Tragedia en Ecuador: un micro cayó por un abismo y murieron 12 personas

Al menos 12 personas murieron y otras 10 resultaron heridas luego de que un micro de pasajeros cayera por un abismo en Ecuador. El accidente ocurrió este domingo en la ruta que une las ciudades de Guaranda y Ambato, a la altura de la parroquia Simiátug.

La tragedia fue confirmada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a través de su cuenta oficial en X. El servicio de emergencias ECU 911 detalló que el vehículo cayó por una pronunciada pendiente y quedó en el fondo de un barranco, en una zona de difícil acceso.

[Seguimiento] #AccidenteDeTránsito

En 📍#Simiatug (La Gerrana), se registró el volcamiento de una unidad de transporte, dejando preliminarmente 12 personas fallecidas y 10 heridas.



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Policía Nacional, MSP y Cuerpos de Bomberos,… — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) November 16, 2025

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 12 del mediodía, según informó el medio ecuatoriano TeleAmazonas, cuando el ómnibus -perteneciente a la cooperativa Ambateñita- circulaba con plena capacidad de pasajeros por la mencionada ruta.

Equipos de rescate, bomberos, personal médico y efectivos policiales prestaron asistencia en el lugar, mientras vecinos de la zona colaboraron en las primeras maniobras para ayudar a los sobrevivientes. Las autoridades trasladaron a los heridos a centros de salud cercanos.

#ATENCIÓN | #Bolívar: #FiscalíaEc dispuso la práctica de diligencias tras el accidente de un bus interprovincial que cubría la ruta #Ambato-#Siamiátug (#Guaranda). El hecho ocurrió al mediodía y dejó varias personas fallecidas y heridas. pic.twitter.com/7GHQ9n071N — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 16, 2025

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos publicó un mensaje oficial en el que señaló: “En Simiatug (La Gerrana), se registró el volcamiento de una unidad de transporte, dejando preliminarmente 12 personas fallecidas y 10 heridas”.

Además, indicó que la Secretaría, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y los cuerpos de bomberos “mantienen las acciones de atención, traslado y levantamiento correspondiente en el sitio”. El comunicado también incluyó un mensaje de solidaridad dirigido a las familias de las víctimas.

Ecuador reportó en 2024 más de 21.000 accidentes de tránsito, en los que fallecieron 2302 personas. Por esa cantidad de siniestros, los percances de tránsito figuran en ese país entre las principales causas de muerte.

Con información de AFP.