Sin red y a 508 metros del suelo: la escalada extrema de Alex Honnold en Taipéi

TAIPÉI.– El escalador estadounidense Alex Honnold, una de las figuras más reconocidas del alpinismo moderno, ascendió este domingo el rascacielos Taipéi 101 sin sogas ni ningún tipo de equipo de protección, en una hazaña extrema que combinó espectáculo, riesgo y polémica. El ascenso, de unos 508 metros de altura, fue seguido en directo por cientos de personas reunidas a nivel de calle y por una audiencia global a través de una transmisión de Netflix con un retraso de diez segundos.

Los gritos estallaron cuando Honnold alcanzó la cima de la aguja del edificio aproximadamente una hora y media después de haber iniciado la escalada. Vestido con una remera roja de manga corta, el escalador de 40 años levantó los brazos y saludó a la multitud desde lo alto de una de las torres más emblemáticas de Asia. “Pensé: ‘qué vista, es increíble, qué día tan hermoso’”, relató luego. “Había mucho viento, así que estaba tratando de equilibrarme bien y no caerme de la aguja”.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

El desafío, titulado Skyscraper Live (Rascacielos en vivo), había sido programado originalmente para el sábado, pero fue postergado 24 horas debido a la lluvia. La transmisión en tiempo real marcó una novedad para Honnold, cuyas escaladas más famosas se desarrollaron en entornos naturales y remotos, lejos de multitudes y cámaras.

El Taipéi 101, que cuenta con 101 pisos y fue durante años el edificio más alto del mundo, presenta una arquitectura particularmente compleja para la escalada. Honnold avanzó por una esquina de la torre, utilizando pequeñas salientes metálicas en forma de “L” como puntos de apoyo. En varios tramos, debió rodear grandes estructuras ornamentales que sobresalen de la fachada, trepando únicamente con las manos desnudas.

El escalador estadounidense Alex Honnold realiza una escalada en solitario libre del rascacielos Taipei 101 en Taipei, Taiwán ChiangYing-ying� - AP�

Según explicó el propio escalador, la parte más exigente fue la sección media del edificio, conocida como las “cajas de bambú”, que le dan su aspecto característico. El diseño está dividido en ocho segmentos, cada uno compuesto por ocho pisos de escalada empinada y saliente, seguidos de balcones donde Honnold pudo detenerse brevemente para descansar antes de continuar el ascenso.

La presencia del público fue un factor inusual para él. “Cuando estaba dejando el suelo pensé: ‘esto es un poco intenso, hay mucha gente mirando’”, confesó. Sin embargo, agregó que el clima de apoyo lo ayudó: “Todos me deseaban lo mejor. Hizo que la experiencia se sintiera más festiva”.

Alex Honnold’s selfie from the top of Taipei 101 after his historic free solo. #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/utODFAzzbX — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Honnold alcanzó fama mundial en 2017 tras escalar sin cuerdas El Capitán, el gigantesco monolito de granito del Parque Nacional Yosemite, una proeza considerada una de las mayores hazañas técnicas en la historia de la escalada. Desde entonces, su figura se convirtió en sinónimo del free solo, la modalidad más extrema de este deporte.

Aunque no fue el primer escalador en ascender el Taipéi 101, sí fue el primero en hacerlo sin ningún tipo de cuerda, arnés o red de seguridad. En 2004, durante la inauguración del edificio, el francés Alain Robert, apodado “el Hombre Araña”, trepó la torre con ayuda de cuerdas.

La escalada del domingo despertó entusiasmo entre los espectadores. “Es una experiencia única en la vida”, dijo Richard Bode, de 34 años, uno de los presentes en la base del edificio. Benson, de 24, calificó la hazaña como “increíblemente valiente”.

This moment is INSANE.



Alex Honnold greets fans watching through the windows of Taipei 101. #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/KMo9BJvPai — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Entre la clandestinidad y las cámaras

Pero también generó preocupación dentro de la comunidad de escaladores y entre especialistas por el impacto que podría tener una transmisión en vivo de una actividad de tan alto riesgo.

Escalar rascacielos es una disciplina extremadamente minoritaria y, en la mayoría de los países, clandestina e ilegal. Apenas una docena de escaladores en todo el mundo se dedican a este tipo de desafíos, que exigen una combinación excepcional de fuerza física, concentración mental y tolerancia al riesgo.

Alain Robert afirmó haber sido arrestado más de 170 veces desde la década de 1990 por trepar edificios emblemáticos en distintas ciudades del mundo. “Te sientes como si estuvieras literalmente en una película, con policías tratando de atrapar al malo que trepa el edificio”, dijo Robert en una entrevista con The New York Times. Los riesgos evidentes hacen que sea muy poco frecuente que un escalador obtenga autorización oficial para una empresa como la de Honnold. “Nunca he estado dispuesto a que me arresten”, señaló el estadounidense en un podcast reciente, marcando una diferencia clave con otros escaladores urbanos.

Algunos escaladores advirtieron además que la difusión masiva de la hazaña podría incentivar intentos imprudentes por parte de personas sin la preparación necesaria. “Mi mensaje para los chicos es: no lo hagan”, advirtió el escalador británico Dan Goodwin. “A menos que sean escaladores de talla mundial como Alex Honnold o Alain Robert, esto es una misión suicida”.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times