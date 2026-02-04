Seif al-Islam Gadafi, hijo del exdictador libio, fue asesinado en su residencia

EL CAIRO.- Seif al-Islam Gadafi, el hijo y en su momento heredero aparente del fallecido mandatario libio Moamar Gadafi, fue asesinado este martes en la ciudad de Zintan, Libia, a 136 kilómetros al suroeste de la capital, Trípoli. La noticia fue confirmada por funcionarios locales que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para informar a los medios y aclararon que por el momento se desconocen las circunstancias de la muerte del hombre de 53 años.

Por su parte, Khaled al-Zaidi, abogado de Seif al-Islam, también confirmó su muerte a través de Facebook y, más tarde, se le sumó Abdullah Othman Abdurrahim, quien representó a Gadafi en el diálogo político mediado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tenía como objetivo resolver el prolongado conflicto de Libia.

Abdurrahim tampoco proporcionó más detalles, pero el medio de comunicación libio Fawasel Media lo citó y afirmó que hombres armados mataron a Seif al-Islam en su casa. Además señaló que los fiscales estaban investigando el asesinato.

Seif al-Islam, nacido en junio de 1972 en Trípoli, era el segundo hijo Moamar Gadafi. Estudió para obtener un doctorado en la London School of Economics y era visto como el rostro reformista del régimen de Gadafi.

Moamar Gadafi, junto con el expresidente francés Nicolas Sarkozy Francois Mori - AP

Moamar Gadafi fue derrocado en un levantamiento popular respaldado por la OTAN en 2011 después de más de 40 años en el poder y asesinado en medio de los combates que se convertirían en una guerra civil. Desde entonces, el país ha caído en el caos y se ha dividido entre grupos armados rivales y milicias.

Seif al-Islam fue capturado por combatientes de Zintan a finales de 2011 mientras intentaba huir al país vecino Níger. Los combatientes lo liberaron en junio de 2017 después de que uno de los gobiernos rivales de Libia le concediera amnistía y desde entonces vivía en Zintan.

Un tribunal libio lo declaró culpable de incitar a la violencia y matar a manifestantes, y en 2015 lo sentenció en ausencia a muerte. También era buscado por la Corte Penal Internacional por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento de 2011.

En noviembre de 2021, Seif al-Islam anunció su candidatura en las elecciones presidenciales de Libia. En ese momento, el Comité Nacional de Elecciones lo descalificó, pero las elecciones no se llevaron a cabo debido a disputas entre administraciones rivales y grupos armados que han gobernado Libia desde el sangriento derrocamiento de Moamar Gadafi.

Con información de AP.