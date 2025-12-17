Acusan de 59 cargos al detenido por la masacre antisemita en Australia y empiezan a enterrar a las víctimas

SÍDNEY.- La policía australiana imputó y presentó 59 cargos este miércoles a uno de los sospechosos del atentado antisemita en la popular playa Bondi de Sidney, al tiempo que se celebraba el funeral de dos de las 15 muertos.

.A medida que se desarrollan las investigaciones, Australia atraviesa una reflexión social y política sobre el antisemitismo, el control de armas y si las protecciones policiales para los judíos en eventos como el del domingo eran suficientes para las amenazas que enfrentaban.

Naveed Akram, el presunto tirador de 24 años, fue acusado el miércoles después de despertar de un coma en un hospital de Sídney, donde ha estado desde que la policía les disparó a él y a su padre en Bondi. Su padre de 50 años, Sajid Akram, murió en el lugar.

Ofrendas florales en la playa Bondi DAVID GRAY� - AFP�

La imputación incluye un cargo de asesinato por cada víctima que murió y un cargo de cometer un acto terrorista, dijo la policía. Akram también fue acusado de 40 cargos de causar daño con intención de asesinar en relación con los heridos y de colocar un explosivo cerca de un edificio con intención de causar daño.La policía dijo que el auto de los Akram, que fue encontrado en la escena del crimen, contenía bombas caseras.

El abogado de Akram no presentó declaraciones de culpabilidad ni solicitó la liberación bajo fianza de su cliente durante una comparecencia por video desde su cama de hospital, según un comunicado del tribunal.

Akram fue representado por Legal Aid NSW, que tiene una política de no comentar a los medios en nombre de los clientes. Se espera que permanezca bajo custodia policial en el hospital hasta que esté lo suficientemente bien como para ser trasladado a una prisión.

El padre y el abuelo de Matilda, la niña de diez años asesinada en el ataque armado del 14 de diciembre en la playa de Bondi, asisten al funeral del rabino Eli Schlanger, otra de las víctimas, en la sinagoga Chabad de Bondi, el 17 de diciembre de 2025 MARK BAKER� - POOL�

“La policía alegará ante el tribunal que el hombre participó en actos que causaron la muerte, lesiones graves y pusieron en peligro la vida de otras personas con el fin de promover una causa religiosa y sembrar el miedo en la comunidad”, indicó el departamento policial del estado de Nueva Gales del Sur.

“Las primeras indicaciones apuntan a un ataque terrorista inspirado por el EI (sigla del grupo jihadista Estado Islámico), una organización considerada terrorista por Australia”, agregó la policía en un comunicado.

Luto

En tanto, las familias de la comunidad judía unida de Sídney se reunieron, una tras otra, para comenzar a enterrar a sus muertos. Las víctimas del ataque tenían edades que iban desde una niña de 10 años hasta un sobreviviente del Holocausto de 87 años.

Los judíos suelen ser enterrados dentro de las 24 horas posteriores a su muerte, pero los funerales se han retrasado por investigaciones forenses.

Una mujer consuela a la madre de la chica de 10 años que murió en el ataque DAVID GRAY� - AFP�

Eli Schlanger, padre de cinco hijos y conocido como el “rabino de Bondi”, fue la primera víctima en ser sepultada, tras un homenaje con un servicio en la sinagoga Chabad de Bondi.

Familiares y allegados lloraron mientras su cuerpo era trasladado a la sinagoga dentro de un ataúd negro.

“Cualquiera que lo conociera sabía que era el mejor de nosotros”, declaró uno de los líderes de la comunidad judía australiana, Alex Ryvchin, antes del funeral.

Por la tarde, los dolientes colmaron la sinagoga Chabad para el servicio funerario por el rabino Yaakov Levitan, de 39 años y padre de cuatro hijos.

El féretro del rabino Yaakov Levitan, una de las víctimas del ataque armado del 14 de diciembre en la playa de Bondi, llega al cementerio de Macquarie Park durante su funeral, el 17 de diciembre de 2025 SAEED KHAN� - AFP�

Varias patrullas policiales vigilaron las calles alrededor de la sinagoga de Bondi, ante la multitud que se reunió para presentar sus respetos.

