Cómo fue el operativo de EE.UU. para incautar un petrolero venezolano y la reacción de Caracas

CARACAS.- La incautación de un buque petrolero por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, confirmada este miércoles por el presidente Donald Trump, desató una oleada de enérgicas respuestas desde Caracas.

El gobierno de Nicolás Maduro calificó la operación de “robo descarado” y “acto de piratería internacional”, y aseguró que llevará el caso a “todas las instancias internacionales existentes” para denunciar este “grave crimen”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla mientras sostiene la espada del héroe de la independencia Ezequiel Zamora durante un mitin para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, en Caracas, el 10 de diciembre de 2025 FEDERICO PARRA - AFP

El buque, que transportaba unos 1,8 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey, fue interceptado por fuerzas militares estadounidenses como parte de un amplio despliegue naval en el sur del Mar Caribe.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, explicó que el tanquero, presuntamente el Skipper, había sido sancionado por su participación en una red de transporte ilícito de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras.

Estados Unidos ya había impuesto sanciones al petrolero anteriormente, cuando se le conocía como Adisa, por participar en el comercio de petróleo iraní.

Se ha reportado que el Skipper zarpó del principal puerto petrolero venezolano, Jose, entre el 4 y el 5 de diciembre.

La autoridad marítima de Guyana afirmó que el Skipper enarbolaba falsamente la bandera del país. El buque había transportado petróleo venezolano a Asia entre 2021 y 2022, según datos de PDVSA.

Estados Unidos difundió un video de 45 segundos que muestra a un equipo estadounidense caminando por la cubierta del barco con las armas desenfundadas.

En la incautación participaron dos helicópteros, 10 infantes de marina y 10 miembros de la Guardia Costera estadounidense, así como fuerzas de operaciones especiales, según informó a CBS una fuente familiarizada con la operación.

Una captura del video que difundió EE.UU. HANDOUT - US Attorney General Pam Bondi's

El abordaje del buque involucró a un grupo de élite de la Guardia Costera llamado Equipo de Seguridad y Respuesta Marítima, según la fuente. Este equipo está entrenado en procedimientos de abordaje antiterrorista y de alto riesgo para las fuerzas del orden, como el abordaje rápido con cuerda desde un helicóptero que se ve en el video.

La ubicación exacta del petrolero en el momento de la incautación no está clara, pero un alto funcionario militar le dijo a CBS News, socio estadounidense de la BBC, que el barco acababa de salir de un puerto en Venezuela.

La reacción de Caracas

Un comunicado de la cancillería venezolana publicado la noche del miércoles señala que la acción de Washington “confirma la política agresiva de la Casa Blanca”. El chavismo denuncia que esta estrategia busca apoderarse del petróleo venezolano.

La administración de Maduro sostuvo que la política de Trump responde a un plan deliberado de “despojo” de los recursos energéticos venezolanos.

El Monumento de la Paz delante de la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas (AFP)

El comunicado venezolano expuso que, con esta incautación, “han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela”, e indicó que nunca se trató de la migración, el narcotráfico, la democracia o los derechos humanos, sino que “siempre se trató de nuestras riquezas que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.

Diosdado Cabello, considerado el número dos del régimen chavista, arremetió contra la incautación en su programa televisivo y aseguró que los estadounidenses buscan robar el petróleo, oro y gas de Venezuela.

Cabello hizo un llamado al pueblo venezolano a prepararse para una “resistencia activa prolongada” frente al “terrorismo psicológico” impuesto por Washington.

Despliegue militar

La acción estadounidense se produjo en el marco de las sanciones que Washington aplica desde 2019. Estas sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) han obligado al gobierno de Maduro a operar en las sombras para poder comercializar su crudo.

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, enuncia el discurso de aceptación de su madre en la ceremonia de entrega del premio Nobel de la paz ODD ANDERSEN - AFP

Un monitoreo de Transparencia Venezuela reveló que la operación con buques irregulares es habitual. El 40% de los tanqueros que llegan al país son irregulares.

Además, una investigación local en octubre documentó la existencia de una red de buques que evade las sanciones mediante maniobras como el cambio de bandera u ocultar la información de navegación.

Según la organización, de 110 buques tanque detectados en septiembre en puertos venezolanos, casi la mitad tenía un estatus irregular, e identificaron al menos 12 embarcaciones que tenían sanciones impuestas por la OFAC, Reino Unido o la Unión Europea.

La escalada de tensión se inscribe en un contexto de refuerzo militar por parte de Estados Unidos, que ha realizado un amplio despliegue militar en el Caribe.

La campaña militar contra lo que Washington denomina cárteles “narcoterroristas” ha resultado en más de una veintena de ataques contra presuntas lanchas cargadas de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, con al menos 87 muertos reportados.

“Distracción política”

Además de las acusaciones de robo de recursos, el gobierno de Venezuela vinculó la incautación del buque petrolero con la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado en Oslo.

El comunicado oficial aseguró que el asalto al buque busca “distraer la atención y tapar el fracaso rotundo del show político montado hoy en Oslo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Evan Vucci - AP

Maduro también atacó a los presidentes latinoamericanos Javier Milei y José Mulino de Panamá, quienes acudieron a la ceremonia del Nobel en respaldo a Machado.

La incautación de este tanquero, que Trump calificó como “el más grande jamás incautado”, elevó los precios del petróleo.

Pese a esta escalada, la empresa petrolera Chevron, socia de PDVSA, declaró que sus operaciones en el país continúan normales. (El país exportó más de 900.000 barriles por día de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año).

