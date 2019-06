El G-20 de Osaka: tranquilizar a los mercados, la prioridad para Macri

Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Tras la cumbre de Japón, el país dejará de participar en la troika que comanda el foro

El gobierno argentino viaja a la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, con dos ejes principales en su agenda: clarificar ante sus colegas la situación del país frente a las elecciones de octubre y dialogar sobre las relaciones comerciales.

La cuestión de las elecciones está motivada en la preocupación surgida en los últimos meses en los mercados internacionales ante las encuestas que hablaban de la posibilidad de una derrota del oficialismo en los comicios por la mala situación económica.

En este sentido, el Gobierno viaja con la idea de infundir tranquilidad frente a la estabilidad financiera de las últimas semanas y la mejora en la imagen positiva del presidente Mauricio Macri.

En cuanto a las relaciones comerciales y el esperado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), la delegación oficial no espera que se haga ningún anuncio particular en Osaka, tal como se había especulado y finalmente no sucedió durante la última cumbre del G-20, en Buenos Aires.

En la Cancillería consideran en efecto "muy improbable" la posibilidad de un anuncio porque en esta reunión del G-20 participa solo la mitad de los miembros de la UE.

De todas maneras, los equipos técnicos del ministerio ya están reunidos con sus pares en Bruselas desde el jueves pasado, y el canciller Jorge Faurie hará una escala en la capital belga este miércoles en su viaje a Japón para seguir trabajando en los detalles del acuerdo comercial con los europeos.

En el Gobierno afirman que están avanzadas las negociaciones y hay expectativa de firmar finalmente el acuerdo este año, pero piden "prudencia" respecto de cualquier inminencia de un anuncio.

En cuanto a las reuniones bilaterales durante la cumbre de Osaka hay tratativas para que Macri tenga encuentros con el presidente norteamericano, Donald Trump; con el chino, Xi Jinping; con el francés; Emmanuel Macron; con el chileno, Sebastián Piñera; con el de Corea del Sur, Moon Jae-in, y con el de la UE, Jean-Claude Juncker.

Los temas que lleva el presidente en su agenda son la cuestión del comercio bilateral y la apertura de nuevos mercados para los productos argentinos.

Por otra parte, durante este año, luego de la reunión de Japón, la Argentina dejará de participar de la troika que comanda el G-20, integrada por el líder del país que preside la cumbre el año siguiente, el del país anfitrión y el que la encabezó el año anterior.

Según los estatutos del G-20, la labor de la Argentina en lo que resta del año será ayudar a Japón en la redacción del texto final de la reunión, y los japoneses deberán enviar a Buenos Aires el acuerdo antes de hacerlo público.

Además, así como en la cumbre de noviembre hubo una reunión paralela de los países que integran los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), durante la cumbre del G-20 en Japón Macri podría asistir a una reunión sobre el "empoderamiento de la mujer" y la "economía digital".

La primera noche de la reunión los mandatarios serán agasajados con un espectáculo en Osaka, tal como el que ofreció Macri a sus huéspedes en el Teatro Colón el año pasado.

El G-20 surgió en dos etapas: primero en 1999, como una asamblea de autoridades económicas y financieras, y luego, con la crisis de 2008, se convirtió en una reunión de máximo nivel, que desplazó al G-8 como foro de discusión de la economía mundial. A diferencia de otras reuniones multilaterales, el G-20 se mostró efectivo para reencaminar la situación mundial luego de la crisis global de 2008.