Su pareja la golpeó en un vivo, ella lo negó diciendo que era una farsa pero el hombre igual fue detenido

Una joven española se volvió tendencia en TikTok al ser golpeada por su pareja mientras hacía un vivo con sus amigos. Esta situación generó revuelo en la plataforma y los usuarios le piden a la mujer que denuncie a su novio y lo deje.

Se trata de la influencer conocida como Simona, quien se encontraba haciendo una trasmisión con sus amigos. Mientras conversaban, ellos se dieron cuenta de que ella estaba con su novio y le pidieron que lo mostrará en cámara. Al parecer esta pregunta le molestó al hombre, quien decidió no enseñar su rostro y además le pegó una fuerte cachetada a la mujer.

El momento en el que recibe el golpe

En su momento, sus compañeros confundidos le preguntaron quién le había pegado, a lo que la joven contestó que había sido su padre. Sin embargo, más adelante se supo que en realidad se trataba de su pareja sentimental. Luego, la mujer hizo otro video en vivo junto a su novio y afirmaron que habían hecho todo “por dinero, fama, por todo lo que quieran ustedes y que todo esto fue un show”.

Varios usuarios cuestionaron a la mujer y le preguntaron por qué estaba cambiando su versión y respondió: “Quería que se quedara en secreto, que fuese real, pero es que ya metí a mi padre, a mi familia y ya estoy cansada de esto, prefiero decir la realidad”.

Además, afirmó que hicieron toda esta actuación con el objetivo de volverse virales y conseguir el dinero suficiente para “irse de vacaciones y ya está, es lo que quería, no quería más”. También, negó ser víctima de violencia por parte de su pareja.

”Yo no lo acepto, pero yo lo hice porque es mi red, es mi perfil, yo puedo subir lo que a mí me da la gana, maquillarme, bailar, feet, jugar con preguntas o respuestas, lo que yo quiera”, aseguró. Por último, invitó a las personas a que la dejen de seguir si no les gusta su contenido y a que no crean todo lo que ven en redes sociales.

Pese al descargo, el novio de la influencer fue detenido Captura TikTok

“No todo es verdad, no todo es lo que parece”, afirmó. Pese a que grabó este video contando lo que realmente pasó, la Policía Nacional de España confirmó la detención en Soria del novio de la influencer.

