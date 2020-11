Ningún candidato pudo dar una respuesta a las dos preocupaciones al mismo tiempo Fuente: AP

WASHINGTON (AP).- Los votantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos enfrentaron una crisis de salud pública y una economía herida, pero ninguno de los candidatos surgió como la opción clara para manejar ambos problemas.

Más votantes, tanto a nivel nacional como en estados clave, dijeron que el exvicepresidente Joe Biden estaría en mejores condiciones de manejar la pandemia de coronavirus, la principal preocupación de aproximadamente cuatro de cada 10 votantes. Pero el presidente Donald Trump superó a Biden en la cuestión de quién sería mejor para reconstruir una economía asediada por casi 11 millones de empleos perdidos y pequeñas empresas que enfrentan un invierno sombrío. Aproximadamente tres de cada diez votantes a nivel nacional clasificaron la economía como el problema más urgente, según la encuesta AP Votecast.

La cuestión de si la pandemia o la economía les importaba más a los votantes fue un acalorado debate en la campaña. Trump argumentó que la economía no debería ser una víctima de la enfermedad y sostuvo, sin evidencia, que la nación estaba "dando media vuelta". Biden advirtió que la economía nunca podrá sanar por completo a menos que primero se contenga el coronavirus y las empresas puedan reabrir por completo.

La mayoría de los votantes se mostró receptiva a ese argumento. Aproximadamente seis de cada 10 votantes dijeron que la mayor prioridad del gobierno debería ser limitar la propagación del coronavirus, incluso si daña la economía.

AP VoteCast es una encuesta nacional de más de 132.000 votantes y no votantes realizada para The Associated Press por NORC en la Universidad de Chicago.

A pesar de los meses de debate, las tres cuartas partes de todos los votantes dijeron que sabían desde el principio a quién apoyaban. Y Trump pesaba mucho en sus mentes: dos tercios dijeron que su decisión fue impulsada por su opinión sobre el presidente, ya sea a favor o en contra.

Los votantes de Trump respaldaron abrumadoramente a su presidente. Aproximadamente ocho de cada 10 dijeron que su voto estaba a favor de él, no en contra de Biden. Mientras tanto, los votantes de Biden estaban muy divididos sobre si apoyaban principalmente a Biden o se oponían a Trump con su voto para presidente.

Millones de votantes se apresuraron a emitir sus votos temprano, y lo hicieron con un claro sentido de ansiedad y preocupación. Aproximadamente seis de cada 10 votantes, incluidos la mayoría de los votantes de Biden y aproximadamente una cuarta parte de los votantes de Trump, dijeron que creen que las cosas en el país van por el camino equivocado.

La campaña de Trump trató de hacer del manejo de la economía su mayor caballito de batalla para la reelección, una contienda cuesta arriba a medida que el desempleo se disparó a dos dígitos en otoño pasado. Un regreso ha mostrado recientemente signos de estancamiento debido a que la ayuda federal caducó debido a que la administración Trump y los demócratas no pudieron llegar a un acuerdo. Solo alrededor de cuatro de cada 10 votantes dijeron que la economía era buena o excelente, y el resto describió las condiciones como no tan buenas o malas.

Aún así, la imagen de Trump como una bendición para las empresas fue resistente, a pesar de la recesión pandémica.

Trump siguió contando con el apoyo de una coalición de hombres blancos, votantes blancos sin título universitario y personas que viven en pueblos pequeños y comunidades rurales. Biden contó con más respaldo de mujeres, graduados universitarios y votantes negros, hispanos y asiáticos.

El brote de coronavirus se ha cobrado más de 230.000 vidas estadounidenses y ha aumentado en todo el país en las últimas semanas. Aún así, los votantes estaban divididos sobre si la nación ha contenido la propagación del virus. Aproximadamente la mitad de los votantes dijeron que el virus está al menos algo bajo control, mientras que aproximadamente la mitad describió el coronavirus como fuera de control.

