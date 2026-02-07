Según Zelensky, Trump quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine en los próximos seis meses

KIEV.– Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso ser anfitrión de conversaciones entre ambas partes la próxima semana, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Los norteamericanos quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, “de aquí al inicio del verano [boreal], en junio”, según declaraciones de Zelensky que se conocieron este sábado.

Zelensky, en su reunión con los periodistas en Kiev HANDOUT� - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER�

Washington “propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana”, detalló, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dhabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes norteamericanos.

Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, precisó, y recordó que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev, en particular respecto a las delicadas cuestiones territoriales.

Rusia, que lanzó su ejército a la ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener todo el control de la región de Donetsk, en el este del país, amenazando con tomarla totalmente por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania que considera que ceder terreno alentaría a Rusia.

225 El voluntario Marat Darmenov (derecha) sirve comida caliente gratuita a los residentes de Kiev durante un apagón provocado por los frecuentes ataques aéreos rusos contra el sistema energético del país en Kiev. Sergei Grits� - AP�

Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso en cambio congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga porque Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en “zona económica libre” donde ninguna de las dos partes ejerza control militar.

“Si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y fiables”, estimó Zelensky.

Cortes de electricidad

Los dos bandos tampoco lograron ponerse de acuerdo sobre la cuestión de la central nuclear de Zaporizhia (sur), ocupada por Moscú desde el inicio de la invasión.

A lo largo de las negociaciones, Rusia lanzó oleadas de ataques mortales contra Ucrania, como el del sábado por la mañana contra su red energética, que provocó cortes de electricidad en gran parte del país, anunció la compañía eléctrica ucraniana.

Olla popular en Kiev Sergei Grits� - AP�

Un nuevo ataque tuvo lugar en la noche del viernes al sábado, e implicó 408 drones y 39 misiles, de los cuales 382 y 24 respectivamente fueron derribados, informó la Fuerza Aérea ucraniana.

El Ministerio de Energía informó de “daños importantes”, especialmente en las subestaciones eléctricas, y anunció que, como consecuencia, “las centrales nucleares se vieron obligadas a reducir su capacidad de producción y se aplicaron cortes de electricidad de emergencia en la mayoría de las regiones de Ucrania”.

El operador eléctrico privado DTEK también reportó “daños importantes en los equipos de las centrales térmicas” bajo su gestión, precisando que se trataba del “décimo ataque masivo” contra ellas desde octubre de 2025.

Al recibir el sábado en Kiev a la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, Zelensky abogó por “una defensa aérea, una aviación militar y esfuerzos conjuntos” por parte de los europeos.

En el crudo invierno ucraniano, voluntarios evacuan cabras al refugio de animales Pegasus en la región de Dnipropetrovsk. DARYA NAZAROVA� - AFP�

Los ataques rusos de las últimas semanas dejaron por momentos a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción durante horas, mientras que las temperaturas cayeron hasta -5 °C en la capital a primera hora de la mañana y se preveía que seguirían bajando durante el fin de semana hasta alcanzar los -20 °C el lunes.

Kiev se vio obligada a solicitar ayuda de emergencia a la vecina Polonia el sábado tras estos bombardeos.

Estos nuevos ataques se producen un día después de unos disparos en Moscú que hirieron a un alto responsable de la inteligencia militar rusa, el general Vadim Alexeiev.

Rusia, que niega haber atacado a civiles, atribuyó este ataque a Kiev, que por el momento no hizo comentarios.

Costos para Rusia

El presidente ucraniano sostuvo además que el líder ruso Vladimir Putin podría estar evaluando una pausa en la guerra debido al deterioro de la situación financiera rusa.

“Los rusos tienen menos dinero. Según datos de su Banco Central, el déficit superará los 80.000 millones de dólares en 2025, aunque en realidad podría ser mayor, por encima de los 100.000 millones”, afirmó Zelensky, quien estimó que este año el déficit será aún más elevado.

Zelensky advirtió también sobre el riesgo de que Bielorrusia sea arrastrada al conflicto, especialmente por el despliegue en su territorio de sistemas rusos Oreshnik, misiles balísticos de alcance medio.

El presidente ruso Vladimir Putin, izquierda, y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko Dmitry Astakhov - Pool Sputnik Government

“El régimen bielorruso ya permitió ataques contra Ucrania desde su territorio en 2022. Creemos que existen riesgos reales de una mayor implicación”, señaló, y recordó que Rusia ha utilizado infraestructura en Bielorrusia para ataques con drones contra el sector energético ucraniano.

El mandatario expresó además su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia firmen acuerdos de cooperación económica por un valor estimado de hasta 12 billones de dólares, que podrían incluir aspectos vinculados a Ucrania.

“Si existen acuerdos bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, cualquier punto relacionado con Ucrania no puede contradecir nuestra Constitución ni nuestras leyes, y no debe discutirse sin Ucrania”, subrayó. “No aceptaremos decisiones sobre nosotros sin nosotros”.

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa a gran escala y provocó decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una profunda crisis económica y humanitaria. En los últimos meses, Washington ha intensificado los esfuerzos diplomáticos para explorar una salida negociada al conflicto, mientras mantiene su apoyo político, militar y financiero a Kiev.

Moscú, por su parte, enfrenta crecientes presiones económicas debido a las sanciones internacionales y al costo sostenido del esfuerzo bélico, en un contexto regional marcado por la inestabilidad y el temor a una expansión del conflicto hacia países vecinos.

Agencias AFP y ANSA