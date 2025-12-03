Según un medio israelí, el gobierno de Perón sabía que Josef Mengele vivía en el país con un pasaporte falso

Según un artículo del medio israelí The Jerusalem Post, el gobierno de la Argentina sabía que el “médico asesino de Auschwitz”, Josef Mengele, responsable de numerosos experimentos en niños y embarazadas durante el período nazi, ingresó al país con un pasaporte falso después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial y que vivió en un barrio de Vicente López por más de una década.

“El infame médico nazi vivió una vida cómoda en un suburbio acomodado de Argentina después de huir de Alemania, según un exhaustivo análisis en español de documentos desclasificados de Fox News“, indicó el periódico israelí. La noticia se dio a conocer meses después de que el gobierno de Javier Milei ordenada desclasificar una serie de 1850 documentos sobre los nazis y sus actividades en la Argentina.

En ese marco, el artículo indica que el gobierno de Juan Domingo Perón sabía del ingreso de Mengele y otros nazis al país, quienes aprovecharon el caos y la confusión tras la liberación del campo de concentración de Auschwitz por el ejército ruso a principios de 1945.

Siempre según The Jerusalem Post, Mengele entró al país con un pasaporte italiano falso el 22 de junio de 1949 bajo el nombre de Helmut Gregor. Luego, obtuvo una identificación de inmigrante con ese nombre un año después. “Los documentos desclasificados demuestran que Argentina conocía su verdadera identidad. Posteriormente, el 26 de noviembre de 1955, solicitó una nueva cédula de identidad, que incluía recuperar su nombre y apellido originales”, agrega el medio de Israel.

Josef Mengele, el médico alemán que hizo experimentos atroces con miles de judíos en el campo de concentración de Auschwitz Archivo

Ya era información conocida que el criminal nazi se refugió en la Argentina. Nacido un 16 de marzo de 1911 en Gunzburgo, Mengele fue famoso por realizar experimentos aberrantes con niños gitanos y judíos en los campos de exterminio de Auschwitz. A lo largo de su vida adoptó otros nombres, mucho menos conocidos, en condición de fugitivo, entre Buenos Aires, Asunción y San Pablo, donde murió.

Médico y capitán de las SS, especialista en eugenesia -el “mejoramiento genético” de la especie humana-, los crímenes de Mengele en Auschwitz comenzaron a ser conocidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y los tribunales internacionales recolectaron valiosas pruebas de las monstruosidades cometidas por él. Obsesionado con las anomalías genéticas, las enfermedades y la pureza racial, Mengele se valía del discurso científico para justificar sus experimentos con seres humanos a los que reducía a la animalidad más extrema.

Luego de recuperar su identidad en el país, Mengele se fue a Uruguay, se casó con la viuda de su hermano y ambos regresaron a la Argentina. Según esos documentos, “vivían cómodamente en el exclusivo barrio de Vicente López en Buenos Aires, y el médico dirigía un laboratorio médico llamado Granja Fadro en Carapachay”.

Josef Mengele, Documentos sobre el Nazismo en Argentina Archivo General de la Nación

“Los archivos muestran cómo Argentina recopiló sistemáticamente los documentos de Mengele, incluidas copias de pasaportes extranjeros bajo alias, fotografías de presuntos asociados, notas operativas escritas a mano, libros de inmigración, resúmenes de investigaciones preparados para superiores políticos y correspondencia entre oficiales argentinos e investigadores internacionales. En 1959 solicitó permiso para viajar a Alemania Occidental para visitar a su padre enfermo. Tras recibir la solicitud, la República Federal de Alemania solicitó al gobierno argentino su extradición. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores alemán declaró no tener información que confirmara si Mengele viajó efectivamente a Alemania Occidental durante ese período”, sostiene The Jerusalem Post.

Por otro lado, Mengele se fue a Paraguay en 1959 y al año siguiente huyó a Brasil, cuyo ingreso fue “facilitado por agricultores alemanes del país que simpatizaban con el nazismo”. El artículo suma que vivió allí bajo el seudónimo de Peter Hochbichler hasta su muerte en 1979 a causa de un derrame cerebral mientras nadaba. Fue enterrado con el nombre de Wolfgang Gerhardt y su cuerpo fue identificado por las autoridades brasileñas en 1985.