Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, domingo 22 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Un helicóptero se estrelló en Qatar
El Ministerio de Defensa de Qatar informó que un helicóptero se estrelló luego de sufrir desperfectos técnicos durante una serie de entrenamientos.
تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة، وجاري البحث عن طاقمها والركاب.— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) March 22, 2026
The Ministry of Defense of State of Qatar announces that a Qatari helicopter had technical malfunction during a… pic.twitter.com/5yaYHa6KoW
Israel cerró las escuelas y prohibió las grandes concentraciones en el sur del país
Según informó la emisora Kan, el Comando del Frente Interno de Israel decidió cerrar las escuelas y prohibir las reuniones de más de 50 personas en el sur del país hasta el martes, tras los ataques con misiles iraníes en la zona.
Las restricciones abarcarían las zonas del Néguev, Laquis y el Mar Muerto.
Irán respondió a las amenazas de Trump de destruir la infraestructura energética del régimen
A través del portavoz de la Sede Central de “Khatam al-Anbiya (PBUH)”, el régimen iraní respondió a las amenazas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir toda la infraestructura energética del régimen si no reabren el estrecho de Ormuz en menos de 48 horas.
“En consonancia con las advertencias anteriores, si la infraestructura energética y de combustible de Irán fuera objeto de alguna agresión por parte del enemigo, todas las plantas de energía, tecnología de la información y desalinizadoras de entidades estadounidenses y sionistas en la región serían atacadas”, comunicó Teherán.
المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي: — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 22, 2026
إلحاقاً بالتحذيرات السابقة؛ في حال تعرضت بنى تحتية للوقود والطاقة في إيران لأي عدوان، من قبل العدو، فسيتم استهداف كافة البنى التحتية للطاقة، وتقنية المعلومات، ومحطات تحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة pic.twitter.com/ZhHI68yEab
Trump advierte que atacará todas las centrales eléctricas de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz
Donald Trump envió una advertencia directa a Irán en relación con el estrecho de Ormuz. En su mensaje difundido mediante la red social Truth Social, el mandatario estadounidense fijó un plazo de 48 horas para que se garantice la apertura de esa vía estratégica.
“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”, escribió el mandatario.
Minutos antes, Trump indicó que “Estados Unidos borró a Irán del mapa” y señaló que desde Teherán buscan llegar a un acuerdo pero que él no pretende lo mismo.
Este mensaje surge en el marco de una jornada marcada por el ataque llevado a acabo por Irán contra Dimona y Arad, donde se encuentra el principal complejo nuclear de Israel. La ofensiva dejó, por lo informado hasta el momento, más de 100 heridos.
Trump afirmó que EE.UU. “borró a Irán del mapa”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en la red social Truth Social en el que defendió los resultados de la ofensiva contra Irán y cuestionó a un periodista crítico de su Gobierno. En su mensaje, sostuvo: “Estados Unidos borró a Irán del mapa, y aun así su analista de poca monta, David Sanger, dice que no he cumplido mis objetivos”.
El mandatario también aseguró que las acciones militares lograron sus objetivos "semanas antes de lo previsto“. En ese sentido, detalló: “Su liderazgo ha desaparecido, su armada y fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!”, afirmó.
En el mismo mensaje, Trump apuntó al diario The New York Times, del cual forma parte Sanger. “Al igual que con su incompetente cobertura electoral sobre mí, el fracasado New York Times siempre se equivoca”, afirmó.
Al menos 75 heridos por el ataque a la ciudad de Arad
La organización israelí de primeros auxilios médicos United Hatzalah reportó que el número de heridos por el ataque de misiles en la ciudad del sur de Israel ascendió a 75.
United Hatzalah treated 75 patients following a direct missile impact in Arad. 10 patients were in serious condition, 13 moderate, and 52 minor. Psychotrauma units treated shock. Patients were transported to Soroka Medical Center in Beersheba. pic.twitter.com/yQgn8bRIyD— United Hatzalah (@UnitedHatzalah) March 21, 2026
La OIEA confirmó que no hubo daños a las instalaciones nucleares en Dinoma
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el ataque a Dinoma no causó daños en el centro de investigación nuclear Negev. “La información procedente de los estados de la región indica que no se han detectado niveles anormales de radiación”, expresaron.
El director del organismo, el argentino Rafael Grossi, recalcó que “debe observarse la máxima moderación militar, en particular en las proximidades de las instalaciones nucleares”.
The IAEA is aware of reports of an incident in the city of Dimona, Israel, involving a missile impact and has not received any indication of damage to the nuclear research center Negev.— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 21, 2026
Information from regional States indicates that no abnormal radiation levels have been… pic.twitter.com/vJ6AlNHGmO
Netanyahu, tras los ataques en el sur de Israel: "Es una noche muy difícil para nuestro futuro"
El primer ministro, Benjamin Netanyahu, se refirió a los ataques de misiles a las ciudades de Dimona y Arad, que terminaron con más de 100 heridos. “Esta es una noche muy difícil en la lucha por nuestro futuro”, expresó a través de X. El mandatario se solidarizó con los alcaldes de Dinoma y Arad y reforzó las fuerzas de emergencias y rescate. También dejó una advertencia: “Estamos decididos a seguir atacando a nuestros enemigos en todos los frentes”.
Efectivos de Magen David Adom, el equivalente a la Cruz Roja en Israel, se trasladaron tras un nuevo ataque iraní a partir del cual cayeron fragmentos de misiles y proyectiles sobre Dimona y la ciudad cercana de Yerucham. Allí se registraron al menos 50 heridos. Horas después, la república islámica realizó otro ataque, esta vez sobre Arad, a unos 25 kilómetros al noreste de Dimona. Los servicios de emergencias de Israel reportaron alrededor de 70 heridos.
זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026
הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.
אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא…
Más de 59 heridos en el ataque a la ciudad israelí de Arad
Update to the missile strike in Arad, southern Israel. 59 people treated and evacuated to hospital at this stage, by MDA teams. pic.twitter.com/FEpiaoyVEr— Magen David Adom (@Mdais) March 21, 2026
Alrededor de 30 heridos tras nuevo ataque con misil en el sur de Israel
Los servicios de emergencias de Israel reportaron alrededor de 30 heridos en un nuevo ataque con misiles iraníes en el sur del país. Tras un ataque inicial con misil contra Dimona, otro cayó en la ciudad de Arad. La ciudad se encuentra a unos 25 kilómetros al noreste de Dimona.
“En la región de Arad, personal de MDA y paramédicos asisten y trasladan a 33 pacientes al Hospital Soroka, incluyendo a 4 en estado grave, 12 en estado moderado y 17 en estado leve. Los equipos de MDA tratan a pacientes adicionales en el lugar y continúan en la búsqueda por más heridos”, escribieron en X.
Update from Arad region in southern Israel: pic.twitter.com/bgQDJJmFgX— Magen David Adom (@Mdais) March 21, 2026
Arabia Saudita declara “personas non gratas” a varios diplomáticos iraníes
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que el agregado de seguridad y su asistente, junto con otros tres empleados de la embajada iraní en Arabia Saudita, deberían irse dentro de 24 horas, luego de ser declarados “personas non gratas”.
Arabia Saudita condenó repetidamente los ataques iraníes contra los estados del Golfo y continúa respondiendo a los misiles y drones iraníes. Más temprano el sábado, Arabia Saudita derribó varios drones iraníes lanzados hacia la provincia oriental, según su Ministerio de Defensa.
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