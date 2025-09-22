Sarah Ferguson, en la mira por el caso Epstein tras la revelación de un controvertido correo electrónico

LONDRES.- La duquesa de York, Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, fue eliminada como patrocinadora de la organización benéfica para niños Julia’s House y otras similares tras la aparición de un correo electrónico en el que se refiere al delincuente sexual Jeffrey Epstein como su “amigo supremo” y se disculpa por haber renegado de él.

La decisión marca la primera consecuencia pública para la exesposa del príncipe Andrés, luego de que se conociera la correspondencia, que parece contradecir su denuncia pública a Epstein y reaviva la polémica sobre sus antiguos vínculos con el financista estadounidense.

Julia’s House, un hospicio infantil con sede en Dorset y Wiltshire que atiende a niños con afecciones que acortan o ponen en riesgo la vida, indicó en un comunicado que sería “inapropiado” para ella continuar como patrocinadora. Además, precisó que la decisión se tomó “tras la información compartida este fin de semana sobre la correspondencia de la duquesa de York con Jeffrey Epstein”.

“Hemos informado a la duquesa de York sobre esta decisión y le agradecemos su apoyo en el pasado”, dijo un vocero de la organización benéfica.

La duquesa, por su parte, no hizo comentarios sobre la decisión de Julia’s House.

Julia’s House retira a la duquesa de York como patrocinadora tras la revelación del correo electrónico Kirsty Wigglesworth� - AP Pool�





La filántropa y autora de libros infantiles se había convertido en patrocinadora de Julia’s House en 2018, visitando uno de sus hospicios, y ahora fue eliminada del sitio web de la organización, donde aparecía junto a otras figuras como el entrenador de fútbol Eddie Howe, el actor Nigel Havers y el diseñador Jasper Conran.

Otra organización benéfica, Teenage Cancer Trust, de la que Ferguson ha sido patrocinadora durante 35 años, indicó que actualmente está revisando la situación. Asimismo, según medios británicos, los fundadores de la Natasha Allergy Research Foundation también anunciaron que romperán vínculos con la exesposa del príncipe Andrés.

El correo

El correo electrónico en cuestión, fechado en 2011, fue enviado después de que Ferguson rompiera públicamente su relación con Epstein.

En él, la duquesa se disculpaba por su rechazo público a Epstein y afirmaba: “Siempre fuiste un amigo firme, generoso y supremo para mí y mi familia”. En ese texto, negó haberse referido a él como “la palabra P” (pedófilo) en una entrevista de marzo de 2011, que se publicó semanas antes de que enviara el email.

“Sé que te sientes terriblemente defraudado por mí, y debo disculparme humildemente contigo y con tu corazón por ello”, decía, según se informa, el correo electrónico de Ferguson a Epstein. “Hoy me disculpo por no haber respondido a tu correo ni haberme puesto en contacto contigo. Estaba postrada en cama por miedo. Estaba paralizada”.

El mensaje continuaba: “Me aconsejaron, de forma muy clara, que no tuviera nada que ver contigo y que no hablara ni te enviara correos electrónicos”.

Aunque divorciada de Andrés de Inglaterra desde 1996, Ferguson mantiene el título de duquesa de York y sigue participando en eventos reales JASON KEMPIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esto parecía contradecir la entrevista que concedió al Evening Standard ese mismo año, en la que calificó su relación con Epstein como un “gigantesco error de juicio” y afirmó: “Lo que hizo estuvo mal y por lo que fue justamente encarcelado”.

En esa conversación, Ferguson también se refirió al dinero recibido de Epstein y expresó su arrepentimiento: “Aborrezco la pedofilia y cualquier abuso sexual infantil. Esto fue un gigantesco error de juicio por mi parte. Cuando pueda, devolveré el dinero y no volveré a tener nada que ver con Jeffrey Epstein nunca más”.

Un vocero de Ferguson explicó que el correo fue enviado bajo consejo legal para apaciguar una amenaza de Epstein de demandarla por difamación. “La duquesa expresó su pesar por su relación con Epstein hace muchos años y, como siempre, su primer pensamiento es para las víctimas. Al igual que muchas personas, se dejó engañar por sus mentiras. Tan pronto como tuvo conocimiento del alcance de las acusaciones, cortó el contacto y lo condenó públicamente”, señaló el vocero.

El príncipe Andrés fue fotografiado junto a Jeffrey Epstein en el Central Park, en diciembre de 2010 (Sky News)

Los intercambios de correos electrónicos entre Ferguson y Epstein se produjeron varios años después de que él fuera encarcelado en 2008 por delitos sexuales. Tras su liberación en 2009, Epstein continuó en contacto con varias figuras públicas, incluido el príncipe Andrés, quien fue fotografiado con él en Central Park en 2010. Epstein murió por suicidio en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual en Nueva York.

Aunque Sarah Ferguson no forma parte de la familia real británica desde su divorcio con el príncipe Andrés en 1996, mantiene el título de duquesa de York y continúa participando en algunos eventos de la familia real, como la misa de Navidad en Sandringham o funerales recientes, incluido el de la duquesa de Kent en septiembre pasado. Sin embargo, su reputación filantrópica ahora enfrenta un desafío directo a raíz del correo electrónico.

Andrés de Inglaterra y su exesposa, Sarah Ferguson, el 20 de abril de 2025 en Windsor Getty

El caso de Ferguson revive el escándalo que también afectó al príncipe Andrés, quien renunció a sus cargos como miembro activo de la realeza y perdió sus patrocinios tras los cuestionamientos sobre su relación con Epstein y la acusación de abuso sexual presentada por Virginia Giuffre.

Ferguson, en diversas entrevistas, ha declarado que continuará apoyando a su exesposo pese a las controversias: “Él me apoya tanto como yo le apoyo a él. Me ha apoyado en las buenas y en las malas, no solo en el matrimonio o el divorcio. Es un gran hombre con un gran corazón y muy amable”.

Agencias AP, AFP y diario El País