BOGOTÁ.- Las ausencias del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en algunos eventos importantes han sido motivo de críticas en las últimas semanas. Al punto de que congresistas de la oposición han solicitado un examen médico para conocer el estado de salud del mandatario.

De hecho, el presidente Petro se refirió a esta situación y en una entrevista con la revista Cambio y W manifestó que no tiene nada grave y descartó sufrir depresión, como señalaban algunos políticos como Ingrid Betancourt.

”Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, dijo Petro sobre algunas de sus ausencias en eventos.

El presidente colombiano Gustavo Petro ofrece un discurso en el marco de una ceremonia que conmemoraba la batalla de Boyacá, que selló la independencia de Colombia de España, en Puente de Boyacá, Colombia, el lunes 7 de agosto de 2023. (Foto AP/Iván Valencia) Ivan Valencia - AP

¿Qué dijo su hermano?

Ahora, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, entregó unas declaraciones que están haciendo eco sobre la salud del mandatario.

En una entrevista con el programa Los Informantes, Juan Fernando Petro reveló detalles de la niñez con su hermano y de su relación. Contó que en la adolescencia de Gustavo empezaron a aparecer los primeros síntomas del síndrome de Asperger.

“Hay un momento que podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos, aunque estemos físicamente, en el caso de Gustavo, es más intenso que el mío”, manifestó Juan Fernando.

El hermano del presidente explicó que en la adolescencia su padre los llevó al psicólogo y él les dijo que tenían “el síndrome ese de autismo: Asperger”.

Para Juan Fernando, esta situación sería la causa de las ausencias del presidente Petro en algunos eventos, los cuales le han ocasionado decenas de críticas.

”Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera”, dijo Juan Fernando sobre Gustavo, a quien se refirió como un “genio”. Según el hermano del presidente, Gustavo no es presumido ni prepotente sino que esa condición de Asperger lo hace así.

La Clínica Mayo describe el Asperger como una afección dentro del trastorno del espectro autista (TEA).

”Es una afección del desarrollo neurológico con implicación multidimensional, caracterizada por una interacción social disminuida con deficiencias en la comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento al presentar conductas repetitivas e intereses restringidos”, explicó esa entidad.

Ingrid Betacourt habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el martes 18 de enero de 2022.

En este contexto, Ingrid Betancourt, en diálogo con la revista Semana, recordó un llamativo episodio que vivió en una visita oficial al Parlamento Europeo hace unos años. La comitiva de la que formaba parte fue a la residencia de Petro en Bruselas, que en ese momento era secretario de la Embajada de Colombia en Bélgica, y y lo encontraron en pleno día, tirado en el suelo, sin responder y totalmente ido. “Y uno no sabe por qué, simplemente uno dice, esto no es normal. Y de ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior?”, evocó Betancourt.

Agregó que al ver que Petro no podía actuar por sí mismo, habló entonces con Mary Luz Herrán y vio cómo los hijos, en ese entonces muy chiquititos, como de tres años, corrían por toda la casa. “Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde’”.

Betancourt insistió en que Petro no estaba consciente y no como una persona, por ejemplo, enferma con gripa, que por lo general está en su cama y responde ante las preguntas, lo cual no era el caso: “Estaba fuera de circuito. No reaccionaba”.

La relación con Nicolás Petro

Nicolás Petro junto a su padre, Gustavo, presidente de Colombia Presidencia de Colombia

Juan Fernando Petro también manifestó que el polo a tierra de su hermano es su hija Antonella, la menor. Contó que el suceso con Nicolás, investigado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ha afectado muchísimo al presidente Petro, “aunque él hacia afuera intente mostrar una ecuanimidad”.

Respecto al vínculo entre padre e hijo, Juan Fernando dijo que será la capacidad de superar las fracturas lo que decidirá esa situación. “Si tanto Nicolás como Gustavo son capaces de hacer eso, teniendo en cuenta que hay una tercera personita, que es el nieto, yo creo que sí se puede”, aseguró.

El hermano del presidente también aseguró que Gustavo es ajeno a los presuntos dineros que habrían ingresado de manera ilegal a la campaña presidencial.

Juan Fernando se refirió, además, a Nicolás: “Cuando uno es joven, quiere atrapar al mundo. Por atrapar al mundo, uno comete errores”.

¿Fuego amigo ?

El hermano del presidente confesó que sabía que una vez Gustavo asumiera el mandato de Colombia las cosas serían difíciles. Para él, la oposición no es ni Paloma Valencia, ni Álvaro Uribe ni el Centro Democrático: “No tengo nada que decir en contra de ellos. Para mí, los mismos de adentro”.

De hecho, Juan Fernando señaló que no confía en nadie dentro del Pacto Histórico. “Yo no soy del Pacto Histórico. No me interesa. Mi hermano ya no es ni siquiera de izquierda, su pensamiento ha evolucionado tanto que ni siquiera de izquierda, pero esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, mamertos, sube a un poder muerta del hambre, nunca ha sabido qué es el poder y son pirañas entre ellos mismos”.

Por Cristian Ávila Jiménez