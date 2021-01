Sputnik V: las dudas que rodean a la cantidad de vacunados en Rusia

Los militares de la Guardia Nacional Rusa (Rosgvardia) patrullan en la Plaza Roja durante una nevada en Moscú el 28 de enero de 2021 Fuente: AFP

El 11 de enero de 2021, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) informó que más de 1,5 millones de personas habían sido vacunadas en Rusia con la Sputnik V. Desde entonces, no obstante, el gobierno dejó de reportar cifras a la vez que Kirill Dmitriev, CEO del fondo, anticipó ayer en diálogo con CNBC que "podría haber demoras" en la producción, lo que se reflejó en un retraso en la entrega de las cantidades prometidas (y una reducción) a otros países, incluida la Argentina.

La impresionante cifra de vacunados en Rusia -que colocaba al país en el puesto 12º del ranking mundial de dosis administradas cada 100 personas al 13 de enero- también ha suscitado ciertas dudas entre periodistas locales y otros expertos. "Los datos publicados por Rusia son muy irregulares. Informan de nuevas cifras de forma imprevisible, y nos resulta difícil confirmarlas definitivamente. Al principio, el ministro de Sanidad Mikhail Murashko informó de algunas cifras, pero eso no ha ocurrido desde finales de diciembre", explica a LA NACIÓN Edouard Mathieu, Jefe de Datos de Our World in Data.

Además, el gobierno no ha hecho un desglose por ciudad, rango etario o sector de las personas vacunadas y tampoco ha aclarado cuántas personas han recibido una segunda dosis necesaria para que la Sputnik V alcance el nivel de eficacia necesario. Lo que se sabe es que la cifra coincide con la cantidad de dosis supuestamente producidas, pero poco indica que todas esas dosis hayan sido administradas. A finales de 2020, la empresa biotecnológica de San Petersburgo Biocad, encargada de la producción de vacunas para todo el país, informó en un comunicado que se enviaron más de 1,1 millones de dosis.

Luego, el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Gunzburg, dijo, citado por la agencia de noticias TACC, que luego de las vacaciones de Año Nuevo, un total de 1,5 millones de dosis de la Sputnik V se entregarían a la circulación civil en Rusia, pero sin precisar más detalles.

Foto publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia de trabajadores preparando cajas de la vacuna Sputnik V contra el nuevo coronavirus que se enviarán de Moscú a La Paz vía Buenos Aires el 27 de enero de 2021 Fuente: AFP

"El Instituto Gamaleya, encargado de desarrollar la Sputnik V, y el Fondo Ruso de Inversión Directa que lo financia, tienen la tendencia a hacer grandes anuncios utilizando el número de dosis producidas y presentándolo como el número de personas vacunadas. Esto ha sucedido dos veces hasta ahora, y hemos corregido las cifras después de que los periodistas rusos nos hicieran saber que su propia investigación había determinado que las cifras eran engañosas", cuenta Mathieu.

De hecho, un análisis del 12 de enero de Alexander Dragan, un analista independiente de datos ruso, extrapoló datos regionales disponibles a todo el país, y también trató de encontrar algunos rastros de la misteriosa "vacunación masiva paralela", y encontró que en ese momento aproximadamente 300.000 personas habían sido vacunadas en total, es decir cinco veces menos de lo que se indicó en las declaraciones del RDIF y en la cuenta oficial de Twitter de la Sputnik V.

"A principios de enero, recopilé datos para la última semana de diciembre y los dos primeros días de enero. En 67 regiones, que representan el 86% de la población, a fines de diciembre-inicios de enero, solo se vacunaron 156.279 personas, es decir, el 0,12% de los que viven en estas regiones", dijo Dragan en declaraciones a Radio Liberty.

San Petersburgo, la segunda ciudad más poblada del país, reporta diariamente la cifra de vacunados y hasta ayer ese número era de 43.542, de los cuales 7761 habían completado el ciclo de vacunación. El valor representa un 0,87% de la población local.

Personas hacen cola para recibir una inyección de la vacuna rusa Sputnik V (Gam-COVID-Vac) contra la enfermedad del coronavirus en un punto de vacunación en los grandes almacenes GUM en Moscú el 20 de enero de 2021 Fuente: AFP

En Moscú, la ciudad más poblada del país con casi 12 millones de habitantes, el último dato que se conoce es del 18 de enero y para ese entonces se habían vacunado 190.000 personas.

Por la dificultad de encontrar cifras globales y precisas, Our World in Data, por ejemplo, dejó de reportar cifras para Rusia a partir del 14 de enero. "En este momento, nuestros últimos datos para Rusia se basan en un tuit de la cuenta oficial de Sputnik V en el que se anunciaba que se había vacunado a 1,5 millones de personas, y luego un informe de los periodistas de la AFP en el que se confirmaba que 1 millón de esos 1,5 millones estaban de hecho dentro de Rusia. Después del 13 de enero no podemos saber si la vacunación se ha detenido, se ha ralentizado o ha seguido al mismo ritmo, y cuántos rusos han sido vacunados ahora", dice Mathieu.

"Tampoco sabemos si han empezado a dar segundas dosis; nunca han mencionado este tema", agrega.

Paralelamente, el gobierno ha avanzado con la vacunación de sus funcionarios y ministerios, lo que podría explicar parte de la brecha reportada por las autoridades locales. "Está el Ministerio del Interior, está la Guardia Rusa, hay funcionarios, empleados estatales, hay ciudades que son atendidas por la Agencia Federal Médica y Biológica, y se puede suponer que estas ciudades y sus residentes tampoco entran en el registro. Pero el problema es que las cifras que se recopilaron para todas estas categorías tampoco se suman al cuadro de '1,5 millones de vacunados'", indicó Dragan.

La preocupación por la escasez de vacunas aumenta ahora en todo el mundo en un contexto de rebrotes y segundas y terceras olas. El retraso en el cronograma de vacunación podría impactar directamente en la tan ansiada "vuelta a la normalidad".

"Básicamente, se necesitan muchos componentes. Si hay un problema con un componente, se produce un retraso. Hemos visto esto con Pfizer, AstraZeneca y otros. Puede haber algunos retrasos en la producción de nuestra vacuna porque estamos aumentando la capacidad de las plantas. Ojalá no surjan", explicó Dimitriev a CNBC.

