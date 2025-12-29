Con fuego real, China lanzó sus mayores ejercicios militares alrededor de Taiwán

PEKÍN.– China lanzó el lunes los ejercicios militares más extensos jamás realizados en torno a Taiwán, con el objetivo de exhibir la capacidad de Pekín para aislar a la isla de cualquier apoyo externo en un eventual conflicto, poniendo a prueba la determinación de Taipéi para defenderse y la eficacia de su arsenal de armas de fabricación estadounidense.

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China afirmó haber desplegado tropas, buques de guerra, aviones de combate y artillería en el marco de los ejercicios “Misión Justicia 2025”, destinados a rodear a la isla gobernada democráticamente, llevar a cabo fuego real y ataques simulados contra objetivos terrestres y marítimos, así como maniobras para bloquear los principales puertos de Taiwán.

China realiza maniobras militares con el objetivo de rodear Taiwán

Los ejercicios con fuego real continuarán el martes en un número récord de siete zonas designadas por la Administración de Seguridad Marítima de China, lo que convierte a estas maniobras en las de mayor alcance hasta la fecha, tanto por la extensión total cubierta como por desarrollarse en áreas más cercanas a Taiwán que en ejercicios anteriores. Inicialmente, el Ejército había señalado que los disparos de artillería se limitarían a cinco zonas.

Un buque chino es visto en aguas cercanas a la isla de Pingtan, el punto más próximo a Taiwán, en la provincia oriental china de Fujian, el 29 de diciembre de 2025 ADEK BERRY� - AFP�

El comando informó que estaba utilizando destructores, fragatas, cazas, bombarderos y vehículos aéreos no tripulados en coordinación con lanzamientos de cohetes de largo alcance para realizar ejercicios en el mar y el espacio aéreo en las áreas centrales del estrecho de Taiwán, centrándose en atacar blancos móviles en tierra. El objetivo, según los militares, es poner a prueba las capacidades de los soldados para realizar ataques de precisión en objetivos clave.

Los ejercicios se anunciaron después de que Pekín expresara su molestia por las ventas de armas de Washington al territorio y por una declaración de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, de que su Ejército podría involucrarse si China tomara medidas contra la isla autónoma que el gobierno chino pretende tener bajo su dominio.

Vuelos cancelados

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó además que hubo una zona adicional para un ejercicio de dos horas el lunes por la mañana, que se llevó a cabo sin anuncio previo por parte de China en las aguas orientales de la isla.

Por su parte, el Ministerio de Transporte señaló que más de 100.000 pasajeros de vuelos internacionales programados se verán afectados por las maniobras del martes, mientras que alrededor de 80 vuelos domésticos serán cancelados.

Esta es la sexta gran ronda de maniobras militares de China desde 2022, tras la visita a la isla gobernada democráticamente de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y se produce en un contexto de retórica más contundente para promover las reclamaciones territoriales de Pekín, en respuesta a las declaraciones de Takaichi .

Taiwán rechaza la soberanía reclamada por China y sostiene que solo su población puede decidir el futuro de la isla.

Un avión de combate Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de Taiwán despega de la base aérea de Hsinchu, en Hsinchu, el 29 de diciembre de 2025 CHENG YU-CHEN� - AFP�

“Nuestras fuerzas armadas operan bajo el principio de prepararse para el peor escenario y deben tener en cuenta todas las hipótesis posibles”, declaró a la prensa Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor Conjunto para inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, al ser consultado sobre las maniobras.

“La realización de ejercicios con fuego real en torno al estrecho de Taiwán (…) no solo constituiría una presión militar sobre nosotros, sino que también podría plantear desafíos e impactos más complejos para la comunidad internacional y los países vecinos", agregó el militar.

“Interferencia extranjera”

Los ejercicios se dan once días después de que Estados Unidos anunciara ventas de armas a Taiwán por 11.100 millones de dólares, el mayor paquete de armamento jamás aprobado para la isla, lo que provocó una protesta del Ministerio de Defensa chino y advertencias de que el Ejército “adoptaría medidas enérgicas” en respuesta.

“Es una severa advertencia contra las fuerzas separatistas de independencia de Taiwán y las fuerzas de interferencia externa, y es una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”, expresó el coronel mayor Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental, sobre las maniobras.

La bandera china se observa en la isla de Pingtan, el punto más cercano a Taiwán, en la provincia oriental china de Fujian, el 29 de diciembre de 2025 ADEK BERRY� - AFP�

Analistas señalan que los operativos de Pekín difuminan cada vez más la línea entre los ejercicios militares rutinarios y lo que podría ser la preparación de un ataque, una estrategia destinada a ofrecer a Estados Unidos y a sus aliados un margen mínimo de advertencia ante una ofensiva.

Fu Zhengyuan, investigador de la Academia de Ciencias Militares del Ejército chino, declaró a medios estatales que los ejercicios estaban justificados por la preocupación ante la creciente interoperabilidad entre los sistemas de combate taiwaneses y norteamericanos, lo que –según afirmó– incrementa el riesgo de un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias.

Fotografía difundida el 29 de diciembre de 2025 por la Guardia Costera de Taiwán, muestra a un tripulante de la Administración de la Guardia Costera HANDOUT� - TAIWAN COAST GUARD�

Tras el inicio de los ejercicios, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino alertó que cualquier intento de obstruir la unificación de Taiwán con China “está destinado al fracaso”.