“Mi corazón está con la comunidad hoy y todos los días”, expresó este miércoles a una radio el primer ministro Anthony Albanese.

El jefe de gobierno dijo que los atacantes se habían radicalizado por una “ideología de odio”.

Interrogantes

Mientras tanto, aumentan las preguntas sobre si las autoridades podrían haber actuado antes para frustrar el ataque.

El funeral del rabino Eli Schlanger JEREMY PIPER� - POOL�

Naveed Akram, supuestamente un albañil desempleado, había llamado la atención de la agencia de inteligencia australiana en 2019 pero no se le consideró una amenaza inminente.

La policía está investigando si ambos se reunieron con extremistas islamistas durante una visita a Filipinas semanas antes del ataque.

El departamento de inmigración filipino confirmó que pasaron casi todo el mes de noviembre en la isla meridional de Mindanao, región con una larga historia de insurgencias islamistas.

Dolientes permanecen junto a ofrendas apiladas frente al Bondi Pavilion, el 17 de diciembre de 2025, en memoria de las víctimas del tiroteo ocurrido en la playa de Bondi DAVID GRAY� - AFP�

Grupos de milicianos separatistas musulmanes, como Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, una vez expresaron su apoyo al EI y han acogido a pequeños números de milicianos extranjeros de Asia, Medio Oriente y Europa en el pasado. Funcionarios militares y policiales filipinos dicen que no ha habido indicios recientes de milicianos extranjeros en el sur del país.

Armados con rifles de cañón largo, padre e hijo dispararon durante 10 minutos en la playa de Bondi antes de que la policía abatiera a Sajid Akram.

Héroes australianos

Albanese elogió este miércoles el heroísmo de una pareja de sexagenarios asesinados en el atentado, después de que las imágenes filmadas por una cámara instalada en un vehículo los mostraran luchando contra uno de los atacantes.

“Rindo homenaje a Boris y Sofía Gurman. Boris atacó a uno de esos terroristas cuando salía del auto. Y eso causó la muerte del señor y la señora Gurman”, dijo.

Albanese también visitó el martes a Ahmed al-Ahmed, quien se ha convertido en un auténtico héroe en el país y en todo el mundo tras conseguir arrebatar el rifle de las manos de uno de los asaltantes.

En esta imagen distribuida por la oficina del primer ministro de Australia, el primer ministro Anthony Albanese visita a Ahmed al Ahmed en el hospital St George de Sydney, el 16 de diciembre de 2025. (Oficina del primer ministro de Australia vía AP) Australian Prime Minister Office - Australian Prime Minister Office

Su gesto, que fue filmado, se ha vuelto viral en redes sociales.

Las autoridades australianas acordaron endurecer las leyes que permitieron a Sajid Akram poseer seis armas.

Valentyna, madre de la niña de 10 años Matilda, que fue asesinada en el ataque terrorista DAVID GRAY� - AFP�

Los tiroteos masivos han sido poco frecuentes en Australia desde que un pistolero solitario mató a 35 personas en la ciudad turística de Port Arthur en 1996.

Sin embargo, en los últimos años Australia ha registrado un aumento constante de las armas privadas.

El ataque del domingo también ha reavivado las acusaciones de que el país está retrasando la lucha contra el antisemitismo.

Judíos australianos expresaron en los funerales sentirse inseguros, enojados y frustrados por considerar que el gobierno ha hecho poco por combatir el antisemitismo.

“¿Si nos sentimos seguros? Sabes que la respuesta es ‘realmente no’, para ser honesto", comentó el rabino Yossi Friedman durante un homenaje a las víctimas.

“Nuestros abuelos y bisabuelos, sobrevivientes del Holocausto, vinieron para escapar del odio y escapar del derramamiento de sangre, de los pogromos, la persecución”, declaró.

“De nuevo lo estamos encontrando aquí”.

Agencias AFP y AP