Tragedia en un bar de lujo en Suiza: qué se sabe de la investigación sobre el incendio y las víctimas

Este jueves 1° de enero, un incendio desatado durante la fiesta de Año Nuevo dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos en el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, configurando así una de las peores tragedias de la historia de Suiza.

Dotaciones de bomberos, policías y servicios de emergencia acudieron al resort, ubicado uno de las zonas de esquí más cotizadas de Europa, en los Alpes suizos. Según las autoridades, quedan muchos cuerpos por identificar. Además, se descartó la hipótesis de un ataque terrorista.

Policías inspeccionan el área donde inició un incendio en el bar Le Constellation, provocando varios muertos y heridos durante la celebración del Año Nuevo Alessandro della Valle - Keystone

Qué dijeron las autoridades

La policía local comunicó este viernes que, pese a que era demasiado pronto determinar las causas del incendio, descartaron de llano que se haya tratado de un ataque terrorista.

“Se está trabajando para identificar a los fallecidos e informar a sus familias”, explicó, en rueda de prensa, el comandante de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler.

Cómo fue el incendio

Según la reconstrucción de varios testigos, el incendio estalló alrededor de la 1.30 de la madrugada del jueves 1° de enero en medio de una celebración multitudinaria en el bar Le Constellation.

Dos mujeres relataron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a hombros a una compañera que sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron.

Así quedó el interior del bar luego del incedio Police Cantonale Valaisanne - Police Cantonale Valaisanne

La gente trató desesperadamente de salir del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una angosta escalera y saliendo por una puerta estrecha, lo que provocó una estampida, de acuerdo con el relato de las mujeres que estuvieron presentes en los festejos de Año Nuevo.