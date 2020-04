Se contagiaron de coronavirus los primeros gatos domésticos en Nueva York

Dos gatos domésticos en el estado de Nueva York dieron positivo al coronavirus y se convirtieron en los primeros casos confirmados en mascotasen Estados Unidos Crédito: Unsplash

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 10:49

NUEVA YORK.- Dos gatos domésticos en el estado de Nueva York dieron positivo al coronavirus y se convirtieron en los primeros casos confirmados en mascotas en Estados Unidos , según informaron funcionarios federales.

Al parecer los gatos contrajeron el virus de personas en sus propios hogares o en el barrio donde habitan, dijeron fuentes del Departamento de Agricultura (USDA por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El primer gato al que se le detectaron los síntomas de Covid-19 estaba en una vivienda donde ninguna de las personas presentes está contagiada, pero sí una persona de su hogar tuvo una enfermedad respiratoria breve, aunque no se confirmó que la dolencia de la persona fuera coronavirus. El animal sale a veces a la calle y posiblemente entró en contacto con una persona infectada en el área. En tanto, el dueño del segundo animal era un paciente que dio positivo antes de que su mascota se enfermara.

Pero estos no son los únicos animales que se contagiaron el virus en Estados Unidos. En marzo, una tigresa en el zoológico del Bronx fue diagnosticada con coronavirus, al parecer el primer caso confirmado en un animal en el país y el primer tigre en el mundo . Nadia, de cuatro años, comenzó a mostrar signos de enfermedad el 27 de marzo, 11 días después de que el zoológico cerró al público debido al virus. Otros tres tigres y tres leones presentaron síntomas más tarde y ahora todos se han estado recuperando. Las autoridades del zoológico creen que algún cuidador asintomático que tenía el virus contagió a los animales.

Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron que, aunque parece que algunos animales pueden contraer el virus de las personas, no hay indicios de que los animales lo transmitan a los seres humanos . "No queremos que la gente le tenga miedo a las mascotas o que acudan en masa a realizarles pruebas", dijo el doctor Casey Barton Behravesh, un funcionario de los CDC especialista en vínculos de salud entre humanos y animales. "No hay evidencia de que las mascotas sean un factor en la propagación de esta enfermedad a las personas", agregó.

Aún así, los CDC recomiendan a las personas que eviten que sus mascotas interactúen con personas o animales fuera de sus hogares . Incluso no se recomienda que se practiquen pruebas de diagnóstico del coronavirus en mascotas a menos que un animal haya estado expuesto a una persona con Covid-19 y el animal tenga síntomas de la enfermedad, explicó la doctora Jane Rooney del USDA. En caso de que se justifiquen las pruebas, los veterinarios deberán contactar a las autoridades estatales para decidir.