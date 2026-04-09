China impuso una inédita zona de exclusión aérea de 40 días cerca de Taiwán

SHANGHAI.– China impuso una vasta zona de exclusión aérea para la aviación civil frente a las costas de Shanghai. El área bajo restricción posee una superficie (73.000 kilómetros cuadrados) que duplica el tamaño de la isla de Taiwán.

Esta medida tiene una vigencia pautada de 40 días consecutivos en el espacio aéreo internacional. El regulador estadounidense de aviación, la FAA, notificó el movimiento ante la ausencia de motivos precisos por parte del gobierno chino.

Vista aérea tomada con un dron el 24 de marzo de 2026 del buque Sandu de la Guardia Costera de China (GCCh) patrullando cerca de un arrecife, en el Mar Meridional de China Mao Jun - XinHua

Hasta el momento, el gobierno de Pekín no brindó explicaciones precisas sobre los motivos que impulsaron esta decisión tan drástica en el espacio aéreo internacional, lo que derivó en un clima de incertidumbre total entre los operadores de la región.

La normativa técnica, conocida como NOTAM, entró en vigor el pasado 27 de marzo y su fecha de caducidad será el próximo 6 de mayo. El bloqueo total comprende un sistema de cinco zonas específicas que suman 73.000 kilómetros cuadrados al norte de Taiwán.

Por su parte, los analistas del sector aeronáutico coincidieron en que un aviso de este tipo representa un evento extraordinario y atípico para la seguridad de la aviación comercial.

Una mujer camina a lo largo del río Huangpu mientras el perfil urbano de la ciudad se ve al fondo en Shanghai JADE GAO - AFP

Los avisos NOTAM funcionan como alertas para los pilotos sobre condiciones temporales que afecten la seguridad de los vuelos en curso en una zona determinada.

A pesar del silencio oficial de Pekín, el experto en seguridad marítima Benjamin Blandin afirmó que estas restricciones solo tienen un posible uso militar. El área permite el lanzamiento de misiles o la realización de maniobras de combate de gran escala de las que no hay información previa.

Blandin, investigador en el instituto taiwanés INDSR (Institute for National Defense and Security Research), subrayó que es la primera vez que el régimen adopta una medida con tal nivel de opacidad informativa.

Un dron de reparto de Meituan, una plataforma de entrega a pedido, se prepara para aterrizar, en Shanghai, en el este de China, el 8 de abril de 2026. Cheng encabezó una delegación del KMT para visitar la sede de Meituan el miércoles en Shanghai y experimentó el servicio de entrega con drones Xing Guangli - XinHua

El analista de defensa en la firma Aviation NXT, Xavier Tytelman, destacó que la restricción carece de un límite de altura tanto en alta como en baja cota. El Estado chino reserva para sí la columna de aire completa, desde el nivel del mar hasta el espacio exterior.

Esta limitación de acceso afecta de forma exclusiva a la aviación civil, mientras que los drones y naves militares mantienen su libertad de operación en el área reservada. Los sectores de exclusión se ubican de forma estratégica en el mar Amarillo y el mar de China Oriental. En condiciones normales, estos avisos requieren una comunicación previa con meses de antelación para el ajuste de las rutas comerciales seguras.

Vista aérea tomada con un dron el 24 de marzo de 2026 del buque Sandu de la Guardia Costera de China (GCCh) patrullando cerca de un arrecife, en el Mar Meridional de China Mao Jun - XinHua

El diseño actual de las zonas solo permite el acceso a Shanghai a través de un estrecho pasillo aéreo de 100 kilómetros de ancho desde el mar Amarillo. Fuentes de seguridad en Taiwán afirman que China aprovecha la distracción de Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio para ampliar su radio de acción. El objetivo central es el aumento de la presencia militar en la región Indo-Pacífica para disuadir a los aliados de Washington.

Esta acción busca un debilitamiento directo de la influencia militar estadounidense en toda la zona del Pacífico. Para los especialistas, esta maniobra se inscribe en la denominada estrategia de negación de acceso. Blandin explica que esta política intensifica la actividad en las fronteras marítimas que China mantiene en disputa con sus vecinos desde hace quince años de forma ininterrumpida.

La falta de una justificación técnica oficial mantiene a la comunidad internacional en un estado de incertidumbre y alerta constante ante los movimientos tácticos de Pekín.

Agencia AFP