio y detrás de nuestras pantallas. Y esa agresividad no parece conocer fronteras”, dijo, recordando las operaciones de desestabilización democrática de Moscú, “como sucedió recientemente en Rumania”.

Pero además, agregó Macron, “Rusia continúa armándose. Moscú consagra el 40% de su presupuesto al esfuerzo de guerra. Y piensa aumentar en más de un tercio sus ejércitos, y su material bélico en 2030. ¿Quién puede creer en ese contexto que se detendrá en Ucrania? Rusia se ha convertido en una amenaza para Francia y para Europa”, afirmó el jefe del Estado.

Como respuesta a Trump, Macron se niega a “ser un simple espectador” ante el conflicto ruso-ucraniano.

“La paz [de Ucrania] no puede ser a cualquier precio. No puede ser una capitulación. No puede ser su derrumbe o una tregua demasiado frágil”, afirmó, recordando la violación por parte de Putin de los Acuerdos de Minsk.

El llamado protocolo de Minsk o Minsk1 fue firmado el 5 de septiembre de 2014 en la capital bielorrusa por Ucrania, Rusia, las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y de Lugansk y por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), con el objetivo de poner fin a la guerra del Donbass, que había comenzado en 2014 en Ucrania oriental. Ese fue uno de los tantos acuerdos violados por Putin en el curso de sus operaciones de expansión.

Por otra parte, la violación del derecho internacional de Moscú en Ucrania ha sido documentada por todas las organizaciones internacionales: OSCE, ONU, agencias gubernamentales y grupos de defensa de derechos humanos. Desde 2014, Rusia violó por lo menos 400 tratados internacionales atacando a Ucrania.

Y si bien Macron expresó “su esperanza de que Estados Unidos seguirá estando junto a Europa”, también cree que es necesario “ser capaces de defenderse mejor y disuadir a Moscú de una nueva agresión”.

“El futuro de Europa no tiene por qué ser decidido entre Washington y Moscú. La amenaza viene del Este. La inocencia de los últimos 30 años, desde la caída del Muro de Berlín, se terminó”, insistió el jefe del Estado francés en un mensaje que también debía llegar a aquellos socios europeos que aún se aferran al paraguas protector de Estados Unidos.

Por esa razón, Europa “debe equiparse mejor”, dijo Macron que prometió ”inversiones suplementarias” en la defensa francesa “sin aumentar, no obstante, los impuestos”.

“Pero tendremos que tomar decisiones presupuestarias para hacer mayores inversiones que se han vuelto indispensables”, agregó, llamando al gobierno, a las fuerzas políticas, económicas y sindicales” a unirse y colaborar con nuevas propuestas.

Y en momentos en que la opinión pública debate sobre la posibilidad (falsa) de extender la decisión de utilizar el arma nuclear francesa a los demás países del bloque, el presidente fue claro.

“Decidí abrir el debate sobre la ampliación de la protección de nuestra capacidad nuclear al resto de Europa. Nuestra fuerza nuclear nos protege, es completa, soberana y francesa de punta a punta. Y, suceda lo que suceda, la decisión de su utilización quedará siempre en las manos del presidente de la república”, insistió.

Macron, que ha desempeñado una intensa actividad internacional en los últimos días, sobre todo uniendo esfuerzos con el primer ministro británico, Keir Starmer, para tratar de hacer cambiar de posición a Trump, reunirá la semana próxima en París a los jefes de estado mayor de los países dispuestos a participar en una “coalición de voluntarios”, dispuestos a garantizar una paz futura a Ucrania.

“La misma requerirá tal vez el despliegue de fuerzas europeas. Estas no tendrán que ir a combatir mañana, tampoco deberían ir al frente. Pero estarían allí, una vez firmada la paz, para garantizar su pleno respeto”, concluyó Macron.

Poco después de su discurso, el presidente francés recibió en el palacio del Elíseo al primer ministro húngaro ultranacionalista, Viktor Orban, principal defensor de las posiciones de Moscú dentro de la Unión Europea.

Luisa Corradini