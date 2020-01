Se refuerzan las medidas de control en la Argentina

Así lo informó el Ministerio de Salud tras la declaración de emergencia internacional de la OMS

Las autoridades sanitarias argentinas desaconsejaron ayer viajar a China tras la declaración de la emergencia sanitaria internacional por el avance de la transmisión del nuevo coronavirus o 2019-nCoV. Casi el 99% de los más de 8900 casos confirmados hasta ayer se registraron en ese país. Además, informaron que se reforzaron las medidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza y otros puntos de ingreso al país.

"Aconsejamos no viajar si no es extremadamente necesario o imperativo. Los mecanismos de control están en alerta, pero no se utilizaron hasta el momento. La vigilancia epidemiológica se trata de esto. Mirar a todos y estar en alerta", dijo ayer el ministro de Salud, Ginés González García, durante una conferencia de prensa luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara emergencia sanitaria internacional la propagación del nuevo virus (ver página 6).

"Nuestra principal preocupación es que el coronavirus llegue a países con sistemas de salud débiles y menos preparados", había argumentado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al anunciar desde Ginebra la decisión.

González García enumeró las medidas que se están tomando en el país, tras aclarar que "la Argentina no tiene casos".

Además de reuniones con un comité de expertos, las autoridades de Migraciones, Aduana y otros organismos que intervienen en los aeropuertos, se elaboró un protocolo para los equipos de salud ante la aparición de un caso sospechoso.

"Si fuera en Ezeiza, por ejemplo, hay personal identificado y el personal de las aerolíneas tiene información, sabe qué hacer -dijo el ministro-. Tenemos ahí a Sanidad de Fronteras y, a la vez, el hospital de referencia con todas las medidas para el tratamiento, que es el hospital de Ezeiza. Está todo previsto y el mecanismo en alerta", señaló el ministro.

La derivación de los casos que se pudieran detectar en el aeropuerto internacional de Ezeiza se derivarán al Hospital Eurnekian, de esa localidad bonaerense. Cada provincia definirá cómo implementará el protocolo de intervención.

Los estudios para confirmar o descartar una infección los harán la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos Anlis-Malbrán.