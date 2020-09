Tik Tok, la red social nacida en China Fuente: OHLALÁ!

WASHINGTON.- TikTok se encontraba desde hace tiempo bajo la lupa por ser una empresa china, y el presidente norteamericano Donald Trump incluso había sido amenazada con prohibir sus operaciones en Estados Unidos . Pero ahora TikTok enfrenta otro problema crucial: cómo manejar los contenidos políticos en su primera elección presidencial en Estados Unidos.

En un principio, TikTok se hizo conocida como una aplicación donde se viralizaban videos y coreografías graciosas hechas por adolescentes, pero ahora se está convirtiendo también en una plataforma para que los usuarios compartan contenido político. Los hashtags Trump2020 y Biden2020 sumaron más de 12.000 millones de visualizaciones a través de la plataforma.

Pero en la primera entrevista que dio sobre cómo abordaría TikTok el tema de la desinformación y las noticias falsas en las próximas elecciones, el director de seguridad de la empresa en Estados Unidos, Eric Han, dice que el objetivo del equipo es asegurarse de que la aplicación siga siendo un lugar de diversión donde "manifestarse tontamente".

TikTok, que asegura tener cerca de 100 millones de usuarios activos en Estados Unidos, está elaborando su propio abordaje respecto a los materiales relacionados con la elección, tomando en cuenta lo que Han denomina las "historias aleccionadoras" de redes sociales rivales más afianzadas en el mercado.

Lead Stories y PolitiFact, socios de chequeo de datos de Tik Tok, dicen que revisaron cientos de videos de la aplicación que contenían desinformación política, como por ejemplo que la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris , amenazó con desquitarse con los partidarios de Trump, o que ciertos personajes públicos figuran en los registros de vuelo del malogrado y condenado financista Jeffrey Epstein.

Pero a diferencia de Facebook Inc y de Twitter Inc, TikTok no le pone una "marca" a la desinformación que los usuarios puedan ver, sino que los dictámenes del chequeo de datos no son divulgados, y los utiliza internamente para quitar ciertos contenidos o, con menos frecuencia, reducir su alcance.

"Muchos de nosotros venimos de otras plataformas y vimos cómo funcionan el chequeo de datos y los etiquetados", dice Han, y agrega que la empresa es "muy consciente" de que las etiquetas de chequeo de información podrían ser contraproducentes y hacer que los usuarios presten aún más atención a creencias inexactas o asuman que todo el contenido sin etiquetar es legítimo.

Las empresas de redes sociales están bajo presión para combatir la desinformación desde que las agencias de inteligencia norteamericanas determinaron que Rusia las utilizó para interferir en las elecciones de 2016, algo que Moscú sigue negando. Facebook, que utiliza puntajes de chequeo de datos para etiquetar públicamente los posteos y reducir su distribución, dice que en el 95% o de los casos esas "alertas" de desinformación en torno al coronavirus disuadieron a los usuarios de visualizar contenido etiquetado.

TikTok, que no acepta publicidades políticas, dice que no permite la desinformación potencialmente nociva, incluido el contenido sobre las elecciones capaz de engañar a sus usuarios. También prohibió los contenidos artificiales ("synthetic media"), como un video reciente de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manipulado para hacerla parecer ebria.

"Su única misión era llevar alegría", dice David Ryan Polgar, especialista en ética y miembro del consejo asesor de nuevos contenidos en TikTok, que ayuda a determinar las políticas de la plataforma. "Pero como ocurre con todo lo que es popular, siempre aparece alguien que dice: '¿cómo puedo explotar esa popularidad?'".

Para combatir ese posible aprovechamiento antes y después de la elección, Han dice que el personal de TikTok se reúne semanalmente para planificar su respuesta ante distintos escenarios posibles, desde resultados electorales cuestionados y denuncias de fraude hasta campañas de desinformación por parte de "Estados extranjeros. o de un chico desde el sótano de una casa".

Los miembros del consejo asesor de contenidos de TikTok también dicen que en una reunión de la semana pasada trataron temas como la impugnación o supresión de votantes, o si la plataforma debe admitir a quienes apoyan públicamente la infundada teoría de la conspiración política QAnon, así como qué hacer si la aplicación es utilizada para propagar denuncias infundadas de fraude o incitar a la violencia luego de la elección.

La empresa que chequea datos para TikTok, que también trabaja para Facebook, dice que las mentiras que se encuentran en TikTok son similares a las que se difunden en la plataforma de Zuckerberg: "Ya no hay solamente desafíos coreográficos", dice Alan Duke, cofundador Lead Stories, socio en el chequeo de datos.

Mientras TikTok intenta resolver los problemas en torno a los contenidos relacionados con las elecciones estadounidenses, el destino en ese país de la aplicación perteneciente a ByteDance todavía es incierto: se espera que la administración del presidente Trump emita pronto su decisión sobre una propuesta de acuerdo con Oracle, que evitaría la prohibición de la plataforma en Estados Unidos.

Afirmaciones falsas

A casi seis semanas de las elecciones del 3 de noviembre, las respuestas de las empresas de redes sociales a la desinformación en sus plataformas son foco de atención. En TikTok, la agencia Reuters encontró videos que contienen afirmaciones falsas sobre la votación por correo y los candidatos presidenciales, algunos de los cuales fueron removidos por TikTok tras el señalamiento de la agencia.

Si se busca "votoporcorreo" en TikTok, se obtienen sugerencias como "fraudeenvotoporcorreo", utilizado en videos que propagan o desmienten esa preocupación.

Cuando se busca el nombre del candidato a la presidencia por los Demócratas, aparece "bidentocanenes" y "bidenolfateanenes". En respuesta a Reuters, una vocera de TikTok dijo que esos resultados ya no aparecían como resultado de esos hashtags.

Las acusaciones de abusos sexuales de niños son un elemento clave de la teoría conspirativa QAnon, que sugiere que Trump está luchando contra una camarilla de depredadores sexuales de niños que incluye a destacados demócratas y aliados del "Estado profundo".

Recientemente, TikTok dijo que había bloqueado decenas de hashtags relacionados con QAnon. Pero el investigador de desinformación Rory Smith, de la organización sin fines de lucro First Draft, advirtió que se están utilizando muchos más, como "latormentaestasobrenosotros", "soldadodigital" y "jfkjr", que combinados recibieron cientos de miles de visualizaciones. Tras los cuestionamientos de Reuters, TikTok dijo que bloqueó algunos de esos hashtags.

Las prácticas de moderación de contenidos de TikTok están bajo la lupa, incluso por parte de legisladores estadounidenses preocupados porque la aplicación podría estar censurando contenido políticamente sensible, luego de que se conociera que había bloqueado videos sobre las protestas en Hong Kong . Una vocera de TikTok dijo que las decisiones sobre la política de contenidos y de moderación la toma un equipo de la empresa en California , que no está bajo la influencia de ningún gobierno extranjero.

En junio, la empresa se disculpó luego de ser acusada de censurar contenido del hashtag #BlackLivesMatter y le echó la culpa a un técnico que hizo que los posteos aparecieran con cero visualizaciones.

