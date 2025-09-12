Tras el derribo de drones rusos en Polonia, la OTAN lanza una operación para reforzar las fronteras del este de Europa

BRUSELAS.- La OTAN reforzará sus defensas en el flanco oriental de Europa después de la intrusión esta semana de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, anunció el viernes el secretario general de la organización, Mark Rutte, el mismo día en que Rusia y Bielorrusia lanzaron un ejercicio militar conjunto planificado y que generó nuevamente preocupación en Occidente.

La OTAN anunció este viernes el lanzamiento de la operación “Centinela oriental” para reforzar “todavía más” la defensa de las fronteras este de Europa, al final de una semana en que la alianza transatlántica desplegó aviones de combate para derribar drones rusos por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania, hace tres años y medio.

“No podemos permitir que drones rusos entren en el espacio aéreo aliado”, dijo Rutte, y precisó que la operación militar “empezará en los próximos días e implicará una serie de activos de aliados, incluyendo Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania”.

En esta imagen, tomada de un video, la Policía y la Policía Militar aseguran partes de un objeto dañado derribado por las autoridades polacas en un sitio en Wohyn, Polonia, el miércoles 10 de septiembre de 2025 Rafal Niedzielski� - AP�

El jefe de la alianza dijo que estos refuerzos incluirán “más capacidades militares tradicionales” y “elementos diseñados para enfrentar los desafíos particulares asociados con el uso de drones”.

Rutte explicó que la OTAN todavía evalúa si Rusia violó intencionalmente o no el espacio aéreo de Polonia. Pero en cualquier caso “es temerario e inaceptable”, sentenció.

Junto a Rutte, el máximo comandante de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó que el incidente en Polonia “trasciende las fronteras de una nación”. “Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos”, aseguró.

Aunque la OTAN celebró como un éxito su respuesta a la incursión de los drones, también emergieron cuestiones sobre por qué solo una parte de los aparatos que penetraron el espacio aéreo polaco pudieron ser derribados.

El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, y el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, general Alexus G. Grynkewich, hablan durante una rueda de prensa conjunta SIMON WOHLFAHRT� - AFP�

“Siempre buscamos formas de mejorar, de aprender del más pequeño de los errores tácticos”, afirmó el general estadounidense. “La escala de la incursión del otro día fue obviamente mayor que las incursiones previas que habíamos tenido. Aportar recursos adicionales para lidiar con este problema ayudará a resolverlo”, agregó.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, agradeció a la OTAN su “acción y decisiones contundentes en respuesta a la agresiva política de Rusia”. El nuevo despliegue “no es solo una decisión estratégica”, sino “una expresión de responsabilidad para la seguridad de todo el flanco oriental de la alianza”, consideró.

Ejercicios conjuntos

Del otro lado, Rusia y Bielorrusia lanzaron ejercicios militares conjuntos planificados desde hace tiempo que involucra a miles de tropas bajo el nombre “Zapad 2025” (u “Occidente 2025”), que durarán hasta el martes. Con ellos, pretenden mostrar los estrechos lazos de defensa entre Moscú y Minsk, así como el poderío militar del Kremlin.

Los ejercicios también despertaron preocupaciones en Kiev y sus aliados occidentales de Letonia, Lituania y Polonia, que limitan con Bielorrusia.

Una foto de archivo tomada el 25 de agosto de 2025 muestra a guardias fronterizos polacos asegurando la zona de la valla fronteriza entre Polonia y Bielorrusia en Krynki, al este de Polonia JANEK SKARZYNSKI� - AFP�

Cuando el presidente ruso Vladimir Putin envió tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022, muchas de ellas cruzaron desde Bielorrusia tras ejercicios conjuntos días antes del ataque.

Inicialmente, las autoridades de defensa bielorrusas resaltaron que alrededor de 13.000 tropas participarán en el ejercicio que se llevará a cabo cerca de su frontera occidental. Sin embargo, en mayo, su Ministerio de Defensa anunció que el número se reducirá casi a la mitad y que las principales maniobras se llevarán a cabo más adentro del país.

En Moscú, el Ministerio de Defensa aclaró el viernes que partes del ejercicio se llevarán a cabo en territorio ruso, así como en los mares Báltico y de Barents.

El mes pasado, el ministro de Defensa bielorruso, Viktor Khrenin, dijo que la mayoría de los ejercicios se realizarán alrededor de la ciudad de Barysaw, a unos 74 kilómetros al noreste de Minsk, aunque algunas “pequeñas unidades llevarán a cabo tareas prácticas para repeler a un enemigo hipotético” en áreas cercanas a la frontera con Polonia y Lituania.

El presidente ruso Vladimir Putin junto a su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, el viernes 1 de agosto de 2025 Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

Khrenin señaló que las tropas practicarán “la planificación del uso de” armas nucleares rusas y los nuevos misiles de alcance intermedio Oreshnik con capacidad nuclear que Moscú ha prometido estacionar en Bielorrusia.

En diciembre, Rusia y Bielorrusia firmaron un pacto que otorga garantías de seguridad de Moscú a su aliado, incluido el posible uso de armas nucleares rusas para ayudar a repeler cualquier agresión.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, permitió que Rusia despliegue algunas de sus armas nucleares tácticas en su país. El aliado de Putin también propuso albergar el último misil balístico de alcance intermedio Oreshnik de Rusia que Moscú utilizó por primera vez en noviembre contra Ucrania.

Putin dijo que los misiles Oreshnik podrían desplegarse en Bielorrusia en la segunda mitad de 2025, y añadió que permanecerán bajo control ruso, pero Moscú permitirá a Minsk seleccionar objetivos.

Bielorrusia también envió invitaciones formales a todos los estados miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a nueve países con agregados militares de la OTAN en Minsk para monitorear los ejercicios.

Lukashenko, quien gobierna Bielorrusia con mano de hierro desde hace más de 30 años, recientemente señaló su disposición a mejorar su relación con Occidente, que ha estado gravemente deteriorada durante años debido a su brutal represión de la disidencia y su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

El año pasado ordenó liberaciones regulares de prisioneros políticos y lanzó llamados públicos a un acercamiento con Occidente. El mes pasado, Lukashenko habló por teléfono con Trump, quien lo llamó un “presidente altamente respetado” en una publicación en redes sociales, un marcado contraste con otros líderes occidentales, que en su mayoría evitan al bielorruso.

El jueves, Bielorrusia liberó a 52 prisioneros políticos como parte de un acuerdo negociado por Estados Unidos, que levantó algunas sanciones a la aerolínea nacional del país.

Agencias AP y AFP