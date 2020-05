Un hombre de Australia se encontró una horrible sorpresa mientras estaba en su cocina Crédito: BNSCAR

5 de mayo de 2020 • 16:28

Lavar los platos después de comer es una tarea habitual en todos los hogares. Sin embargo, algo que debía ser parte de la rutina casi se transformó en pesadilla para este ciudadano de Bunya, Queensland, en el noroeste de Australia .

En diálogo con un canal de TV local, Michael Hilliard describió cómo una pequeña serpiente marrón salió del desagüe de la pileta de la cocina. "Fue sorprendente porque cuando estaba por acercar las manos, la vi y dije 'Qué es eso'", relató.

Sin perder un segundo, Hilliard se comunicó con una empresa especializada en capturar este tipo de reptiles y le hicieron una serie de preguntas de control. Los profesionales se dirigieron a su domicilio y al llegar confirmaron sus sospechas.

Se trataba de una serpiente marrón oriental (Pseudonaja textilis), una especie nativa australiana y responsable de más de la mitad de las muertes por mordedura en ese país.

Finalmente, el reptil fue removido gracias al trabajo de uno de los empleados de la firma Brisbane North Snake Catchers and Relocation y este hombre pudo retomar su rutina hogareña. "Fue algo shockeante, pero gracias a Dios no me mordió. Siempre creí que este era un lugar tranquilo", concluyó.