Se agrava la crisis en Italia: la derecha deja al gobierno de Mario Draghi al borde del abismo

ROMA.- Lejos de recompactar a la tropa y apaciguar los ánimos, el duro discurso que el primer ministro de Italia, Mario Draghi, pronunció esta mañana ante el Senado, dejando en claro que solo estaba dispuesto a seguir adelante con una mayoría amplia, funcionó como un detonante. Y llevó a la crisis política en curso a un nivel dramático, al punto que, ahora sí, parecía más cercano el escenario tan temido de elecciones anticipadas, de no prosperar esta tarde un voto de confianza pedido por Draghi, la personalidad más prestigiosa de Italia.

En su discurso de esta mañana, Draghi -cuya renuncia del jueves pasado quedó congelada- enumeró, negro sobre blanco, sus prioridades y condiciones para seguir adelante. De hecho, hizo salir a la luz todas las contradicciones, disidencias y fracturas de la heterogéna mayoría de gobierno que lo acompañó en los últimos 17 meses.

Los ministros y senadores aplauden al primer ministro de Italia, Mario Draghi (centro), después de hablarles sobre la crisis del gobierno tras su renuncia la semana pasada, en el Senado de Roma el 20 de julio de 2022 ANDREAS SOLARO - AFP

Y provocó un virtual “golpe” de la llamada derecha “de gobierno”, como se autodefinieron hasta ahora la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia, del expremier Silvio Berlusconi (que hasta ahora formaron parte del gobierno de unidad nacional), que patearon el tablero. Disconformes con las palabras de Draghi sobre la reforma fiscal, entre otras cosas, salieron a reclamar un “nuevo gobierno”, distinto del actual, pero encabezado por el expresidente del Banco Central Europeo (BCE), condiciones inaceptables para él, que había pedido un consenso lo más amplio posible en el Parlamento para continuar.

En lo que significó una ruptura y puso al borde del abismo al gobierno de Draghi, la derecha no solo volvió a exigir la salida del Movimiento Cinco Estrellas (M5E), el causante de la crisis, sino también un recambio de ministros, reclamando sobre todo las carteras de Interior y Salud. Sus titulares siempre fueron detestados por Salvini.

“La centroderecha de gobierno está dispuesta a un ‘nuevo pacto’ de gobierno y seguirá dando su apoyo para resolver los problemas de Italia solo con un nuevo gobierno, liderado siempre por Mario Draghi, sin el M5E y profundamente renovado”, indicaron los dos espacios, en un comunicado que tensó las cuerdas como nunca y pareció tirar por la borda cualquier arreglo de último momento.

Un debate al rojo vivo

La movida tuvo lugar después de un debate parlamentario al rojo vivo en el Senado ante el propio Draghi, en el que todo el mundo se dijo de todo, como si se trata de una terapia de grupo o un psicodrama. En este marco, ante un premier con cara seria, llamaron la atención, especialmente, los gritos del jefe de bancada de la Liga, Massimiliano Romeo, que incluso hicieron que “Súper Mario” saliera del hemiciclo, incrédulo por lo que estaba oyendo. Más tarde se supo que cuando Draghi se levantó y se fue, su intención era ir directo al Palacio del Quirinal, sede de la presidencia, para volver a presentarle, esta vez, en forma irrevocable, su renuncia, al presidente, Sergio Mattarella. Pero algunos ministros lo frenaron y lo convencieron de regresar al hemiciclo, según contaron algunos parlamentarios al Corriere della Sera.

“Entiendo que el premier haya salido del aula porque el jueguito ya está hecho: el gobierno ya no existe... No existe esa amplia mayoría para seguir adelante”, comentó el vicepresidente del Senado, Ignazio La Russa, de Fratelli d’Italia. Este partido de derecha de Giorgia Meloni, que fue el único que nunca integró el gobierno de unidad nacional de Draghi y estuvo en la oposición, siempre reclamó elecciones anticipadas. Fratelli de Italia vuela en los sondeos y es justamente por eso que la derecha “de gobierno” optó por la movida de ruptura, temiendo quedar afuera del reparto de la futura torta electoral.

De haber elecciones anticipadas en octubre, la derecha, unida en coalición (Liga, Forza Italia, Fratelli de Italia), tiene todas las de ganar, siempre según sondeos.

El primer ministro de Italia, Mario Draghi, llega para dirigirse a los senadores sobre la crisis del gobierno tras su renuncia la semana pasada, en el Senado de Roma el 20 de julio de 2022 ANDREAS SOLARO - AFP

En el Senado reinaba un clima de máxima tensión. Los partidos se encontraban totalmente al borde de una crisis de nervios, negociando frenéticamente y haciendo llamados telefónicos en los que también intervino el presidente Mattarella, el árbitro de una crisis que parecía desbocada, sin otra salida que la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas en octubre.

Mientras la bolsa de Milán se derrumbaba y el “spread” se disparaba, señales nefastas para Italia, a las 17, no obstante, en una breve réplica ante el Senado, que fue muy fría, Draghi demostró que no estaba dispuesto a tirar la toalla. De hecho, volvió a recordar que si no había presentado de nuevo su renuncia había sido por ese clamor de parte de los italianos en favor de que continuara al frente del barco. Y les recordó a los parlamentarios allí presentes que eran ellos, con su voto, los que tenían que decidir si darle de nuevo la confianza, o no. Algo que sucederá en las próximas horas, en una de las jornadas más complejas que se recuerden de la incomprensible y siempre agitada política italiana.

El primer Ministro de Italia, Mario Draghi, habla con el Ministro de Relaciones Exteriores Luigi Di Maio (L) durante el debate sobre la crisis del gobierno tras su renuncia la semana anterior, en el Senado Roberto Monaldo - LaPresse via ZUMA Press

Contestándole, por otro lado, a la acusación que le había hecho Meloni de querer tener “plenos poderes”, que evidentemente le molestó, Draghi también aseguró que “nadie reclamó plenos poderes”, sino que lo único que les había dicho es que asumieran sus responsabilidades y votaran si quieren que se quede, o no, bajo sus condiciones, como corresponde en una democracia parlamentaria, como la italiana.