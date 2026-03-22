Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 22 de marzo

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se refirió a los ataques de misiles a las ciudades de Dimona y Arad, que terminaron con más de 100 heridos. “Esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”, expresó a través de X. El mandatario se solidarizó con los alcaldes de Dinoma y Arad y reforzó las fuerzas de emergencias y rescate. También dejó una advertencia: “Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.

Efectivos de Magen David Adom, el equivalente a la Cruz Roja en Israel, se trasladaron tras un nuevo ataque iraní a partir del cual cayeron fragmentos de misiles y proyectiles sobre Dimona y la ciudad cercana de Yerucham. Allí se registraron al menos 50 heridos. Horas después, la república islámica realizó otro ataque, esta vez sobre Arad, a unos 25 kilómetros al noreste de Dimona. Los servicios de emergencias de Israel reportaron alrededor de 70 heridos.