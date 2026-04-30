Revelan que EE.UU. busca formar una coalición internacional para reabrir el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.– Estados Unidos está invitando a otros países a unirse a una nueva coalición internacional para restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, según un cable del Departamento de Estado al que tuvo acceso Reuters, mientras los precios del petróleo alcanzaban su nivel más alto en más de cuatro años ante el temor de interrupciones más prolongadas en el suministro mundial de combustibles.

Dos meses después del inicio de la guerra en Medio Oriente, que empezó con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, la vital vía marítima permanece cerrada, bloqueando el 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas. Esto ha disparado los precios globales de la energía y ha intensificado las preocupaciones por el riesgo de una desaceleración económica.

Una embarcación navega junto a un petrolero anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la isla de Qeshm, Irán, 18 de abril de 2026 Asghar Besharati - AP

Los esfuerzos por resolver el conflicto han llegado a un punto muerto, que Estados Unidos intenta destrabar mediante un bloqueo naval a las exportaciones de petróleo de Irán, el sostén económico del país.

Con las conversaciones estancadas, el presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto recibir el jueves un informe sobre planes para una nueva serie de ataques militares contra Irán, con la esperanza de que vuelva a la mesa de negociaciones, según un reporte del medio norteamericano Axios publicado el miércoles por la noche.

Una mujer sostiene imágenes del líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Khamenei, y de su padre, Ali Khamenei, en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

Eso impulsó fuertes subas en los precios del petróleo, con el contrato de referencia Brent superando en un momento los 125 dólares por barril, en parte por factores técnicos vinculados al vencimiento del contrato más tarde ese mismo jueves.

Desde principios de año, los precios del crudo Brent se han más que duplicado, y el jueves alcanzaron su nivel más alto desde marzo de 2022, alimentando la inflación y llevando los precios en los surtidores a niveles que acarrean costos políticos en todo el mundo.

Nueva coalición internacional

El cable del Departamento de Estado señalaba que Estados Unidos está buscando formar una nueva coalición internacional que permitiría a los buques navegar por el estrecho de Ormuz después de que el tráfico por la vía marítima se paralizara.

La coalición propuesta, denominada “Dispositivo de Libertad Marítima”, compartiría información, coordinaría la diplomacia y ayudaría a hacer cumplir las sanciones, según el cable.

Un joven vestido con indumentaria militar sostiene un fusil simulado durante una manifestación en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026 - - AFP

Francia, Gran Bretaña y otros países han mantenido conversaciones sobre contribuir a una coalición de este tipo, pero señalaron que solo estarían dispuestos a ayudar a reabrir el estrecho una vez que cesen las hostilidades.

Irán quiere que Estados Unidos reconozca su derecho a enriquecer uranio para lo que, según afirma, son fines civiles y pacíficos. Teherán posee actualmente un stock de unos 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que podría utilizarse para varias armas nucleares si se enriqueciera aún más.

Un artesano prepara retratos del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, junto a los líderes fallecidos, en un mercado de Islamabad, Pakistán, el 29 de abril de 2026 AAMIR QURESHI - AFP

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo que Trump intentaba dividir a los iraníes y forzar la rendición del país mediante el bloqueo.

“La solución para enfrentar la nueva conspiración del enemigo es solo una cosa: mantener la unidad, que ha sido la ruina de todas las conspiraciones del enemigo”, dijo Qalibaf en un mensaje de audio en la aplicación de mensajería Telegram.

Trump analiza sus opciones

La última propuesta de Irán para resolver la guerra, suspendida desde el 8 de abril bajo un acuerdo de alto el fuego, dejaría de lado la discusión sobre su programa nuclear hasta que el conflicto termine formalmente y se resuelvan los problemas de navegación.

Eso no satisfizo la exigencia de Trump de abordar la cuestión nuclear desde el inicio.

“No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más vale que se aviven pronto!”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el miércoles, sin explicar en qué consistiría dicho acuerdo.

Mujeres portan banderas iraníes durante una manifestación organizada por el Estado en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

La publicación incluía un montaje de él con anteojos oscuros y empuñando una ametralladora, con la leyenda: “Se acabó el Señor Bueno”.

Como parte de su campaña de presión, el presidente norteamericano mantuvo conversaciones el martes con ejecutivos petroleros y “discutió las medidas que ha tomado para aliviar los mercados globales de petróleo y los pasos que podríamos dar para mantener el actual bloqueo durante meses si fuera necesario y minimizar el impacto en los consumidores estadounidenses”, dijo a Reuters un funcionario de la Casa Blanca.

En simultaneo, agencias de inteligencia estadounidenses, encargadas por altos funcionarios del gobierno norteamericano, están estudiando cómo respondería Irán si Trump declarara una victoria unilateral, dijeron dos funcionarios estadounidenses y una persona familiarizada con el asunto.

Iraníes agitan banderas nacionales durante una manifestación en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026 - - AFP

Hasta ahora, la guerra le ha costado 25.000 millones de dólares al Ejército estadounidense, según dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una audiencia ante el Congreso el miércoles, ofreciendo la primera estimación oficial del costo del conflicto.

Teherán, por su parte, advirtió el miércoles sobre una “acción militar sin precedentes” frente al continuo bloqueo estadounidense a embarcaciones vinculadas a Irán.

Negociaciones estancadas

Mientras Washington y Teherán intercambian amenazas públicas, Pakistán, en su rol de mediador, intentaba evitar una escalada mientras ambas partes intercambian mensajes sobre un posible acuerdo, dijo una fuente pakistaní el miércoles.

La fuente pakistaní dijo que Estados Unidos había compartido “observaciones” sobre la propuesta iraní y que ahora dependía de Irán responder.

“Los iraníes pidieron tiempo hasta el final de la semana”, dijo la fuente a Reuters.

Un hombre reparte afiches con retratos de los líderes supremos de Irán durante una manifestación organizada por el Estado, en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026 Vahid Salemi - AP

En una señal del costo que la guerra está teniendo sobre la economía iraní, su moneda cayó el miércoles a un mínimo histórico, informó la agencia Iranian Students’ News Agency. La inflación se ubicó en 65,8% en el mes hasta el 20 de abril, dijo el banco central.

Al mismo tiempo, Irán ha ejecutado al menos a 21 personas desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel hace dos meses, y ha arrestado a más de 4000 bajo cargos relacionados con la seguridad nacional, dijo el miércoles el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk.

Agencia Reuters