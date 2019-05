Tensión en Venezuela: el chavismo detuvo al vicepresidente de la Asamblea

El momento de la detención de Edgar Zambrano Fuente: EFE - Crédito: Miguel Gutiérrez

Daniel Lozano SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2019 • 20:41

CARACAS.- Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de Venezuela detuvieron esta noche en Caracas a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de la socialdemócrata Acción Democrática (AD). Zambrano es uno de los 10 diputados a quienes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Constituyente, ambos órganos revolucionarios, arrebataron la inmunidad parlamentaria por seguir el llamado del presidente encargado, Juan Guaidó , durante la fallida sublevación militar del 30-A.

A todos ellos los acusan de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, pública desobediencia de las leyes, asociación para delinquir, usurpación de funciones y odio continuado. Mariela Magallanes, dirigente de La Causa R, se adelantó anoche a la policía política y se refugió en la residencia del embajador de Italia en Caracas.

"Fuimos sorprendidos por el Sebin, al negarnos salir de nuestro vehículo, utilizaron una grúa para trasladarnos de manera forzosa directamente al Helicoide. Los demócratas nos mantenemos en pie de lucha", escribió en su cuenta de twitter Zambrano desde el interior del vehículo.

El propio Zambrano había advertido desde el primer momento que los agentes habían rodeado su vehículo al salir de la sede de su partido en la capital. "Alertamos a todo el pueblo de Venezuela en este momento 6:35 pm estamos rodeados por el Sebin, nos encontramos dentro de nuestro vehículo desde la instalaciones de Acción Democrática en La Florida", denunció el diputado, quien durante años encabezó diversos intentos de diálogo entre la oposición y el chavismo, además de demandar de forma constante la libertad de los presos políticos.

Fuentes del partido confirmaron que el Sebin se llevó el vehículo blindado con una grúa, con Zambrano adentro, quien al parecer se negaba a abandonarlo.

"Dictadura de Maduro secuestra al vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano", escribió en Twitter el Centro de Comunicación Nacional, cuenta oficial para las comunicaciones de Guaidó.

"Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr", reaccionó el presidente encargado tras confirmar la detención.

Diosdado Cabello, número dos de la revolución, confirmó en su programa de TV "Con el mazo dando" la detención de Zambrano, como "uno de los jefes principales del golpe". "Se encerró en el carro creyendo que el Sebin se iba a creer ese cuento. De aquí no me muevo, dijo, y le metieron una grúa al carro. Se lo llevaron en su grúa. Cuando llegó. A mí me da pena decirlo, pero ese carro hay que lavarlo completamente. El que entendió, entendió. Hay que lavarlo, desinfectarlo, y quitarle los malos olores", dijo el antiguo militar con su habitual estilo.