Qué se sabe de la policía “tiktoker” que fue suspendida por grabar videos eróticos con el uniforme

Una oficial de la Policía de la Ciudad, identificada como Nicole V., fue suspendida por grabar videos eróticos con su uniforme laboral.

La situación salió a la luz luego de que la agente, que tenía tres años y tres meses de antigüedad en la Policía porteña, pidiera licencia médica ante sus superiores. Cuando la Junta Médica la evaluó para determinar su aptitud psicofísica, los profesionales se llevaron una sorpresa: la mujer tenía en sus redes sociales cientos de videos con contenido explícito con la ropa de trabajo puesta.

En varios videos que subía tanto a TikTok como a X y a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, se la veía a Nicole con el uniforme de la Policía de la Ciudad y realizando actuaciones con otras personas. Incluso, como en Tiktok no se puede subir contenido explícito sexual por las normas de convivencia, en Onlyfans sí lo hacía.

Policía suspendida por subir videos con el uniforme: ¿Existe una red de explotación sexual y trata de personas?. captura de redes

La explicación de Nicole, la policía suspendida

Nicole dio explicaciones sobre el detrás de su contenido y reveló que la idea de filmarse surgió como una alternativa económica. Nicole V. aseguró que se encontraba transitando una licencia médica por un tratamiento a causa de violencia de género de su expareja y recibía menos de la mitad de su sueldo, por lo que buscó “otra salida” laboral.

“Estaba cursando una licencia médica por tratamiento prolongado por una intoxicación que tuve a causa de violencia de género por mi expareja. Esto pasó en junio. Con esta licencia en la Policía de la Ciudad, nos brindan la posibilidad de cobrar menos de la mitad del sueldo. Yo soy madre de una nena, ayudo a mi familia y me vi casi obligada a buscar otra salida laboral. Sinceramente, lo más rápido que se me ocurrió en la desesperación fue esto. Estuve con tratamiento neurológico por epilepsia y, de hecho, aún sigo”, sostuvo la mujer en El Trece.

Facturó 6 millones de pesos en un mes

En otra entrevista en el mismo canal, la oficial justificó la necesidad económica detrás de su idea de grabar contenido erótico y justificó que en OnlyFans facturó 6 millones de pesos en un mes, mientras que en la Policía de la Ciudad cobraba $600.000.

Nicole V. la expolicía que fue suspendida por grabar videos en redes

Denuncia penal

Luego de que se viralizara el caso, un abogado presentó una denuncia penal ante el Fuero Federal para que se investigue si detrás de esta situación anómala existen los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y proxenetismo.

En su presentación judicial ante los Tribunales Federales de San Martin a la que accedió LA NACION, el letrado Rodrigo Tripolone indicó que pudo comprobar “la existencia de un conjunto de perfiles activos en redes sociales -particularmente Instagram, TikTok, Telegram, X, etc- que publican y viralizan contenido sexualizado y/o erótico, en algunos casos de carácter comercial y, en otros, producido en conjunto por varias mujeres jóvenes; entre ellas aparece recurrentemente una mujer que se identifica públicamente como ‘Oficial Nicole’”.

El informe de los superiores de Nicole

De acuerdo al informe que redactaron sus superiores, la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”.