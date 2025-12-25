La Casa Blanca ordena a las Fuerzas Armadas concentrarse en una “cuarentena” del crudo venezolano

WASHINGTON.– La Casa Blanca ordenó a las fuerzas militares de Estados Unidos concentrarse casi exclusivamente en la aplicación de una “cuarentena” sobre el petróleo venezolano durante al menos los próximos dos meses, dijo un funcionario estadounidense, lo que indica que Washington está actualmente más interesado en presionar a Caracas por medios económicos antes que militares.

“Si bien las opciones militares siguen existiendo, el foco está en utilizar primero la presión económica mediante la aplicación de sanciones para alcanzar el resultado que la Casa Blanca busca”, afirmó el funcionario el miércoles, bajo condición de anonimato.

Donald Trump y Nicolás Maduro ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Aunque el presidente Donald Trump ha sido públicamente ambiguo respecto de sus objetivos concretos en relación con Venezuela, en privado ha presionado al dictador venezolano Nicolás Maduro para que abandone el país. Trump dijo el lunes que sería inteligente que Maduro dejara el poder.

“Los esfuerzos hasta ahora han ejercido una presión enorme sobre Maduro, y se cree que, hacia fines de enero, Venezuela enfrentará una calamidad económica si no acepta hacer concesiones significativas a Estados Unidos”, agregó el funcionario.

Estados Unidos busca incautar un tercer buque

Trump ha acusado al país sudamericano de inundar a Estados Unidos con drogas, y su administración lleva meses bombardeando embarcaciones procedentes de América del Sur que, según sostiene, transportaban estupefacientes.

Muchos países han condenado esos ataques por considerarlos ejecuciones extrajudiciales.

Donald Trump anuncia el proyecto de la "Flota dorada" Alex Brandon - AP

Trump también ha amenazado en reiteradas ocasiones con comenzar a bombardear infraestructura del narcotráfico en tierra y ha autorizado actividades encubiertas de la CIA dirigidas contra Caracas.

En lo que va del mes, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó dos petroleros en el mar Caribe, ambos completamente cargados con crudo venezolano.

Los comentarios del funcionario de la Casa Blanca se produjeron después mientras la Guardia Costera aguardaba refuerzos adicionales para llevar adelante una tercera incautación, intentada por primera vez el domingo, contra un buque sancionado y sin carga conocido como el Bella–1.

La recompensa de Estados Unidos por Nicolás Maduro DOS

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, dijo el martes: “La amenaza no es Venezuela. La amenaza es el gobierno de Estados Unidos”.

Amplia presencia militar estadounidense en el Caribe

El funcionario de la Casa Blanca no precisó qué implica exactamente que las fuerzas armadas se concentren “casi exclusivamente” en la interdicción del petróleo venezolano. La presencia militar estadounidense se extiende por todo el mundo, y la mayoría de sus misiones y capacidades no están relacionadas con la interdicción marítima.

El Pentágono ha acumulado una enorme presencia militar en el Caribe, con más de 15.000 efectivos. Eso incluye un portaaviones, otros 11 buques de guerra y más de una docena de aviones F–35.

El presidente venezolano Nicolás Maduro en un mitin con partidarios en Caracas el 10 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ariana Cubillos) Ariana Cubillos - AP

Si bien muchos de estos recursos pueden utilizarse para ayudar a aplicar sanciones, otros —como los cazas— no son adecuados para ese tipo de tareas.

El martes, Estados Unidos comunicó a las Naciones Unidas que impondrá y hará cumplir sanciones “en la máxima medida posible” para privar a Maduro de recursos.

A comienzos de este mes, Trump ordenó un “bloqueo” de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, pero el uso por parte del funcionario de la Casa Blanca del término “cuarentena” en lugar de “bloqueo” parece remitir al lenguaje utilizado durante la crisis de los misiles en Cuba en 1962, cuando la administración del presidente John F. Kennedy buscaba evitar una escalada.

Robert McNamara, entonces secretario de Defensa, dijo en 2002: “Lo llamamos cuarentena porque bloqueo es una palabra de guerra”.

Expertos de la ONU condenaron el miércoles el bloqueo, al señalar que ese uso de la fuerza es reconocido “como una agresión armada ilegal”.

Agencia Reuters