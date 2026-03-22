LA NACION
en vivo

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 22 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One, el miércoles 18 de marzo de 2026, a la base de la Fuerza Aérea de Dover, Delaware, para asistir al regreso de los restos de los seis miembros de la tripulación de una aeronave de reabastecimiento de la Fuerza Aérea que murieron cuando su avión se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba operaciones contra Irán (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One, el miércoles 18 de marzo de 2026, a la base de la Fuerza Aérea de Dover, Delaware, para asistir al regreso de los restos de los seis miembros de la tripulación de una aeronave de reabastecimiento de la Fuerza Aérea que murieron cuando su avión se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba operaciones contra Irán (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)Julia Demaree Nikhinson - AP

Un helicóptero se estrelló en Qatar

El Ministerio de Defensa de Qatar informó que un helicóptero se estrelló luego de sufrir desperfectos técnicos durante una serie de entrenamientos.

Israel cerró las escuelas y prohibió las grandes concentraciones en el sur del país

Según informó la emisora ​​Kan, el Comando del Frente Interno de Israel decidió cerrar las escuelas y prohibir las reuniones de más de 50 personas en el sur del país hasta el martes, tras los ataques con misiles iraníes en la zona.

Las restricciones abarcarían las zonas del Néguev, Laquis y el Mar Muerto.

Irán respondió a las amenazas de Trump de destruir la infraestructura energética del régimen

A través del portavoz de la Sede Central de “Khatam al-Anbiya (PBUH)”, el régimen iraní respondió a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir toda la infraestructura energética del régimen si no reabren el estrecho de Ormuz en menos de 48 horas.

“En consonancia con las advertencias anteriores, si la infraestructura energética y de combustible de Irán fuera objeto de alguna agresión por parte del enemigo, todas las plantas de energía, tecnología de la información y desalinizadoras de entidades estadounidenses y sionistas en la región serían atacadas”, comunicó Teherán.

Trump advierte que atacará todas las centrales eléctricas de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz

Donald Trump envió una advertencia directa a Irán en relación con el estrecho de Ormuz. En su mensaje difundido mediante la red social Truth Social, el mandatario estadounidense fijó un plazo de 48 horas para que se garantice la apertura de esa vía estratégica.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”, escribió el mandatario.

Trump afirmó que EE.UU. “borró a Irán del mapa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en la red social Truth Social en el que defendió los resultados de la ofensiva contra Irán y cuestionó a un periodista crítico de su Gobierno. En su mensaje, sostuvo: “Estados Unidos borró a Irán del mapa, y aun así su analista de poca monta, David Sanger, dice que no he cumplido mis objetivos”.

El mandatario también aseguró que las acciones militares lograron sus objetivos "semanas antes de lo previsto“. En ese sentido, detalló: “Su liderazgo ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!”, afirmó.

Al menos 75 heridos por el ataque a la ciudad de Arad

La organización israelí de primeros auxilios médicos United Hatzalah reportó que el número de heridos por el ataque de misiles en la ciudad del sur de Israel ascendió a 75.

La OIEA confirmó que no hubo daños a las instalaciones nucleares en Dinoma

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el ataque a Dinoma no causó daños en el centro de investigación nuclear Negev. “La información procedente de los estados de la región indica que no se han detectado niveles anormales de radiación”, expresaron.

El director del organismo, el argentino Rafael Grossi, recalcó que “debe observarse la máxima moderación militar, en particular en las proximidades de las instalaciones nucleares”.

Netanyahu, tras los ataques en el sur de Israel: "Es una noche muy difícil para nuestro futuro"

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se refirió a los ataques de misiles a las ciudades de Dimona y Arad, que terminaron con más de 100 heridos. “Esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”, expresó a través de X. El mandatario se solidarizó con los alcaldes de Dinoma y Arad y reforzó las fuerzas de emergencias y rescate. También dejó una advertencia: “Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.

Efectivos de Magen David Adom, el equivalente a la Cruz Roja en Israel, se trasladaron tras un nuevo ataque iraní a partir del cual cayeron fragmentos de misiles y proyectiles sobre Dimona y la ciudad cercana de Yerucham. Allí se registraron al menos 50 heridos. Horas después, la república islámica realizó otro ataque, esta vez sobre Arad, a unos 25 kilómetros al noreste de Dimona. Los servicios de emergencias de Israel reportaron alrededor de 70 heridos.

Más de 59 heridos en el ataque a la ciudad israelí de Arad

Alrededor de 30 heridos tras nuevo ataque con misil en el sur de Israel

Los servicios de emergencias de Israel reportaron alrededor de 30 heridos en un nuevo ataque con misiles iraníes en el sur del país. Tras un ataque inicial con misil contra Dimona, otro cayó en la ciudad de Arad. La ciudad se encuentra a unos 25 kilómetros al noreste de Dimona.

“En la región de Arad, personal de MDA y paramédicos asisten y trasladan a 33 pacientes al Hospital Soroka, incluyendo a 4 en estado grave, 12 en estado moderado y 17 en estado leve. Los equipos de MDA tratan a pacientes adicionales en el lugar y continúan en la búsqueda por más heridos”, escribieron en X.

Arabia Saudita declara “personas non gratas” a varios diplomáticos iraníes

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el agregado de seguridad y su asistente, junto con otros tres empleados de la embajada iraní en Arabia Saudita, deberían irse dentro de 24 horas, luego de ser declarados “personas non gratas”.

Arabia Saudita condenó repetidamente los ataques iraníes contra los estados del Golfo y continúa respondiendo a los misiles y drones iraníes. Más temprano el sábado, Arabia Saudita derribó varios drones iraníes lanzados hacia la provincia oriental, según su Ministerio de Defensa.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. La televisión iraní mostró un video del líder supremo en medio de especulaciones sobre su salud
    1

    La televisión iraní publicó un video del líder supremo en medio de especulaciones sobre su salud

  2. Estados Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones a cambio de información sobre líderes iraníes
    2

    Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información sobre los líderes iraníes

  3. Trump tensó las relaciones con sus aliados desde que asumió y ahora está pagando el costo en Irán
    3

    Trump tensó las relaciones con sus aliados desde que asumió y ahora está pagando el costo en Irán

  4. Alfredo Leuco transmitía en vivo y tuvo que buscar refugio cuando sonaron sirenas por posibles ataques
    4

    Máxima tensión en Israel: Alfredo Leuco transmitía en vivo y tuvo que buscar refugio cuando sonaron sirenas por posibles ataques