Los “idiotas útiles” de Estados Unidos a quienes Putin maneja como quiere

WASHINGTON.– Estoy seguro de que el presidente Donald Trump y sus enviados a Rusia, Steve Witkoff y Jared Kushner, sinceramente desean detener la matanza en Ucrania, pero están fracasando y seguirán fracasando mientras persistan en su ingenua visión de que esto es solo un gran negocio inmobiliario y que su experiencia en el sector les da ventaja. Es un completo disparate en múltiples sentidos.

Para empezar, sí, se podría decir que Vladimir Putin está involucrado en el negocio inmobiliario en Ucrania, pero no como lo han estado Trump, Witkoff o Kushner. Putin está involucrado en el negocio inmobiliario en Ucrania de la misma manera que Hitler lo estuvo en Polonia. Hitler codiciaba territorio, no para construir un hotel o viviendas con fines de lucro para beneficiar a los residentes locales. En cambio, codiciaba bienes raíces para cumplir una fantasía nacionalista. Lo mismo ocurre con Putin. No ha mostrado ningún interés en el bienestar del pueblo ucraniano.

En ese tipo de situación, tener a un grupo de “inmobiliarios” como negociadores estadounidenses es una desventaja, no una ventaja. Se busca un estadista como Henry Kissinger o James Baker que entienda la diferencia entre los bienes raíces y la guerra y la paz. Los bienes raíces son un juego de suma positiva: ambas partes pueden beneficiarse de una transacción bien realizada. Y ese es el objetivo. En tiempos de guerra y paz, cuando un bando tiene ideas fascistas y es el claro agresor, y el otro tiene ideas democráticas y es la clara víctima, se está en un juego de suma cero.

Tanto Trump como sus enviados, se encuentran intentando negociar la paz como si se tratara de un acuerdo inmobiliario ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

O como lo expresó famosamente Ronald Reagan cuando le preguntaron cómo debería terminar la Guerra Fría: “Nosotros ganamos, ellos pierden”.

Reagan comprendió que los acuerdos inmobiliarios se basan exclusivamente en el valor (precio por metro cuadrado) y las tasas de interés. Comprendió que los acuerdos de guerra y paz buscan promover y preservar valores morales e intereses estratégicos. Y no se negocia con un agresor fascista. Libramos tres guerras, incluida la Guerra Fría, junto con nuestros aliados en Europa para preservar la difusión de nuestros valores democráticos e intereses comunes: que ninguna gran potencia europea que no compartiera esos valores pudiera dominar el continente.

No se me ocurre ningún otro presidente estadounidense que hubiera actuado como si los valores e intereses de Estados Unidos dictaran que ahora somos un árbitro neutral entre Rusia y Ucrania y, además, un árbitro que intenta sacar provecho de cada parte en el proceso, como lo ha hecho Trump. Este es uno de los episodios más vergonzosos de la política exterior estadounidense, y todo el Partido Republicano es cómplice de su perpetuación.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, se estrechan la mano durante su reunión en el Kremlin, en Moscú, el 6 de agosto de 2025 Gavriil Grigorov� - Pool Sputnik Kremlin�

Tampoco puedo pensar en ningún otro líder de política exterior estadounidense que hubiera dicho sobre Putin lo que Witkoff dijo sobre este dictador cuyos rivales políticos a menudo terminan muertos, que se involucra en una vasta corrupción para sí mismo y sus compinches y que hace todo lo que puede para socavar elecciones libres y justas en Estados Unidos y Occidente: “No considero a Putin un mal tipo”.

Los comunistas rusos tenían un término para los extranjeros que tenían tales opiniones sobre sus líderes: “idiotas útiles”.

Se pueden imaginar esta réplica de los aislacionistas de J.D. Vance: “Oye, Friedman, tú y tus amigos sólo quieren arrastrar a Estados Unidos a guerras interminables”.

No, lo siento, te equivocas. Escribí desde las primeras semanas de esta guerra, y repetidamente desde entonces, que solo terminará, en el mejor de los casos, en un “trato sucio”. Rusia es demasiado grande comparada con Ucrania, y su disposición a seguir luchando dicta que para terminar la guerra Ucrania tendrá que hacer concesiones. Triste pero cierto, y la mayoría de los ucranianos te dirán lo mismo hoy.

Tropas ucranianas en el frente oriental, mientras continúa la ofensiva rusa ANTON SHTUKA� - AFP�

Pero como escribí el mes pasado, existe una enorme diferencia entre un “trato inmundo” que maximiza los intereses, las ganancias y la capacidad de Putin para reiniciar la guerra en cualquier momento que elija, y un “trato sucio”.

Un trato sucio permitiría a Putin conservar el territorio que ya ha robado, pero con fuerzas militares occidentales sobre el terreno en Ucrania, lo que garantizaría que nunca pudiera reiniciar la guerra, excepto entrando en guerra con todo Occidente; garantizaría que las ganancias ilícitas de Putin nunca fueran bendecidas con un reconocimiento diplomático formal que recompensara la adquisición de territorio por la fuerza; y garantizaría que Ucrania pudiera mantener el tamaño de un ejército que necesitara para defenderse y pudiera convertirse en miembro de la Unión Europea (aunque no de la OTAN) cuando estuviera listo. Ese tipo de trato sucio protegería los intereses y valores fundamentales de Ucrania y Estados Unidos.