“Las fuerzas externas que intentan usar Taiwán para contener a China y que arman a Taiwán solo alentarán la arrogancia independentista y empujarán al estrecho de Taiwán a una situación peligrosa de guerra inminente“, dijo su portavoz Lin Jian.

Taiwán en alerta máxima

Los ejercicios del lunes incrementaron las tensiones en ambos bandos. Karen Kuo, portavoz de la oficina del presidente taiwanés, dijo que la operación estaba socavando la estabilidad y seguridad del estrecho de Taiwán y la región del Indo–Pacífico, y desafiando abiertamente el derecho y el orden internacional.

"Nuestro país condena enérgicamente a las autoridades chinas por hacer caso omiso de las normas internacionales y usar la intimidación militar para amenazar a los países vecinos", manifestó la vocera.

In response to today’s #PLA aircraft and naval activity, the #ROCArmedForces conducted Rapid Response Exercises and closely monitored the situation. Joint sea and air operations with all services and the Taiwan Coast Guard remain on high alert. #FullAwareness pic.twitter.com/urRlOh4cUL — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025

El Ministerio de Defensa de Taiwán informó que 89 aeronaves militares chinas, 14 buques de guerra y 14 embarcaciones de la guardia costera estuvieron operando alrededor de la isla el lunes, mientras que otros cuatro buques de guerra fueron detectados en el Pacífico occidental.

Las autoridades señalaron que algunas de las embarcaciones chinas participaron en enfrentamientos de proximidad con buques taiwaneses cerca de la zona contigua de la isla, definida como el área situada hasta 45 kilómetros de la costa.

El ministerio indicó que las fuerzas armadas de Taiwán se encontraban en máxima alerta y preparadas para llevar a cabo “ejercicios de respuesta rápida”, diseñados para desplegar tropas con rapidez en caso de que las maniobras deriven en un ataque. En un comunicado aparte, indicó que había desplegado las fuerzas apropiadas en respuesta, realizando ejercicios de preparación para el combate.

Un avión de combate Mirage 2000 de la Fuerza Aérea de Taiwán despega de la base aérea de Hsinchu, en Hsinchu, el 29 de diciembre de 2025 CHENG YU-CHEN� - AFP�

Además, el ministerio publicó un video en Facebook en el que exhibe diversos sistemas de armamento, incluidos los Himars de fabricación estadounidense, un sistema de artillería de alta movilidad con un alcance de unos 300 kilómetros, capaz de alcanzar objetivos costeros en la provincia china de Fujian, al sur del país y al otro lado del estrecho de Taiwán, en caso de conflicto.

“Los ejercicios militares selectivos del Partido Comunista chino confirman aún más su naturaleza de agresor y el mayor destructor de la paz”, expresó el ministerio.

La Guardia Costera de la isla informó que había desplegado grandes buques para hacer frente a embarcaciones de la guardia costera china cerca de sus aguas y que se encontraba coordinando con las fuerzas armadas para minimizar el impacto de las maniobras sobre las rutas marítimas y las zonas de pesca.

We strongly condemn the PRC’s irrational provocations and oppose the PLA’s actions that undermine regional peace.

Rapid Response Exercises are underway, with forces on high alert to defend the Republic of China and protect our people.#ROCArmedForces#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/4s10nfLO6D — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) December 29, 2025

Pekín envía aviones de guerra y buques de la Armada hacia la isla casi a diario, y en los últimos años ha intensificado el alcance y la magnitud de estos ejercicios. En octubre, el gobierno taiwanés indicó que aceleraría la construcción de un sistema de defensa aérea “Escudo de Taiwán” o “T-Dome” ante la amenaza militar de China.

China y Taiwán han sido gobernadas por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Pekín. Las fuerzas derrotadas del Partido Nacionalista huyeron a Taiwán. Desde entonces la isla ha operado con su propio gobierno, aunque el gobierno chino la reclama como territorio soberano.

Reconocida oficialmente por apenas una docena de países, la isla dispone de Ejército y moneda propia y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad.

Ciudades sitiadas

El Ejército chino difundió una serie de afiches de propaganda, junto con un gráfico que muestra cuatro puntos de la isla con objetivos fijados, tras el anuncio de las maniobras.

El primer afiche parecía mostrar la armada de buques civiles que China estaría movilizando para colaborar en un eventual ataque contra Taiwán: embarcaciones con rampas y cubiertas abiertas que podrían utilizarse para llevar a cabo un asalto anfibio.

Afiche chino de propaganda. Fuente: X

Otro de los afiches publicados muestra “flechas de justicia” que caen sobre unos gusanos verdes que forman el contorno geográfico de Taiwán.

Los militares también difundieron un video generado por inteligencia artificial en el que águilas, tiburones, lobos y abejas se transforman en equipamiento militar chino y lanzan un ataque por mar y aire sobre la isla.

Afiche chino de propaganda. Fuente: X

El comando publicó carteles temáticos sobre los ejercicios acompañados de palabras provocativas. Un cartel mostraba dos escudos con la Gran Muralla junto a tres aviones militares y dos barcos. Su publicación en redes sociales decía que los ejercicios versaban sobre el “Escudo de la Justicia, Aplastando la Ilusión”, y añadía que cualquier intruso extranjero o separatista que tocara los escudos sería eliminado.

La televisión estatal china indicó que los ejercicios se centrarán en bloquear los puertos estratégicos de aguas profundas de Taiwán: Keelung, al norte de la isla, y Kaohsiung, en el sur, la mayor ciudad portuaria del territorio.

Agencias AP, AFP y Reuters