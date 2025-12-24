El jefe del Ejército libio muere tras el estallido de su helicóptero durante una visita en Turquía

TRIPOLI.- El avión que transportaba a una delegación militar libia de alto rango, incluido el jefe del Estado Mayor del Ejército libio, General Mohammed Al-Haddad, se estrelló cerca de Ankara poco después de despegar.

El premier libio del gobierno de Trípoli, Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, declaró que el jefe del Estado Mayor al-Haddad murió en el “accidente” aéreo en Turquía.

Al-Haddad era el principal comandante militar en el oeste de Libia. Jugaba un papel crucial en los actuales esfuerzos respaldados por la ONU para unificar el ejército deLibia, que se ha dividido al igual que otras instituciones del país.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, había confirmado poco antes la pérdida de contacto con la aeronave, un Falcon con cinco personas a bordo que se dirigía a Trípoli.

Yerlikaya anunció a través de su cuenta en la red social X que el contacto con el avión se perdió a las 20:52 hora local.

Esta fotografía, tomada y difundida por el Ministerio de Defensa turco el 23 de diciembre de 2025, muestra al ministro de Defensa turco, Yasar Guler (derecha), y al jefe del Estado Mayor libio, general Muhammad Ali Ahmad al-Haddad, posando durante su reunión en Ankara. HANDOUT� - TURKISH DEFENCE MINISTRY�

Las autoridades turcas localizaron el lugar del accidente y las fuerzas de seguridad llegaron a los restos, iniciando operaciones de búsqueda y rescate para determinar el paradero de los cinco ocupantes, informó la prensa turca.

Expertos sugieren que una falla eléctrica crítica podría ser la causa preliminar de la tragedia.

Se informó que la tripulación emitió una señal de socorro y solicitó un regreso de emergencia al aeropuerto de Ankara tras sufrir una grave falla técnica.

Los pilotos habrían iniciado un procedimiento de descarga de combustible en preparación para un aterrizaje de emergencia, pero no lograron completar la maniobra.

La investigación se centrará en determinar el momento exacto de la detonación, esclareciendo si la explosión ocurrió en el aire durante la descarga de combustible o inmediatamente después del impacto contra el suelo.

Según la prensa, las agencias gubernamentales turcas continúan coordinando los esfuerzos para esclarecer todas las circunstancias del accidente.

Imágenes de cámaras de seguridad transmitidas en estaciones de televisión locales mostraron el cielo nocturno sobre Haymana iluminado repentinamente por lo que parecía ser una explosión.

El jefe militar libio se encontraba en Ankara, donde se reunió con el ministro de Defensa turco Yasar Guler y otros funcionarios.

Tras los informes, el aeropuerto en Ankara fue cerrado y varios vuelos fueron desviados a otros lugares, informó el canal de noticias privado NTV.

Aunque las hipótesis iniciales apunta básicamente a un accidente, la situación política de Libia es de profunda división y fragilidad, con dos gobiernos rivales (uno en Trípoli, respaldado por la ONU, y otro en el este), un alto el fuego precario, milicias armadas compitiendo por poder, y la persistencia de un Estado fallido sin instituciones sólidas.

En tanto, las elecciones se posponen indefinidamente, evidenciando un estancamiento que dificulta la reconciliación y la estabilidad a pesar de los recursos del país.

Agencias AP y DPA