Los aislacionistas de J. D. Vance replican: “No tenemos la capacidad de presionar a Putin para que acepte un acuerdo tan sucio, y no queremos estar en una guerra nuclear con Rusia, muchas gracias”.

La razón por la que no se puede presionar a Putin es que no se sabe lo que se hace, y se tiene un presidente que va y viene, creando diferentes políticas en sus redes sociales y luego exigiendo al Pentágono y al Departamento de Estado que las ajusten sobre la marcha. No hay un proceso de formulación de políticas, y parece haber al menos cinco personas actuando como secretario de Estado: Witkoff, Kushner, Vance, el secretario del Ejército, Daniel Driscoll, y un tal Marco Rubio, con el título oficial.

¿Qué haría ahora cualquier presidente estadounidense normal?

Empezaría entendiendo que las negociaciones en cualquier ámbito, ya sea inmobiliario o geopolítico, siempre se deciden por una sola cosa: el poder de negociación. Ya sea que se compre un hotel o se intente detener una invasión, se busca el máximo poder de negociación para maximizar las ganancias, los intereses y el valor en el acuerdo final.

En el sector inmobiliario, la influencia se mide por la cantidad de dinero disponible. En la diplomacia, la influencia se mide por la fuerza militar que se puede desplegar en el campo de batalla, el aislamiento económico y el sufrimiento que se puede infligir al oponente y, por último, pero no menos importante, la capacidad de poner a la población del oponente en contra de sus propios líderes para obligarlo a cambiar de rumbo.

¿Y qué ha hecho Trump con esas medidas?

Suspendió toda la financiación estadounidense a Ucrania para la compra de armas estadounidenses, le negó el acceso a armas cruciales como nuestros misiles de crucero Tomahawk, que podrían perjudicar gravemente a Putin en su territorio —y que los europeos pagarían—, y mintió descaradamente al afirmar que fue Ucrania, no Rusia, quien inició la guerra y que el líder de Ucrania, no el de Rusia, era el dictador ilegítimo. También le dijo públicamente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, que “no tienen las cartas” sin la ayuda estadounidense en la lucha contra Rusia.

¿Qué pasaría si Trump se comportara como un presidente estadounidense majestuoso, actuando según los intereses y valores estadounidenses? No les diría a los valientes ucranianos que no tienen cartas; les estaría repartiendo cartas para maximizar su influencia mientras les diría a gritos al pueblo ruso que no tienen futuro, porque Putin les robó todas las cartas.

¿Cómo sonaría eso? Sonaría así: “Oye, Putin, mientras invadías Ucrania para hacer realidad tu fantasía histórica de que la Madre Rusia es legítima dueña de Ucrania, el resto del mundo participaba en lo que probablemente se llamará la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad: la revolución de la IA. ¿Dónde se sitúa Rusia en ese aspecto? Revisemos el ranking de dinamismo global de la IA de un instituto de Stanford".

¿Está la Rusia de Putin entre los 10 primeros, donde debería estar junto a Estados Unidos y China? No. Bueno, ¡seguro que está entre los 20 primeros! No. ¡Tiene que estar entre los 30 primeros! Pues sí; se coló en el puesto 28. Muy por detrás de Luxemburgo, en el puesto 12. ¿La población de Luxemburgo? Unos 680.000 habitantes. La población de Rusia es de aproximadamente 144 millones, sin contar el cuarto de millón de soldados que Putin envió a la muerte en el campo de batalla de Ucrania y los al menos 100.000 tecnólogos que han huido de Rusia desde que Putin inició la guerra.

“Al pueblo ruso, permítanme ofrecerles una analogía: es como si James Watt acabara de inventar la máquina de vapor que contribuyó al lanzamiento de la Revolución Industrial y su zar dijera: ‘No, gracias, estamos redoblando la apuesta por los caballos’”.

Putin es un completo tonto que será recordado por una guerra contra Ucrania que convirtió a Rusia en una colonia energética de China y en una nota al pie de la IA para Luxemburgo.

El lanzamiento de la nave espacial Soyuz lanzada desde Kazajstán hacia la EEI

Sí, a Putin le gusta presumir de sus misiles hipersónicos. Me pregunto si funcionan mejor que la plataforma de lanzamiento principal que Rusia usa para enviar astronautas y carga a la Estación Espacial Internacional; dicha plataforma colapsó la semana pasada, tras el lanzamiento de tres astronautas. Esto significa que Rusia ha “perdido su capacidad de lanzar humanos al espacio, algo que no ocurría desde 1961”, según un experto espacial ruso citado por The Times .

La amenaza rusa a Ucrania no terminará hasta que Putin desaparezca. Pero librarse de él es tarea del pueblo ruso. La tarea de un presidente y vicepresidente estadounidenses —si saben lo que hacen— no es decirle al presidente ucraniano que no tiene “cartas”. Es aumentar la presión sobre Putin, entre otras cosas, diciéndole al pueblo ruso —todos los días— que su líder les está robando todas sus cartas, su futuro y el de sus hijos.

Así es como aumentamos nuestra influencia para conseguir un trato sucio, no un trato inmundo.