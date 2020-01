Su ex intentó matarla a balazos y ella pidió permiso para besarlo en el tribunal

Micheli Schlosser recibió cinco disparos de su agresor, pero manifesta que lo ama y que quiere regresar con él Crédito: Alvaro Pegoraro, Folha do Mate

Luego de que un hombre fuera condenado a siete años de prisión por intento de femicidio contra su ex novia, la víctima pidió permiso para besarlo y abrazarlo. El insólito episodio ocurrió en un tribunal Rio Grande Do Sul, Brasil y fue registrado por un fotógrafo del medio local Folha Do Mate

La agresión contra Micheli Schlosser, de 25 años, sucedió el 11 de agosto del año pasado, cuando se encontraba con su novio Lisandro Rafael Posselt, de 28, en una heladería. Según el relato de la joven, ella notó que su novio recibía mensajes de otra mujer, lo que provocó una discusión, en cuyo marco la joven habría amenazado al hombre con denunciarlo por violación.

Posselt abandonó el lugar pero regresó poco después, empuñando un arma. Amigos de la joven notaron lo que estaba por suceder y la empujaron al interior de un auto. El agresor disparó siete veces a través de uno de los cristales del vehículo, cinco de los cuales impactaron en la mujer, aunque ninguno le produjo una herida mortal.

Posselt estuvo en prisión preventiva desde agosto del año pasado y, si bien fue sentenciado a siete años de prisión, quedará libre ya que no tiene antecedentes penales y la pena es menor a ocho años.

"Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No puedo quejarme, él no es una mala persona", afirmó la víctima en una entrevista para Gazeta do Sul.

En declaraciones radiales el juez Goulart Borges reconoció sentirse "desconcertado" cuando la víctima le pidió besar al agresor. "Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces, especialmente si se tiene en cuenta que no tuvieron contacto desde el arresto, pese a que ella pidió tenerlo".