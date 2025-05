Teorías conspirativas y memes obscenos: cómo piensa el hermano trumpista del papa León XIV

A menudo se puede encontrar al hermano mayor del sucesor del Príncipe de los Apóstoles en el restaurante Twisted Fork de Port Charlotte, Florida, donde, los jueves de honky-tonk, lo más probable es que esté bailando en línea con el resto de los bailarines.

Su tono de llamada reproduce los acordes iniciales de Immigrant Song de Led Zeppelin. El huracán Ian le causó daños en el techo por valor de 20.000 dólares. Y hasta hace poco, cualquiera podía leer sus publicaciones en Facebook, que incluían críticas obscenas a Nancy Pelosi y su esposo, y la afirmación de que los partidarios del presidente Joe Biden padecían una “aflicción mental”.

Casi una semana después de que Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, se convirtiera en el papa León XIV, el mundo sigue adaptándose al hecho de que tiene una familia estadounidense que hace cosas típicamente estadounidenses. Los Borgia, a pesar de sus muchos pecados, nunca publicaron memes groseros o picantes en las redes sociales. Y, de hecho, para Louis Prevost, de 73 años, son las publicaciones de Facebook, que compartió en internet antes de que su hermano fuera nombrado papa, las que le han granjeado la mayor atención en los últimos días.

En una foto familiar, el pequeño Robert Prevost aparece junto a su hermano mayor, Louis Prevost, y su madre, Mildred Prevost. via JOHN JOSEPH PREVOST - JOHN JOSEPH PREVOST

El martes, las publicaciones ya no se podían ver públicamente. Entre otras cosas, volvió a publicar un antiguo video de Pelosi, en el que el autor de la publicación original se refería a ella con un epíteto sexista obsceno. La publicación original también insinuaba que el marido de Pelosi, Paul, era gay, haciendo eco de una campaña de desinformación que se extendió entre los de la derecha después de que Pelosi fuera brutalmente agredida por un hombre que irrumpió en su casa en octubre de 2022.

El New York Post calificó la publicación de “horrible” y “asquerosa”.

Otra publicación escrita por Prevost, según The Daily Beast, decía a la gente que “mantuviera [su] pólvora seca”, porque hay una “guerra aquí mismo, en casa, una guerra por nuestras calles y barrios”.

El lunes, Prevost fue invitado al programa Piers Morgan Uncensored, donde Morgan le leyó algunas de las publicaciones. “Es un material bastante agitado para alguien que ahora es el hermano mayor del papa”, dijo el presentador.

“Bueno, lo publiqué, y no lo habría publicado si no lo creyera un poco”, dijo Prevost, quien añadió que era “probable que me modere” ahora que su hermano es el vicario de Jesucristo.

Prevost, que se describió a sí mismo ante Morgan como un “tipo MAGA”, dijo que el nuevo papa era “mucho más liberal” que él, aunque, cuando se le preguntó, dijo que no llamaría necesariamente woke o “progre” a su hermano. Dijo que esperaba que León XIV hiciera las cosas “por el centro”.

Durante una entrevista con The New York Times en su casa de Florida el viernes, Prevost fue fotografiado en remera y pantalones cortos, sentado serenamente en una silla de patio. Recordó cómo su hermano menor era un pacifista que prefería jugar a ser cura cuando otros niños pretendían ser vaqueros o atracadores de bancos.

La casa de la infancia del recién elegido papa Robert Francis Prevost, quien adoptará el nombre de León XIV, en Dolton, Illinois, el 8 de mayo de 2025. JAMIE KELTER DAVIS - NYTNS

Prevost también habló de su propia afición al baile en línea en el Twisted Fork. La conversación puso de manifiesto las diferencias entre las visiones del mundo del nuevo papa y su hermano de Florida.

Mientras que el primero pidió el fin de los combates en Gaza en su primer discurso dominical, Prevost dijo que, tras los atentados del 7 de octubre de 2023 contra israelíes perpetrados por miembros de Hamas, “yo habría arrasado Gaza y la habría convertido en un estacionamiento”.

En su entrevista con Morgan, Prevost dijo que se había “retirado mucho de los medios de comunicación” desde que fue criticado por sus publicaciones en internet, y que deseaba hablar con el pontífice sobre ellas y averiguar si había sentido alguna represalia.

“Pero él sabe que soy quien soy”, dijo Prevost sobre el nuevo papa. “Conoce bien mis posiciones. Sabe que probablemente no voy a cambiar, y no creo que lo haga, salvo para, como tú dices, bajar el tono”.