Milei va al Congreso a presenciar la jura de los nuevos diputados libertarios para celebrar la primera minoría

El presidente Javier Milei irá hoy al Congreso para presenciar la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados. Así lo confirmó LA NACION de fuentes oficiales. Su visita será para celebrar que La Libertad Avanza (LLA) consiguió ayer la primera minoría, ya que pasó en número de bancas al bloque kirchnerista.

Desde temprano, en la Casa Rosada hubo total tranquilidad porque todos los movimientos se trasladaron al Palacio Legislativo.

Acompañarán al mandatario su hermana, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Prensa (todavía no oficializado por decreto), Javier Lanari.

Manuel Adorni junto a Karina Milei en "la reservada" de la Cámara de Diputados

Desde ayer, el titular del cuerpo y ladero clave de los Milei, Martín Menem, había dispuesto un palco especial para el Gobierno, en contraste con lo que pasó en la preparatoria del Senado con la vicepresidenta Victoria Villarruel. La sesión comenzará a las 13.

En el Congreso se desplegó un amplio operativo de seguridad tanto dentro como en los alrededores para recibir a la comitiva de la Casa Rosada.

Tal como contó LA NACION, Menem preparó un lugar privilegiado para los funcionarios nacionales: la galería “reservada”, en el primer piso del recinto.

Estos palcos son conocidos como “vip” en el mundillo legislativo y generalmente son destinados a las autoridades e invitados más importantes. Adentro, tienen una especie de grada, con cortinas bordó, y alfombras y paredes forradas en tela roja, además de acceso preferencial y privado.

Con la salida de tres diputados de Catamarca del bloque de Unión por la Patria (UP) y el fichaje del entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador aliado Rogelio Frigerio, LLA alcanzó 95 bancas y quedó por encima del kirchnerismo, con 94.

Efusivo, Milei celebró en sus redes sociales la movida que le dará mayor poder de fuego a nivel legislativo. Se sumaron a la arenga sus ministros.

De esta forma, el Presidente mostró una faceta contraria a la que ostentó en los albores de su gestión, cuando se encargaba de denostar al Congreso y lo consideraba un “nido de ratas”.

Es que, en el corto plazo, el Congreso será un lugar clave para la administración libertaria debido a que las dos cámaras deberán tratar los proyectos que el Gobierno impulsa para esta segunda etapa de gestión. Milei, con el objetivo en vista de ser reelecto en 2027, precisa que esas iniciativas -además acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos- sean aprobadas.

La diputada nacional Lilia Lemoine junto a los entrantes Karen Reichardt y "Tronco", en el congreso partidario que montó Karina Milei el domingo en Mar del Plata Twitter

Está previsto que el 10 de diciembre comiencen las sesiones extraordinarias, en las que la Casa Rosada enviará el Presupuesto, las reformas laboral y tributaria, el nuevo Código Penal y la modificación de la ley de glaciares.

Este miércoles ya se hizo la renuncia de diputados que pasan a cumplir otros cargos y todos los bloques recibirán a los miembros entrantes. Ahí estará Milei para presenciar los juramentos y darle respaldo a los propios.

Martín Menem es un leal a los hermanos Milei y les preparó un palco privilegiado para presenciar la sesión preparatoria

La bancada libertaria hasta ahora tenía solo 47 miembros pero se nutrirá de integrantes de todo el país que integraron las listas en la elección del 26 de octubre, bajo el armado de Karina Milei, Menem y Sebastián Pareja, así como también de las nuevas incorporaciones, posteriores a los comicios, que se lograron por los puentes que tendieron con aliados sobre todo el titular de Diputados; Santilli y la exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich.

Entre los nombres más estridentes de la nueva camada de LLA están Pareja, el hasta ahora ministro de Defensa, Luis Petri, el tenista Diego Hartfield, las exvedettes Virginia Gallardo y Karen Reichardt, el conductor del streaming oficialista Neura Sergio “Tronco” Figliuolo, la médica e hija del puntero Ramón Vera, Andrea Vera, la “influencer espiritual” y campeona de Bikini Fitness Laura Soldano, el alfil de Menem en La Rioja Gino Visconti, entre otros.