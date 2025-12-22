Revelan escalofriantes detalles del atentado en Bondi Beach: bombas caseras, propaganda jihadista y meses de planificación

SÍDNEY.– La investigación judicial sobre el atentado terrorista cometido el 14 de diciembre durante una celebración judía de Janucá en Bondi Beach, Sídney, sumó este lunes nuevos y estremecedores detalles. Antes de abrir fuego contra la multitud, los agresores arrojaron varias bombas caseras —incluida una confeccionada dentro de una pelota de tenis— que no llegaron a detonar. El ataque dejó 15 muertos y decenas de heridos, y es considerado uno de los más mortíferos en Australia en décadas.

De acuerdo con documentos judiciales publicados por la policía de Nueva Gales del Sur, los presuntos atacantes, Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24, “planearon meticulosamente” el atentado durante meses, realizaron entrenamientos tácticos con armas de fuego y se inspiraron en la ideología del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Las autoridades sostienen que ambos actuaron de forma coordinada con el objetivo de “causar la muerte de personas y promover una causa política, religiosa e ideológica extremista”. Sajid Akram murió abatido por la policía durante el ataque, mientras que su hijo sobrevivió a las heridas de bala y enfrenta 15 cargos de asesinato, más de 40 de intento de asesinato y acusaciones por terrorismo.

Vista general del baúl del vehículo CN59DR, registrado a nombre de Naveed Akram, con lo que parece ser un dispositivo explosivo improvisado (IED), en Sydney HANDOUT� - NSW Courts�

Según la causa y como informó The Guardian, antes de comenzar el tiroteo los atacantes lanzaron al menos tres bombas caseras y una bomba con forma de pelota de tenis contra los asistentes reunidos en el parque Archer, donde se desarrollaba el festival judío. Aunque los artefactos no explotaron, la policía aseguró que se trataba de dispositivos explosivos improvisados viables.

La hoja informativa judicial reconstruye una cronología detallada. Cámaras de seguridad captaron a padre e hijo a las 2.16 de la madrugada del día del ataque saliendo de una vivienda alquilada en el suburbio de Campsie, cargando objetos largos y voluminosos envueltos en mantas, que colocaron en un automóvil Hyundai plateado. Los investigadores creen que transportaban dos escopetas de un solo cañón, un rifle Beretta, explosivos caseros —incluida una bomba tipo IED— y banderas del EI.

Dos bombas caseras sin detonar, que en un análisis preliminar se evaluaron como dispositivos explosivos improvisados ​​(IED) viables, supuestamente habían sido arrojadas hacia la multitud durante el tiroteo del 14 de diciembre en Bondi Beach, Sídney HANDOUT� - NSW Courts�

Tras regresar brevemente a la propiedad, los sospechosos volvieron a salir cerca de las 17.09 rumbo a Bondi. Antes de llegar, estacionaron durante unos 20 minutos en la zona de Woollahra. A las 18.50 arribaron a las inmediaciones de la pasarela con vista al parque donde se celebraba Janucá y, según la acusación, colocaron banderas del Estado Islámico visibles dentro del vehículo antes de iniciar el ataque.

Los documentos judiciales también revelan que los agresores realizaron una visita de “reconocimiento” a la playa días antes del atentado. Además, incorporan videos encontrados en el teléfono de uno de los acusados. En uno, grabado en octubre, se los ve sentados frente a una imagen de la bandera del EI, repudiando a los “sionistas”, recitando pasajes del Corán y explicando en inglés sus motivaciones para el ataque. Otro video los muestra entrenando con armas de fuego en una zona rural de Nueva Gales del Sur, disparando escopetas y desplazándose “de manera táctica”.

Naveed Akram presuntamente disparó una escopeta y se movió de manera táctica en una zona rural, presuntamente en Nueva Gales del Sur HANDOUT� - NSW Courts�

Durante los allanamientos posteriores, la policía encontró armas adicionales, municiones, equipos para fabricar explosivos, piezas impresas en 3D para componentes de escopetas, copias del Corán —una con una página marcada— y material vinculado a la fabricación de armas caseras. En otra vivienda asociada a la familia hallaron teléfonos móviles, un arco largo con flechas y un arma de fuego artesanal.

Impacto político y nuevas regulaciones

El impacto político fue inmediato. El atentado reavivó el debate sobre el seguimiento de la radicalización y el rol de los servicios de inteligencia. El gobierno federal anunció una revisión de los protocolos de cooperación entre la policía estatal, la inteligencia interna y las agencias migratorias, luego de que se confirmara que Sajid Akram, de nacionalidad india, había ingresado a Australia con una visa en 1998 y contaba con licencia legal para la tenencia de armas.

Las autoridades reconocieron que no existían alertas previas específicas sobre los atacantes, aunque advirtieron que el caso expone los desafíos que plantea la radicalización “silenciosa” en entornos familiares y el consumo de propaganda extremista en línea. En ese contexto, el primer ministro Anthony Albanese adelantó la creación de un nuevo delito para adultos que intenten influir o radicalizar a menores, una iniciativa directamente vinculada al ataque de Bondi.

Bandera del Estado Islámico (EI) pintada a mano, aparentemente hecha con pintura blanca sobre tela negra, ubicada en el vehículo CN59DR, registrado a nombre de Naveed Akram, en Sídney HANDOUT� - NSW Courts�

El Parlamento de Nueva Gales del Sur fue convocado de urgencia para debatir lo que el gobierno estatal definió como “las reformas sobre armas de fuego más duras del país”, que incluyen un límite de cuatro armas por persona –o diez para casos especiales como agricultores–, la prohibición de símbolos terroristas y mayores facultades policiales para restringir protestas tras atentados.

Según cifras oficiales, en el estado circulan más de 1,1 millones de armas registradas. Las autoridades admiten que, pese a las estrictas leyes vigentes desde la masacre de 1996, el ataque de Bondi dejó al descubierto vacíos legales.

El padre de Matilda, de 10 años, quien murió en el tiroteo del 14 de diciembre en Bondi Beach, es recibido en el escenario mientras enciende la octava vela de una menorá durante el homenaje celebrado en memoria de las víctimas del tiroteo SAEED KHAN� - AFP�

En paralelo, organizaciones judías denunciaron un aumento de los incidentes antisemitas antes y después del atentado y reclamaron mayor protección para escuelas, sinagogas y eventos comunitarios.

Albanese pidió disculpas a la comunidad judía y aseguró que su gobierno “no permitirá que ganen los terroristas inspirados por el EI” ni que se fracture la cohesión social.

A una semana del ataque y en medio de un conmovedor homenaje, el país guardó un minuto de silencio mientras Bondi Beach comenzaba lentamente a recuperar la normalidad. Trece personas continúan hospitalizadas, cuatro de ellas en estado crítico pero estable. Los homenajes espontáneos retirados de la playa serán preservados para su exhibición en el Museo Judío de Sídney y en la Sociedad Histórica Judía Australiana, como parte de la memoria colectiva de uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Australia.

Agencia Reuters y AFP